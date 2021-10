CoStar Group Acquisisce BureauxLocaux, uno dei principali mercati digitali di proprietà commerciali in Francia

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), fornitore leader di informazioni immobiliari commerciali, analisi e mercati online, ha annunciato oggi di aver acquisito COMREAL INFO, il proprietario e gestore di BureauxLocaux.com.

Con sede a Parigi, BureauxLocaux è uno dei più grandi portali immobiliari specializzati nell’acquisto e nella locazione di immobili commerciali in Francia, con oltre 60.000 annunci di vendita e affitto e oltre 425.000 visite al suo sito web ogni mese. Lanciato nel 2008, BureauxLocaux fornisce una piattaforma di annunci immobiliari commerciali basata su abbonamento con una base di clienti che include oltre il 90% dei migliori broker immobiliari commerciali della Francia. Il traffico sul sito web della società, BureauxLocaux.com, è cresciuto di oltre il 30% su base annua composta dall’inizio del 2018.

CoStar Group è uno dei leader mondiali nella gestione di mercati immobiliari commerciali digitali, con circa 90 milioni di visitatori unici al mese attraverso la sua rete di siti web negli Stati Uniti e in Europa. I marketplace di CoStar Group generano entrate annue di quasi 1 miliardo di dollari e includono Apartments.com e LoopNet.com negli Stati Uniti, Realla.co.uk nel Regno Unito e Belbex.com in Spagna. Nell’ultimo decennio, CoStar Group ha investito miliardi di dollari per costruire i suoi principali mercati immobiliari online, generando centinaia di milioni di contatti che hanno portato a milioni di transazioni immobiliari commerciali di successo.

“L’acquisizione di BureauxLocaux è un passo importante per continuare la nostra espansione internazionale”, ha detto Andrew C. Florance, fondatore e amministratore delegato di CoStar Group. “La Francia è uno dei più grandi mercati immobiliari commerciali d’Europa, con un valore stimato di 40 miliardi di euro all’anno in transazioni di investimento. BureauxLocaux ha costruito una piattaforma leader per specifici annunci immobiliari e commerciali con copertura a livello nazionale, un grande riconoscimento del marchio e un’eccellente reputazione tra i suoi clienti.”

“Siamo entusiasti di accogliere il team di BureauxLocaux nella famiglia CoStar”, ha continuato Florance. “Questa è un’acquisizione interessante che è altamente complementare insieme ai nostri altri marketplace europei, Belbex e Realla”.

Sophie Desmazières, fondatrice di BureauxLocaux, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di CoStar Group. Il settore delle proprietà commerciali verticali merita un mercato online di alta qualità specifico del settore per servire meglio i broker e i proprietari. Supportati dalle vaste risorse e dal know-how di CoStar Group, pensiamo di poter accelerare la crescita di BureauxLocaux e di rafforzare la sua posizione sul mercato francese”.

Informazioni su CoStar Group, Inc.

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP) è fornitore leader di informazioni immobiliari commerciali, analisi e mercati online. Fondata nel 1987, CoStar conduce un’ampia e continua ricerca per produrre e mantenere il più grande e completo database di informazioni immobiliari commerciali. La nostra suite di servizi online permette ai clienti di analizzare, interpretare e ottenere una panoramica impareggiabile sui valori delle proprietà commerciali, delle condizioni di mercato e delle disponibilità attuali. STR fornisce un’analisi comparativa dei dati di prima qualità, analisi e approfondimenti del mercato per il settore dell’ospitalità globale. Ten-X fornisce una piattaforma leader per condurre aste online di immobili commerciali e offerte negoziate. LoopNet è il mercato immobiliare commerciale online con il più alto livello di traffico. Realla è il mercato digitale di proprietà commerciali più completo del Regno Unito. Apartments.com, ApartmentFinder.com, ForRent.com, ApartmentHomeLiving.com, Westside Rentals, AFTER55.com, CorporateHousing.com, ForRentUniversity.com e Apartamentos.com formano la principale risorsa online di annunci per chi cerca appartamenti in affitto di alto livello; inoltre forniscono agli amministratori e ai proprietari una piattaforma collaudata per la commercializzazione delle loro proprietà. Homesnap è una piattaforma software online e mobile leader del settore che fornisce applicazioni facili da usare per ottimizzare il flusso di lavoro degli agenti immobiliari residenziali e rafforzare il rapporto agente-cliente. Homes.com offre ai professionisti del settore immobiliare servizi di pubblicità e marketing per le proprietà residenziali. I siti web di CoStar Group attirano decine di milioni di visitatori unici al mese. Con sede a Washington, DC, CoStar ha uffici in tutti gli Stati Uniti e in Europa, Canada e Asia con uno staff di circa 4.900 persone in tutto il mondo, compresa la più grande organizzazione di ricerca professionale del settore. Per ulteriori informazioni, visitare www.costargroup.com.

Questo comunicato stampa include “dichiarazioni previsionali” comprese, senza limitazione, le dichiarazioni relative alle aspettative, le credenze, le intenzioni o le strategie di CoStar relative al futuro. Queste dichiarazioni sono basate sulle convinzioni attuali e sono soggette a molti rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati reali differiscano sostanzialmente da queste dichiarazioni. I seguenti fattori, tra gli altri, potrebbero causare o contribuire a tali differenze: il rischio che BureauxLocaux non sia in grado di accelerare la sua crescita e rafforzare la sua posizione di mercato in Francia; il rischio che le attività di BureauxLocaux e CoStar Group non possano essere combinate con successo o in modo tempestivo e conveniente in termini di costi; il rischio che la combinazione e l’integrazione di BureauxLocaux interrompa le operazioni di CoStar Group o provochi la perdita di clienti o dipendenti chiave; il rischio che l’acquisizione di BureauxLocaux non produca i benefici o i risultati attesi per CoStar o BureauxLocaux o per i loro clienti; l’incertezza che circonda l’impatto della pandemia COVID-19, inclusa la volatilità dell’economia internazionale e statunitense, l’assenteismo dei lavoratori o la diminuzione nella produttività, le quarantene o altre restrizioni legate ai viaggi o alla salute; la durata e la gravità della pandemia di COVID-19; il ritmo della ripresa dopo la pandemia di COVID-19; e le azioni governative e private intraprese per controllare la diffusione di COVID-19. Ulteriori informazioni sui potenziali fattori che potrebbero far sì che i risultati differiscano sostanzialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, quelli indicati nei documenti depositati in momenti diversi presso la Securities and Exchange Commission da CoStar Group compreso il rapporto annuale di CoStar Group sul modulo 10-K per l’anno concluso il 31 dicembre 2020 e nelle relazioni trimestrali sul modulo 10-Q per i trimestri terminati il 31 marzo 2021 e il 30 giugno 2021, ciascuno dei quali è depositato presso la SEC, comprese le sezioni “Fattori di rischio” di tali documenti depositati, nonché gli altri documenti depositati da CoStar con la SEC disponibili sul sito web della SEC (www.sec.gov). Tutte le dichiarazioni previsionali sono basate sulle informazioni disponibili CoStar Group alla data qui sopra e il CoStar Group non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tutte le dichiarazioni lungimiranti, sia come conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

