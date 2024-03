Così Vertiv semplifica la configurazione dei data center modulari prefabbricati

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato un innovativo strumento progettato per rivoluzionare e semplificare la configurazione dei data center modulari prefabbricati (PFM).

Già disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv Modular Designer Lite è un’applicazione web-based di facile utilizzo che semplifica la progettazione delle soluzioni Vertiv SmartMod e Vertiv SmartMod Max e soddisfa le specifiche esigenze degli utenti.

Vertiv Modular Designer Lite offre una gamma di funzionalità per migliorare in modo significativo la customer experience. Risolve le criticità della progettazione iniziale e fornisce una soluzione basata sui dati forniti dal cliente, che può essere utile a una pluralità di interlocutori tecnici e non. Gli utenti possono velocemente ideare data center all-in-one fino a 200kW senza alcuna competenza tecnica. Lo strumento non richiede login o download di software e consente di accedere a una varietà di configurazioni per realizzare i data center modulari in pochi minuti.

“Vertiv Modular Designer Lite consente agli utenti di progettare senza difficoltà i propri data center, adattandoli esattamente alle rispettive esigenze“, ha dichiarato Viktor Petik, vice president per la divisione Integrated Modular Solutions di Vertiv. “Con la consueta interfaccia intuitiva e le molteplici funzionalità, questo strumento offre un significativo passo in avanti nella progettazione dei data center modulari“.

I data center che vengono profilati all’interno dell’applicazione sono personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche e la posizione geografica di ciascun cliente. Integrando dati come la sede, i dati meteorologici per un dimensionamento preciso delle apparecchiature di raffreddamento, i requisiti di carico IT, le specifiche dei rack, le preferenze di backup delle batterie e le opzioni di topologia elettrica, l’applicazione consente una personalizzazione e una pianificazione della ridondanza ottimali.

Grazie al supporto di rappresentazioni 2D e 3D, gli utenti possono salvare le configurazioni per riferimenti futuri e modifiche veloci, accedere alla documentazione tecnica di base e comunicare direttamente con gli esperti Vertiv durante l’intero processo. Gli specialisti Vertiv possono contribuire a migliorare il progetto di partenza con una versione interna e più sofisticata del Vertiv Modular Designer che abilita ulteriori funzionalità per ottimizzare la soluzione in base alle condizioni del sito, alle prestazioni previste o ai livelli di sicurezza richiesti.

“Ho sperimentato personalmente lo strumento online durante le sessioni con i clienti, analizzando e condividendo efficacemente diverse alternative di progettazione“, ha dichiarato Siniša Stojanoski, della divisione DCCS, specialista X86 di Dell Technologies. “La combinazione di un’interfaccia intuitiva e di funzionalità avanzate offre una soluzione ottimizzata per la progettazione di data center modulari, consentendo ai clienti di visualizzare efficacemente le proprie configurazioni e di prendere decisioni ponderate, riducendo tempi e costi“.