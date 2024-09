CyberArk nominata Leader nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione degli accessi privilegiati

NEWTON, Mass. e PETACH TIKVA, Israele–(BUSINESS WIRE)–CyberArk (NASDAQ: CYBR), la società di sicurezza dell’identità, oggi ha annunciato di essere stata nominata Leader nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per il Privileged Access Management (Gestione degli accessi privilegiati). 1 CyberArk si è posizionata come Leader per la sesta volta consecutiva e davanti a tutti nella Completezza della visione, che valuta i fornitori sulla strategia dell’offerta (di prodotti), sull’innovazione e sulla comprensione dei mercati, tra gli altri criteri di valutazione.





Il 93% delle organizzazioni subisce due o più violazioni associate all’identità negli ultimi 12 mesi, pertanto gestire e mettere al sicuro le identità è diventato un requisito di importanza critica.

