DataConnect ora è disponibile globalmente su sei importanti piattaforme digitali

BERLINO, HARSEWINKEL e MANNHEIM (Germania) e BURR RIDGE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–DataConnect, l’iniziativa globale per consentire la visualizzazione di flotte di marca mista su una singola piattaforma, è ora attiva su una linea ampliata di sei importanti piattaforme digitali ed è disponibile per attività agricole in tutto il mondo. Case IH, STEYR e New Holland si uniscono a John Deere, CLAAS e la piattaforma 365FarmNet europea di gestione delle aziende agribole, che hanno inaugurato tale funziononalità ad autunno inoltrato.

Ogni attività agricola che utilizza raccoglitrici di foraggio ad autopropulsione, mietitrebbia o trattori dei marchi partecipanti può, da oggi, visualizzarli tutti su una singola piattaforma partecipante. In precedenza visualizzare tali informazioni richiedeva la gestione di un altro portale per ogni marchio coinvolto.

Con questo nuovo approccio i clienti possono visualizzare i parametri dei dati di cinque diversi macchinari della loro flotta:

posizione corrente della macchina

cronologia delle posizioni della macchina

livello di carburante

condizione della macchina sul campo

velocità della macchina

Qualsiasi operatore/proprietario di azienda agricola che desidera usare l’opzione è sufficiente che attivi l’autorizzazione a visualizzare tutta l’apparecchiatura sulla piattaforma che considera più comoda. Una volta effettuata la connessione, le macchine dell’altro produttore appariranno automaticamente sul portale designato. I veicoli sono anche visualizzati con icone nei rispettivi colori di marca.

DataConnect funziona senza l’aggiunta di altri componenti hardware o software e assicura il trattamento sicuro dei dati. La soluzione verrà applicata a centinaia di migliaia di macchinari già collegati.

L’aggiunta di CNH Industrial significa che gli utenti di AFS Connect, la piattaforma telematica di Case IH, MyPLM Connect per New Holland e S-Tech per STEYR potranno optare per uno scambio di dati da cloud a cloud con i portali John Deere Operations Center e CLAAS TELEMATICS o 365FarmNet.

