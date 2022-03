David Nash è il nuovo Chief Product Officer di Board International

Leader nel Product Management per il settore SaaS, con oltre 25 anni di esperienza nell’area prodotto e soluzioni

CHIASSO, Svizzera e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, provider della piattaforma decisionale di riferimento sul mercato, annuncia la nomina di David Nash nel ruolo di Chief Product Officer.





“Siamo entusiasti di accogliere nel team Board un leader strategico dello spessore di David, dedicato all’area prodotto” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “Non vedo l’ora che David inizi a lavorare insieme al team di Board per arricchire con la sua esperienza la nostra fortissima crescita, mentre proseguiamo nella realizzazione della nostra vision e del nostro piano di sviluppo.”

David Nash vanta una lunga carriera come product leader appassionato e di successo, ha dimostrato le sue doti in diverse organizzazioni di livello internazionale e nella guida di aziende SaaS B2B. Prima di unirsi a Board, faceva parte del 280 Group, autorità mondiale nel Product Management e nel Product Marketing.

In precedenza, Nash ha rivestito l’incarico di Senior Vice President, Product Management & Planning in NAVEX Global, leader mondiale nel software per il rischio e la compliance e parte del porftolio di aziende di Vista Equity Partners. Ha inoltre occupato posizioni di alta dirigenza e leadership in CDK Global e in Intel Corp.

Nash è stato anche tra i fondatori di ProductCamp Portland, una “non conferenza” regionale basata sugli utenti, in cui product manager esperti e appassionati, leader e professionisti del PM si riuniscono per condividere le migliori prassi e conoscenze di Product Management.

“Sono assolutamente entusiasta di unirmi al team di Board, una società che ammiro per la potente piattaforma di decision-making e un portfolio clienti mondiale e diversificato” ha affermato David Nash, Chief Product Officer di Board International.

“Ora che le imprese agili richiedono una pianificazione aziendale più rapida e intelligente, Board offre un curriculum comprovato e un’enorme opportunità per migliorare le modalità in cui le aziende implementano le soluzioni di pianificazione nell’area finance e nelle attività operative. Sono impaziente di lavorare con i nostri clienti e con tutto il team di Board per dare il mio contributo ai nostri prossimi successi.”

Board

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making che consente alle persone di avere un impatto trasformativo in azienda, aituandole in modo intuitivo a trarre vantaggio e creare valore dai dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Coniugando insieme Planning, Business Intelligence e Predictive Analytics la piattaforma Board fornisce alle imprese una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali, dotandole al contempo del pieno controllo delle performance in tutta l’organizzazione e di intuizioni data-driven, a partire da cui prendere decisioni efficaci. Grazie a Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno digitalizzato i processi decisionali.

Fondata nel 1994, Board International ha 25 sedi in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore tra cui Gartner, Nucleus Research e Dresner. www.board.com

Contacts

Dan Chappell, VP Global Communications



dchappell@board.com