Convergenza IT-OT: Palo Alto Networks sfrutta l’AI per estendere la sicurezza agli asset critici

Alimentate da Precision AI, le nuove funzionalità proteggono le operazioni OT remote, riducono i rischi per gli asset OT critici ed estendono la sicurezza agli ambienti industriali complessi.

La convergenza tra IT e OT (tecnologia operativa) e la trasformazione digitale dell’OT hanno creato nuove opportunità di innovazione ed efficienza nei sistemi di controllo e automazione industriale critici. Tuttavia, questi progressi ampliano la superficie potenziale di attacco, rendendo ancora più importante la robustezza degli ambienti OT. Per affrontare al meglio questo scenario, Palo Alto Networks ha presentato nuove funzionalità della sua piattaforma di OT Security, tra cui l’unica soluzione di virtual patching guidato del mercato, completamente integrata e risk-based, alimentata da Precision AI, Prisma Access Browser con accesso remoto privilegiato e una suite di Next-Generation Firewall (NGFW) robusti e alimentati dal ML, pensati per resistere in ambienti industriali difficili dove i firewall tradizionali spesso non riescono operare.

Secondo il report 2024 State of OT Security di Palo Alto Networks e ABI Research, il 70% delle imprese industriali ha registrato un attacco informatico al proprio ambiente OT nell’ultimo anno il quale, in quasi il 25% dei casi, ha portato all’interruzione dell’operatività e della continuità aziendale.

“L’aumento della frequenza e della sofisticazione degli attacchi OT, spesso guidati dall’intelligenza artificiale, evidenzia la necessità urgente di misure di sicurezza robuste e specifiche per il settore OT,” spiega Anand Oswal, SVP and GM, Network Security, Palo Alto Networks. “Le aziende devono implementare soluzioni complete che garantiscano visibilità in tempo reale, protezione end-to-end e gestione semplificata della sicurezza. La soluzione OT Security di Palo Alto Networks, potenziata da Precision AI, protegge sia l’OT che la convergenza IT/OT in modo coerente per combattere queste sfide e salvaguardare le infrastrutture critiche.”

“Gli ambienti OT stanno diventando sempre più complessi e interconnessi, e di conseguenza maggiormente sensibili alle minacce informatiche,” aggiunge Sid Snitkin, Vice President, Cybersecurity Services, ARC Industrial Cybersecurity. “La possibilità di implementare strumenti basati su intelligenza artificiale, come il virtual patching guidato, rappresenta una svolta per la cybersecurity industriale, perché permette alle aziende di affrontare le vulnerabilità in tempo reale senza i costosi e spesso dannosi tempi di inattività che i metodi tradizionali richiederebbero. Questo approccio non solo riduce i rischi, ma migliora anche la resilienza complessiva delle infrastrutture OT.”

La soluzione OT Security di Palo Alto Networks protegge tutti gli ambienti OT, tra cui reti, asset, operazioni remote e reti 5G. Inoltre, fornisce visibilità e funzionalità specifiche per aiutare i clienti a semplificare le operazioni e aumentare l’efficienza.

Tra le nuove funzionalità, la possibilità di: