Cresce l’impulso del pool di brevetti Access Advance VVC

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Access Advance, un amministratore indipendente di licenze, ha annunciato oggi le recenti aggiunte al suo crescente elenco di proprietari di brevetti (cioè di licenzianti) che partecipano al VVC Advance Patent Pool.

Nuovi licenziatari VVC:



Chips&Media, Inc.



Fujitsu Limited



NEC Corporation



SZ DJI Technology Co., Ltd.



Società da divulgare in un secondo momento

“Siamo molto soddisfatti che queste importanti aziende con un numero sostanziale di brevetti VVC SEP si siano unite al nostro pool di brevetti VVC Advance come licenziatari”, ha dichiarato Pete Moller, CEO di Access Advance. “Con le implementazioni dei prodotti VVC che dovrebbero essere disponibili nel prossimo futuro, questi ulteriori proprietari di brevetti ci consentono di fornire un valore ancora maggiore, poiché il portafoglio di brevetti VVC SEP che concediamo in licenza continua a crescere, mentre i nostri tassi di royalty rimangono costanti”.

Informazioni su Access Advance:

Access Advance LLC (ex HEVC Advance LLC) è una società indipendente di gestione delle licenze costituita per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di pool di brevetti per la concessione di licenze di brevetti essenziali delle più importanti tecnologie di codec video basate su standard. Access Advance fornisce un meccanismo di licenza trasparente ed efficiente sia per i proprietari dei brevetti che per gli implementatori dei brevetti. Attualmente Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance, separato e indipendente, per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. Per maggiori informazioni su Access Advance o sui pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance, visitare il sito www.accessadvance.com.

