Create e gestite il vostro negozio di moda in Forever 21 Shop City su Roblox

Forever 21 lancia un partnership esclusiva nel metaverso con Virtual Brand Group per la creazione di esperienze Roblox

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Virtual Brand Group, società di creazione di ambienti metaverso che accelera l’ingresso dei marchi globali nel metaverso e l’emblematico marchio di moda Forever 21, di proprietà di Authentic Brands Group, hanno annunciato oggi una partnership esclusiva per lo sviluppo di un’esperienza di shopping al dettaglio di moda su Roblox (NYSE: RBLX), piattaforma globale online per esperienze condivise che connettono decine di milioni di persone ogni giorno. Un’esperienza del tutto inedita: Forever 21 Shop City è intesa a permettere agli utenti Roblox, agli influencer del mondo della moda e ai creatori di mondi creativi di possedere e gestire i loro negozi personali.

Gli utenti potranno comprare e vendere articoli Forever 21, compresi accessori e abbigliamento, assumere personaggi non giocanti (Non-Player Character, NPC) come dipendenti ed esprimersi personalizzando ogni aspetto dei loro negozi nel tentativo di diventare “il negozio di punta”. Forever 21 Shop City è un gioco incentrato sulla comunità lanciato in collaborazione con dei creatori di contenuti generati dagli utenti Roblox più “all’ultimo grido nella moda” e dagli influencer Roblox. Sam Jordan @Builder_Boy ha curato la linea di moda Forever 21 Shop City in collaborazione con – @Beeism, @OceanOrbsRBX e @JazzyX3 che hanno tutti creato articoli esclusivi per Forever 21 Shop City e collettivamente hanno venduto milioni di articoli sulla piattaforma. Inoltre, Forever 21 Shop City proporrà negozi progettati personalmente da influencer del calibro di KrystinPlays, Shaylo e Sopo Squad.

“Il metaverso è l’innovazione più trasformativa dall’avvento di internet. Roblox è una delle piattaforme generanti le più grandi opportunità commerciali per marchi con oltre 50 milioni di utenti giornalieri attivi che intrattengono relazioni sociali e vivono vite digitali per diverse ore al giorno, proprio come fanno mio figlio, mia figlia e tutti i loro amici. Per questo ho creato Virtual Brand Group” ha spiegato Justin Hochberg, amministratore delegato. “La nostra collaborazione con Forever 21 segna non solo uno dei lanci di metaverso più grandi dell’anno, ma anche uno che combina in modo unico i mondi fisico e virtuale proponendo contenuti IRL di Forever 21 in-game e trovando modi perché i contenuti UGC Roblox possano esistere nella vita reale.”

Forever 21 Shop City consente ai giocatori di creare e gestire ogni aspetto dell’esperienza di gioco con un livello di controllo senza precedenti, incoraggiandoli a esprimere la loro individualità, mentre costruiscono il loro negozio con opzioni di personalizzazione mai viste prima. Tra le caratteristiche chiave si elencano:

Ubicazione del negozio : I creatori di negozi potranno scegliere e scambiare le loro ubicazioni ovunque nel gioco.

: I creatori di negozi potranno scegliere e scambiare le loro ubicazioni ovunque nel gioco. Mansioni : gli utenti gestiscono il negozio con funzionalità della vita reale, come la tenuta del magazzino, ripartire il tempo tra più lavori, assistere la clientela, ricevere pagamenti alla cassa, assumere dipendenti e decorare le vetrine.

: gli utenti gestiscono il negozio con funzionalità della vita reale, come la tenuta del magazzino, ripartire il tempo tra più lavori, assistere la clientela, ricevere pagamenti alla cassa, assumere dipendenti e decorare le vetrine. Personalizzazione degli interni : gli utenti potranno comprare risorse, collocarle e abbinarle nei loro negozi, da mobili a strutture fisse, arte, illuminazione e musica che si addicono al loro stile.

: gli utenti potranno comprare risorse, collocarle e abbinarle nei loro negozi, da mobili a strutture fisse, arte, illuminazione e musica che si addicono al loro stile. Cura delle merci dalla dimensione fisica a quella virtuale e viceversa: quando Forever 21 lancia nuove collezioni nei suoi negozi fisici e di e-commerce, Forever 21 Shop City offrirà simultaneamente la possibilità di aggiungere gli stessi articoli in ogni negozio o di comprarli per il proprio avatar Roblox.

quando Forever 21 lancia nuove collezioni nei suoi negozi fisici e di e-commerce, offrirà simultaneamente la possibilità di aggiungere gli stessi articoli in ogni negozio o di comprarli per il proprio avatar Roblox. Creazione di aggiornamenti e stili di negozio unici: tutti gli utenti iniziano con un negozio a vetrate lustre pronto da arredare a piacimento. Quando raggiungono lo scopo, gli utenti guadagnano punti per espandere il negozio, non solo aggiungendo altri piani e opzioni, ma personalizzando gli esterni con luci e temi architettonici tra cui Cottage Core, FutureScape, Cyber Punk, Eco-Urban e Malibu Mansion.

Forever 21 Shop City propone anche quattro favolose zone tematiche, ossia una zona riservata agli svaghi, un percorso a ostacoli, un’area ristorazione e una zona tappeto giallo, dove gli utenti possono dedicarsi a giochi di ruoli, incontrare amici, scoprire articoli rari nascosti e sviluppare la loro comunità. Tra le località chiave si annoverano:

Zona tappeto giallo : ogni utente entra in Forever 21 Shop City con un’apparizione sul mitico tappeto giallo a suon di musica rimbombante tra paparazzi scatenati che strepitano per scattare una foto di ogni avatar. Gli utenti possono mettersi in posa e condividere i loro stili con gli amici e sui social media usando uno dei sei stili di inquadratura esclusivi.

