Cosa deve fare un software gestionale oggi: lo spiega un ebook

Cominciamo con il dire che oggi, in piena trasformazione digitale, un nuovo software gestionale (ERP) non deve avere alcuna limitazione tecnologica.

In altri termini deve poter essere utilizzabile tanto on premise, quanto in cloud e da mobile.

Nel primo caso il gestionale servirà per ottimizzare la gestione di tutti i processi interni.

Utilizzato in cloud, il sistema gestionale potrà garantire lo smart-working, necessità quanto mai attuale in questo periodo.

Su piattaforma mobile il gestionale servirà ad avere sempre tutto sotto controllo a consultare dati e informazioni in movimento.

In sostanza, le modalità di fruizione cambiano, le tecnologie sottostanti si alternano, il gestionale rimane lo stesso.

Per un’azienda, un gestionale oggi significa sostanzialmente una cosa: avere a disposizione uno strumento agile, flessibile e veloce per fare business, adattandosi alle peculiarità aziendali tipiche del mercato in cui opera.

La piramide del gestionale moderno

I componenti centrali di un gestionale moderno devono coprire tutte le aree funzionali dell’azienda: amministrazione e finanza, budget e controllo di gestione, vendite, customer relationship management, acquisti e supply chain, magazzino, produzione, ufficio tecnico, progetti, gestione del personale.

Ma non basta, devono esserci anche strumenti di supporto integrati con il gestionale per potenziare l’area funzionale in cui vengono utilizzati: strumenti di analisi dei dati, tool di business process, gestione e archiviazione dei documenti, e-commerce, gestione delle relazioni con i clienti.

Un sistema gestionale evoluto deve, infine, automatizzare tutti i processi garantendo così l’aumento di efficienza e l’accelerazione dello svolgimento delle attività quotidiane e l’innalzamento del livello di efficacia operativa e organizzativa, come la digitalizzazione dei documenti o l’automazione di processi come la fatturazione e la firma dei documenti, la dematerializzazione dei documenti o i collegamenti con gli istituti bancari.

L’ERP TeamSystem Enterprise copre tutte le aree aziendali: dall'area amministrativa e finanziaria al controllo di gestione, passando per vendite, commercio elettronico, acquisti, magazzino, e produzione.

Prende in carico la gestione amministrativa e di magazzino, la finanza e la logistica, le vendite e le relazioni con il cliente, e mette strumenti di e-commerce, analisi e business intelligence a disposizione di settori verticali: impresa 4.0, agroalimentare, fashion, hospitality, wellness, retail, edilizia, ambiente e servizi.

Inoltre l’integrazione con la piattaforma di servizi digitali TS Digital permette l’accelerazione di processi come la riconciliazione dei movimenti bancari, l’invio dei telematici, la firma digitale, l’archiviazione e conservazione a norma dei documenti.

Per conoscere tutte le possibilità concrete di applicazione di TeamSystem Enterprise in tutti i settori produttivi italiani suggeriamo la lettura dell'ebook di 72 pagine, scaricabile gratuitamente.

