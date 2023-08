CoreMedia, società nel portafoglio di OpenGate Capital, acquisisce BySide e Smarkio, in un investimento per consolidare le proprie capacità nell’esperienza digitale

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital (“OpenGate”), società globale di private equity, oggi annuncia che una società del suo portafoglio, CoreMedia (la “Società”), leader globale nelle soluzioni software delle piattaforme per l’esperienza digitale (DXP, Digital Experience Platform) e di gestione del contenuto, ha rilevato due aziende: BySide, fornitore di soluzioni SaaS per il percorso del cliente, il coinvolgimento e la personalizzazione, e Smarkio, fornitore di soluzioni SaaS chatbot per i brand B2C. I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati.





Le acquisizioni di BySide e di Smarkio consolidano la posizione di CoreMedia come soluzione leader completa per la composizione, la gestione, la fornitura e l’ottimizzazione delle esperienze digitali per i clienti. In particolare, questi investimenti add-on espandono le capacità di personalizzazione e automazione in tempo reale di CoreMedia; congiuntamente, aiutano a rafforzare la posizione dominante di CoreMedia nel mercato DXP e coprono ogni aspetto del percorso e dell’esperienza dei clienti.

“Valutiamo molto positivamente l’aggiunta di queste aziende innovative alla piattaforma di CoreMedia grazie a investimenti che costituiscono un ulteriore passo verso la creazione, da parte della Società, di una piattaforma per l’esperienza digitale omogenea e immersiva, con una particolare attenzione verso l’innovazione del prodotto e le capacità di personalizzazione”, è il commento di Andrew Nikou, fondatore e Managing Partner di OpenGate Capital. “In un contesto di sempre maggiore concorrenza per i brand B2B e B2C digitali, la proposta di valore della piattaforma di CoreMedia per l’esperienza digitale è assolutamente chiara per le aziende che puntano a oltrepassare i confini dell’esperienza cliente, e siamo entusiasti di supportare questa azienda nella sua crescita”.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società globale di private equity specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende per creare nuovo valore tramite miglioramenti operativi, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital ha sede a Los Angeles, California, e un ufficio europeo a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate dispongono delle competenze critiche necessarie per acquisire, trasferire, gestire, costruire e far crescere aziende di successo. A tutt’oggi, OpenGate Capital ha perfezionato oltre 40 acquisizioni di piattaforme in tutta l’America settentrionale e l’Europa. Per ulteriori informazioni su OpenGate visitare il sito www.opengatecapital.com.

Informazioni su CoreMedia

CoreMedia è un leader mondiale nei sistemi per la gestione del contenuto (CMS, Content Management System) e nelle piattaforme per l’esperienza digitale (DXP, Digital Experience Platform). Con oltre 27 anni di esperienza, l’approccio headless ibrido di CoreMedia, caratterizzato da livelli esclusivi di personalizzazione e basato su DXP componibili, dà vita alle idee in modo rapido ed efficiente, e offre esperienze personalizzate su scala aziendale. Ecco perché ambiziosi brand B2C e B2B globali, tra cui John Deere, Deckers Brands, Under Armour, Luxottica, T-Mobile e Finnair, si affidano a CoreMedia per oltrepassare i confini della tradizionale gestione del contenuto e preparare al futuro il loro stack tecnologico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

OpenGate, contatti con i media:

Prosek Partners



Email: Pro-opengate@prosek.com

Alanna Chaffin



Responsabile comunicazioni e rapporti con gli investitori



Email: AChaffin@opengatecapital.com

Telefono: +1 310-432-7000

OpenGate, contatto per il settore Origination:

Joshua Adams



Email: jadams@opengatecapital.com

Telefono: +1 310-432-7000

CoreMedia, contatto con i media:

Barbara Eigner



Email: marketing@coremedia.com