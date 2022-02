Data Cloud, come sfruttare al meglio le opportunità fornite dai dati

Per scoprire il vero potere del Data Cloud e l’impatto positivo che la sua adozione può avere sul business, Snowflake ha organizzato Data For Breakfast, un evento dedicato, in programma a Milano, The Westin Palace Hotel, il prossimo 31 marzo.

Che si metta in primo piano il business o la tecnologia, una cosa non cambia: la necessità dì caricare, integrare, analizzare e condividere facilmente i dati in modo sicuro, potendo godere dei massimi livelli di prestazioni, flessibilità e scalabilità.

Molte soluzioni analitiche operano su silos di dati differenti, aumentando la complessità per i professionisti IT e ritardando il time to value per i professionisti che invece hanno bisogno di insight basate su dati, affidabili e tempestive.

Una moderna piattaforma Data Cloud consente di automatizzare molte attività essenziali, da come i dati vengono memorizzati ed elaborati alla gestione delle transazioni, alla sicurezza, alla governance e alla gestione dei metadati. E permette di ottenere:

Un'architettura di dati condivisa e multi-cluster su qualsiasi cloud

Una condivisione dei dati sicura e governata in tempo reale

Near-zero maintenance erogata as a service per tutti i workload di dati

Snowflake Data Cloud è una piattaforma unificata in grado di connettere sia le aziende che i data provider ai dati rilevanti per il loro business.

Supporta una vasta gamma di soluzioni per l'elaborazione dei dati, l'integrazione dei dati e l'analisi ed è in grado di gestire una vasta gamma di workload tra cui data engineering, data lake, data science, data sharing ed exchange.

Per scoprire il vero potere del Data Cloud e l’impatto positivo che la sua adozione può avere sul business, Snowflake ha organizzato Data For Breakfast, un evento dedicato, in programma a Milano, The Westin Palace Hotel, il prossimo 31 marzo.

Nel corso dell’evento verrà presentata la Snowflake Data Cloud con la testimonianza diretta di organizzazioni che ne hanno già potuto verificare i vantaggi sul campo.

L’evento è assolutamente gratuito.

ISCRIVITI ALL'EVENTO DATA FOR BREAKFAST