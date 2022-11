Dawex Data Exchange Technology implementa il Trust Framework Gaia-X per un’economia dei dati sicura e affidabile

Le ultime novità presentate da Gaia-X in Trust Framework e Reference Architecture di Gaia-X illustrano la maturità della tecnologia di scambio dati e il potere generato dalla creazione di ecosistemi di dati.

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, leader tecnologico per lo scambio dei dati, il marketplace dei dati e data hub, oggi ha annunciato l’implementazione del Trust Framework Gaia-X 22.10. Questo annuncio segue la più recente novità presentata da Gaia-X all’edizione 2022 del Summit su Trust Framework e Reference Architecture, a riprova dell’eccezionale maturità tecnica conseguita per consentire scambi di dati sicuri, flessibili e tracciabili.

Sin dalla sua fondazione, Dawex si è impegnata a fornire una tecnologia di scambio dati all’avanguardia, volta a creare le condizioni perfette per una condivisione dei dati sicura, affidabile e a norma di legge.

Grazie alla sua competenza riconosciuta in Data Exchange, Dawex ha contribuito attivamente ai lavori collaborativi di Gaia-X che puntano a strutturare e definire i principi dello scambio dati. La capacità di creare nuovi ecosistemi incentrati su piattaforme di scambio dati, conformi ai requisiti normativi e in linea con i principi di tracciabilità e sicurezza, è diventata un elemento fondamentale della competitività e della sovranità economica.

“L’implementazione del Trust Framework 22.10 di Gaia-X è la chiara conferma della visione e direzione tecnologica di Dawex rispetto allo scambio di dati. Siamo estremamente soddisfatti di questo eccellente traguardo”, ha detto Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex. “Le ultime novità di Gaia-X segnano una svolta importante per lo scambio dati e per tutte le organizzazioni. Le organizzazioni che si impegnano per creare degli ecosistemi di dati ora saranno in grado di affidarsi a principi guida grazie ai quali potranno ottenere il controllo su chi accede ai loro dati, con quale finalità e a quali condizioni, il che è essenziale per creare fiducia e tutelare la sovranità dei dati”.

Gaia-X Architecture fornisce una guida alle organizzazioni che intendono creare un ecosistema per l’infrastruttura dei dati.

Gaia-X Trust Framework offre i principi guida per un ecosistema di dati fondato sulla fiducia, che tutela la protezione, la trasparenza, la sicurezza, la portabilità e la flessibilità dei dati.