: ogni utente entra in con un’apparizione sul mitico tappeto giallo a suon di musica rimbombante tra paparazzi scatenati che strepitano per scattare una foto di ogni avatar. Gli utenti possono mettersi in posa e condividere i loro stili con gli amici e sui social media usando uno dei sei stili di inquadratura esclusivi. Negozio di punta Forever 21: Si trova al cuore di Forever 21 Shop City e gli utenti ottengono drop di nuovi prodotti per sé e i loro negozi, riforniscono le scorte, interagiscono gli uni con gli altri e passano in rassegna nuovi elementi di design da usare nei loro negozi.

Katrina Glusac, responsabile merceologica presso Forever 21 ha detto: “Con il lancio di Forever 21 Shop City ci proponiamo di espandere il modo in cui interagiamo con i clienti, espandendo la nostra presenza e i nostri prodotti in nuovi modi. Siamo entusiasti all’idea di fornire un nuovo spazio su Roblox, in cui i nostri fan possono rimanere in contatto con la loro comunità e dar forma alla loro vision di Forever 21.”

Il 21 di ogni mese Forever 21 Shop City terrà la “Giornata Forever 21”, integrando nuovi contenuti e attività a tema. Il 21 dicembre avrà luogo la prima Giornata Forever 21 che prenderà il via con un aggiornamento dedicato alle festività. Per approfondimenti su Forever 21 Shop City, tra cui come scaricare e giocare il gioco su dispositivo mobile, PC o Mac, visitare https://www.roblox.com/games/8254336243/Forever-21-Shop-City o Forever 21 Shop City e @Forever21.

Informazioni su Virtual Brand Group

Virtual Brand Group (VBG) trasforma le imprese introducendo i marchi nel metaverso con esperienze digitali sostenibili di alto profilo nelle aree del social gaming, delle merci digitali e dei token non fungibili (Non Fungible Token, NFT). VBG progetta, gestisce, commercializza e monetizza marchi su piattaforme del metaverso. Sfruttiamo la potenza del web 3.0 per titolari di proprietà intellettuale globali, creando esperienze per i consumatori per coltivare rapporti sociali, effettuare acquisti, stringere amicizie e creare prodotti che esistono simultaneamente nel mondo virtuale e in quello fisico. Il metaverso di VBG, cofondato dall’amministratore delegato Justin Hochberg e James DeBragga, è composto da sviluppatori di giochi, stilisti di moda digitali, creatori di comunità sociali, esperti in licenze di marchio, narratori di storie e futuristi. Per maggiori informazioni visitare Virtualbrandgroup.com.

Informazioni su Forever 21

FOREVER 21 è un leader del settore della moda che rende le ultime tendenze accessibili a tutti ispirando uno stile e una fiducia unici. Portando nuovamente l’attenzione sull’esperienza del consumatore, il marchio offre design di alta moda e fondamenti di moda con valori avvincenti e un ambiente di negozio dinamico. Portando l’innovazione nell’e-commerce e nel digitale per espandere l’accesso e la comodità, il marchio continua a rafforzare la propria posizione come destinazione preferenziale per il consumatore al passo con la moda. Forever 21 possiede oltre 540 sedi a livello mondiale ed è presente online.

Informazioni su Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG) è una società dedita ad attività di sviluppo del marchio, marketing e intrattenimento con un portafoglio di brand di media, intrattenimento e lifestyle di prestigio globale. ABG, con sede a New York, sviluppa e accresce il valore a lungo termine di oltre 30 proprietà e marchi di beni di consumo collaborando con i migliori produttori, grossisti e rivenditori. I suoi marchi sono venduti su scala globale in negozi di abbigliamento di lusso, negozi specializzati, grandi magazzini, negozi di fascia media, canali di massa e di e-commerce, così come in oltre 7.800* punti vendita indipendenti e negozi in negozio, in tutto il mondo.

ABG si propone di trasformare i marchi attraverso l’offerta di prodotti, contenuti e attività entusiasmanti ed esperienze immersive. Mette a punto e attua strategie di marketing originali per promuovere il successo dei suoi marchi attraverso tutti i punti di contatto con i consumatori, piattaforme e media emergenti. Il portafoglio di iconici marchi di fama mondiale di ABG include Marilyn Monroe®, Elvis Presley®, Muhammad Ali®, Shaquille O’Neal®, Dr. J®, Greg Norman®, Neil Lane®, Thalia®, Sports Illustrated®, Reebok®*, Eddie Bauer®, Spyder®, Volcom®, Airwalk®, Nautica®, Izod®, Forever 21®, Aéropostale®, Juicy Couture®, Vince Camuto®, Lucky Brand®, Nine West®, Jones New York®, Frederick’s of Hollywood®, Adrienne Vittadini®, Van Heusen®, Arrow®, Tretorn®, Tapout®, Prince®, Vision Street Wear®, Brooks Brothers®, Barneys New York®, Judith Leiber®, Herve Leger®, Frye®, Hickey Freeman®, Hart Schaffner Marx®, Thomasville®, Drexel® e Henredon®. Acquisizione in corso il cui perfezionamento dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022*.

Per ulteriori informazioni visitare authenticbrands.com.

Seguite ABG su Twitter, LinkedIn e Instagram.

