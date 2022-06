Convergint dona a livello globale; 21° giorno annuale di servizio a beneficio di parchi locali, organizzazioni no-profit e scuole in tutta Europa

EAST SUSSEX, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Per il 21° anno consecutivo, oggi si chiudono gli uffici di Convergint in occasione del Convergint Social Responsibility Day, consentendo a più di 7.700 colleghi in oltre 175 sedi in tutto il mondo di donare tempo, esperienza e risorse a più di 110 organizzazioni. L’impegno complessivo risulterà nella donazione stimata di oltre 2,5 milioni di dollari in ore di lavoro e attrezzature da parte di colleghi, collaboratori e famiglie Convergint in tutto il mondo.

“Allontanarci dal lavoro quotidiano per donare alla comunità locale è un elemento fondamentale per la cultura di Convergint, per i nostri valori e principi”, ha detto Steve Dorking, Amministratore delegato, Convergint EMEA. “Quest’anno, i nostri colleghi in Polonia, Lussemburgo, Irlanda, Svizzera, Francia e Regno Unito stanno davvero dimostrando la passione e la generosità della Convergint Nation in tutte le iniziative di beneficenza locali”.

Convergint Social Responsibility Day è stato lanciato nel 2002 per rafforzare l’impegno dell’azienda al servizio e sostenere le comunità locali in cui vivono e lavorano i colleghi. Quest’anno, i colleghi di Convergint in Europa sono impegnati in attività di volontariato presso strutture sanitarie, coinvolti in progetti di miglioramento di parchi e zoo locali, e stanno installando tecnologie avanzate di sicurezza per organizzazioni no-profit, enti e scuole. L’impegno locale e le organizzazioni di quest’anno comprendono:

ARC Cancer Support Centre – Irlanda

Gemeinde Opfikon – Svizzera

Hospice in the Weald – Regno Unito

Wildpark Alte Fasanerie Klein-Auheim – Germania

“Convergint Social Responsibility Day è la giornata più importante dell’anno per la nostra organizzazione e cresce assieme alla nostra attività”, ha dichiarato Ken Lochiatto, CEO di Convergint. “Crediamo che la nostra cultura del dare sia essenziale per il successo di Convergint”.

Informazioni su Convergint

Convergint è un integratore globale di sistemi del valore di 1,8 miliardi di dollari, leader nel settore, che progetta e installa sistemi elettronici di sicurezza, sicurezza informatica, sistemi anti-incendio e salvavita, automazione degli edifici e sistemi audiovisivi. Classificata come 1° integratore di sistemi negli ultimi 4 anni nel Top Systems Integrators Report stilato da SDM Magazine, Convergint è alla guida del settore con 7.700 colleghi e più di 175 sedi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Convergint, visitare il sito dell’azienda www.convergint.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Tommasina Domel



(847) 585-8962



tommasina.domel@convergint.com