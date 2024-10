Dalla fabbrica al salone dell’auto: il convoglio “Eurasian Tour with AITO” sbarca a Parigi

In quanto marchio cinese di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, AITO è in grado di integrare il lusso tradizionale con quello tecnologico, per offrire ai consumatori di tutto il mondo esperienze di mobilità intelligente all’avanguardia. Il convoglio “Eurasian Tour with AITO”, che comprende AITO 9, AITO 7 e AITO 5, è arrivato al termine di un viaggio di 38 giorni durante il quale ha percorso circa 15.000 chilometri da Chongqing a Parigi, dimostrando l’affidabilità e le prestazioni eccezionali di questi veicoli. All’insegna del tema “Intelligence Redefining Luxury”, AITO ha presentato al Salone dell’Auto di Parigi 2024 i suoi progressi in ambito tecnologico, tra cui l’innovativa piattaforma AITO MF e la tecnologia Super Range-extender.









PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dalla fabbrica al salone dell’auto, il convoglio “Eurasian Tour with AITO”, comprendente veicoli AITO 9, AITO 7 e AITO 5, ha attraversato il continente eurasiatico percorrendo circa 15.000 chilometri in 38 giorni e attraversando 12 paesi prima di arrivare a Parigi per partecipare al 90° Salone dell’Auto.

Il 14 ottobre, all’insegna del tema “Intelligence Redefining Luxury”, AITO ha presentato a un pubblico di livello globale la sua linea di prodotti leader del settore e i suoi progressi in ambito tecnologico. È stato esposto un modello AITO 9 molto speciale, ed elemento fondamentale del convoglio “Eurasian Tour with AITO”. Con il suo lungo viaggio da Chongqing a Parigi, il veicolo ha dimostrato le eccezionali prestazioni dei modelli AITO in condizioni stradali complesse e in ambienti estremi.

In particolare nelle regioni con infrastrutture di ricarica poco accessibili, il mantenimento di un’alimentazione affidabile è stato senza dubbio una delle maggiori sfide per i veicoli a nuova energia durante il lungo “Eurasian Tour with AITO”. Tuttavia, la tecnologia Range-extender di AITO ha consentito di andare oltre le limitazioni della ricarica, offrendo al contempo l’esperienza di guida di un veicolo elettrico puro. In questo modo ha gestito in modo efficace le preoccupazioni legate all’autonomia e ha consentito un’autonomia estremamente estesa. Le caratteristiche di sicurezza complete, tra cui la robusta struttura della carrozzeria, l’isolamento della batteria a 5 strati e le 20 funzioni di sicurezza attiva, hanno migliorato notevolmente la sicurezza su strada durante la spedizione.

La tecnologia intelligente di assistenza alla guida di AITO si è dimostrata fondamentale per la riduzione del carico e dell’affaticamento del conducente durante i viaggi su lunghe distanze, consentendo di gestire 8.800 km su un totale di 15.000 km. Inoltre, il sistema di parcheggio intelligente di AITO ha messo in evidenza le sue prestazioni versatili, grazie a diverse modalità di parcheggio che consentono di spostarsi senza sforzo all’interno di spazi di parcheggio ristretti. Con l’assistenza al parcheggio a distanza, i conducenti hanno potuto selezionare un posto auto e lasciare che il veicolo completasse automaticamente il processo, una caratteristica che ha sempre attirato l’attenzione delle persone incontrate durante il tour.

Le incredibili prestazioni della linea di prodotti AITO nascono dalla versatile piattaforma AITO MF in continua evoluzione, che offre quattro funzioni fondamentali: sicurezza intelligente, motorizzazione diversificata, spazio in cabina adattabile e intelligenza all’avanguardia. La piattaforma supporta diverse opzioni di alimentazione, tra cui l’elettrico Super range-extended, l’elettrico a batteria e l’ultra ibrido. Si tratta dell’unica piattaforma del settore a essere compatibile con tutti e tre i sistemi di alimentazione a nuova energia, per offrire ai consumatori un’esperienza di guida “piacevole, comoda e sicura”.

Supportata dalla piattaforma AITO MF, la tecnologia Super Range-extender raggiunge un’efficienza termica del 45% e un tasso di conversione carburante/elettrico di 3,65 kWh/L. Questa tecnologia si adatta a tutti gli ambienti di guida, offrendo energia elettrica per la guida in città e rifornimento senza sforzo per i viaggi interurbani. Grazie all’offerta delle “stesse prestazioni con la metà del consumo di carburante”, garantisce una potenza paragonabile a quella di un tradizionale motore a combustione interna 3.0T. L’esperienza di guida è simile a quella di un veicolo elettrico puro, con un abitacolo silenzioso, un’accelerazione fluida e una maneggevolezza ultra-reattiva. Inoltre, può fungere da fonte di energia esterna durante attività di campeggio all’aperto. La tecnologia adegua la generazione di energia in base alle abitudini di guida dell’utente, ottimizzando l’NVH (Noise, Vibration, and Harshness) e l’efficienza dei consumi per un viaggio sofisticato e conveniente.

L’eccezionale qualità dei veicoli AITO è generata da un sistema di produzione intelligente e avanzato. AITO ha sviluppato una piattaforma digitale proprietaria di base, avvalendosi della tecnologia per interconnettere le attrezzature di produzione con i dati. Con oltre 3.000 robot e il 100% di automazione nei processi chiave, la Super Factory ottiene un’efficienza produttiva leader nel settore, favorendo una produzione flessibile, trasparente, automatizzata, interconnessa e intelligente. AITO è stata la prima azienda ad adottare un’unità di pressofusione da 10.000 tonnellate, che garantisce una produzione efficiente, leggera e sicura, migliorando la qualità dei prodotti e la produttività.

In quanto marchio cinese di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, AITO è in prima linea nel settore dei veicoli intelligenti a nuova energia, introducendo nuovi concetti di lusso che integrano “lusso tradizionale e lusso tecnologico”, per offrire ai consumatori di tutto il mondo esperienze di mobilità intelligente all’avanguardia.

