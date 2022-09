Cybersecurity : IKOULA aggiunge ESET Solutions alla sua gamma di prodotti, per rafforzare la protezione dei dati per le aziende

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Con l’aumento degli attacchi informatici, sempre più violenti e paralizzanti per le aziende, IKOULA – importante azienda nel mercato IaaS (Infrastructure As A Service), server dedicati e outsourcing – sta collaborando con ESET – un leader globale nella sicurezza digitale – per offrire alle aziende una soluzione professionale di protezione dell’endpoint dalle minacce ransomware e le vulnerabilità zero day.

In un momento in cui i rischi informatici devono essere affrontati con le stesse modalità degli altri rischi commerciali, IKOULA sta rafforzando la propria gamma di soluzioni di protezione informatica, e ora offre ai suoi clienti la soluzione ESET: una soluzione creata per proteggere tutte le postazioni di lavoro dell’azienda da un’unica interfaccia, che siano computer desktop, portatili o dispositivi mobili.

“Noi di ESET abbiamo fatto la scelta di includere nelle nostre soluzioni non solo la tecnologia del Cloud sandboxing – che blocca le minacce del ransomware e le vulnerabilità zero day – ma anche la funzionalità di crittografia completa del disco, oltre alla tecnologia avanzata multi-layer“, spiega Bruno BONNY, Marketing Director di ESET France. “La protezione contro gli attacchi informatici è pertanto totale e ottimale“.

“Le esigenze di sicurezza informatica delle aziende sono costantemente in aumento“, continua Jean-Pascal MACCHI, Managing Director of IKOULA. “Offrendo ai nostri clienti la soluzione ESET, diamo loro i mezzi per affrontare queste minacce e proteggersi dai rischi che potrebbero interessare non solo i loro server dedicati, ma anche i loro altri dispositivi, e di conseguenza la loro attività“.

Informazioni su IKOULA

Pioniera del Cloud Computing dal 1998, IKOULA è proprietaria dei suoi data center in Francia e di due filiali in Spagna e nei Paesi Bassi. Poiché instaurare un rapporto più che personale con i clienti fa parte del suo DNA, IKOULA mette a loro disposizione team di esperti disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in grado di offrire consulenza e affiancarli nella scelta di soluzioni informatiche professionali.

Web hosting, sicurezza informatica, Cloud computing o anche comunicazione unificata grazie al supporto della società madre SEWAN, tutto viene fatto per soddisfare le esigenze delle aziende di oggi e di domani.

Informazioni su ESET

Da oltre 30 anni, ESET® fornisce alle aziende di tutto il mondo software e servizi di sicurezza IT leader nel settore, compresi rilevamento e risposta all’endpoint, crittografia e autenticazione, e pacchetti completi di servizi di sicurezza. Con soluzioni ad alte prestazioni e facili da usare al servizio di aziende di tutte le dimensioni, ESET protegge i clienti dalle minacce sempre più sofisticate in uno scenario in continua evoluzione. ESET offre al mercato aziendale le persone, le competenze e la tecnologia all’avanguardia necessarie per mantenere le aziende sicure e funzionanti senza interruzioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Laurane VASSOR ARCARO



lvassorarcaro@ikoula.com

+33 1 84 01 02 69

Darina SANTAMARIA



darina.j@eset-nod32.fr

+33 01 55 89 08 88