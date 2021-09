CreatorIQ espande la sua posizione di leader con l’acquisizione di Tribe Dynamics, la prima piattaforma di analisi del marketing di influenza

Una combinazione di gestione della performance e soluzioni analitiche leader del settore che crea la piattaforma di punta definitiva per l’economia dei content creator

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Piattaforma del marketing di influenza, CreatorIQ, il partner più fidato che fa progredire l’economia dei contet creator per brand del calibro di AB InBev, Disney e Unilever, oggi ha annunciato l’acquisizione della prima piattaforma per analisi di marketing di influenza, Tribe Dynamics.

L’accordo abbina l’analitica avanzata e le soluzioni di analisi comparativa di Tribe Dynamics, lo standard del settore per brand di bellezza e moda come Estee Lauder, Fashion Nova e LVMH, alla capacità di rendere tali informazioni fruibili tramite il Creator Intelligence Cloud di CreatorIQ.

L’azienda combinata estenderà la posizione di leader di CreatorIQ facendone la piattaforma SaaS di marketing di influenza più grande in termini di fatturato, crescita, autorità dei dati ed espansione globale con oltre 450 clienti, 250 dipendenti e 90 milioni di USD di capitale. Le aziende forniscono una soluzione end-to-end affinché gli operatori di marketing trovino, attuino, gestiscano e misurino le loro relazioni con i content creator. Al crescere del marketing di influenza in termini di dimensioni, portata e maturità, i brand devono poter disporre di modelli e dati standard del settore, oltre che a una visione a tutto tondo sul rendimento. CreatorIQ sta delineando le metodologie per definire tali standard introducendo un nuovo livello di sofisticatezza in questo ambito nel suo complesso.

“Siamo entusiasti di acquisire un leader così autorevole e in rapida crescita come Tribe Dynamics. Con questa unione, CreatorIQ sta aumentando la nostra attenzione verso la scienza dei dati e l’analitica avanzata”, ha dichiarato Igor Vaks, fondatore e CEO di CreatorIQ. “L’applicazione dei modelli proprietari di Tribe Dynamics, che sono lo standard nei settori della bellezza e della moda, a ulteriori verticali ci consentirà di offrire analisi e benchmark di misurazione per l’intero settore. Questa partnership innalza lo standard per quello che i leader di mercato possono aspettarsi di ricevere da una piattaforma del marketing di influenza.”

“È un momento topico. La fusione di Tribe Dynamics e CreatorIQ rappresenta molto di più della semplice unione di forze complementari tra due leader del mercato di influenza. Presenta la possibilità di creare gli standard per l’intero settore del marketing di influenza e rappresenta un’opportunità di mercato multimiliardaria” ha affermato Conor Begley, presidente di Tribe Dynamics. “Insieme rappresenteremo il leader indiscusso di mercato con l’impegno di rispondere alle esigenze dei brand mondiali e i loro investimenti nel mercato di influenza.”

Negli ultimi cinque anni CreatorIQ ha subito una rapida crescita ed ha ampliato la propria clientela ed ha appena completato una nuova tornata di finanziamenti, aggiungendo altri 40 milioni di USD al proprio bilancio. La nuova tornata di finanziamenti è stata condotta dai suoi investitori preesistenti TVC Capital, Kayne Partners Fund, il gruppo di private equity per la crescita di Kayne Anderson Capital Advisors, Affinity Group e Unilever Ventures. Silver Lake Waterman ha preso parte all’iniziativa come nuovo investitore nell’azienda.

Al tempo dell’acquisizione, Tribe Dynamics stava attraversando un periodo di rapida crescita registrando un aumento nelle nuove prenotazioni di oltre il 100% su base annua con un tasso netto di ritenzione del 110% nel primo semestre del 2021.

Si prevede che l’operazione si concluderà nell’autunno 2021, dopo di che Tribe Dynamics continuerà a operare come azienda indipendente per il futuro prevedibile. CreatorIQ si è servita della consulenza legale di Cooley LLC nell’operazione, mentre Perkins Coie ha assistito Tribe Dynamics. Truist ha svolto il ruolo di banca d’investimento per Tribe Dynamics.

Informazioni su CreatorIQ

CreatorIQ è il software più fidato per unificare e gestire il marketing di influenza per le imprese più innovative del mondo. Il suo Intelligence Cloud facilita il rilevamento dei content creator, lo snellimento dei flussi di lavoro, la tutela della sicurezza dei brand e favorisce misurazioni significative il tutto avvalendosi della scienza dei dati. AB InBev, Airbnb, Calvin Klein, CVS, Disney, H&M, Sephora e Unilever sono solo alcuni dei brand che usano la piattaforma di CreatorIQ per favorire risultati commerciali reali nei rispettivi ecosistemi di marketing di influenza.

Fondata del 2014, CreatorIQ è ubicata a Los Angeles, con uffici a San Francisco, Denver, Austin, Detroit, Chicago, Toronto, Miami. New York, Londra, Auckland e Kharkiv (Ucraina). Per ulteriori informazioni visitare il sito CreatorIQ.com.

Informazioni su Tribe Dynamics

Tribe Dynamics è la maggiore piattaforma di marketing di influenza che aiuta i marchi spinti dalla passione ad aumentare i media guadagnati nel mondo digitale. La sua clientela include brand top performer mondiali sui social media, come Gucci, Sephora, Colourpop, Fashion Nova, Drunk Elephant e Burberry. Recentemente, sulle 180 piattaforme prese in considerazione da G2, Tribe Dynamics è stata riconosciuta la seconda piattaforma per valutazione e prima per facilità d’uso. Con team stazionati a San Francisco, New York e Londra, Tribe Dynamics collabora con brand nelle Americhe e nelle regioni EMEA e APAC. Per ulteriori informazioni visitare TribeDynamics.com e iscriversi a Earned Summit 3.0, evento virtuale gratuito di un giorno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mike Gasbara



Fabric Media



mike@fabricmedia.net

518-227-8100