ConTe.it estende la trasformazione al mondo Claims con l’ultimo rilascio di Guidewire

Il brand italiano di assicurazioni auto e moto rilascia Guidewire ClaimCenter in sette mesi per ridurre le tempistiche di gestione dei sinistri, snellire i processi correlati a questi ultimi e incrementare l’impiego di data analytics

ROMA e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ConTe.it, brand assicurativo auto e moto, parte di Admiral Group, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma a cui gli assicuratori del ramo danni si affidano per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente, annunciano oggi che ConTe.it ha implementato le applicazioni core di Guidewire nell’ambito del programma di modernizzazione.

Dopo aver già implementato PolicyCenter e BillingCenter di Guidewire, ConTe.it ha rilasciato in sette mesi Guidewire ClaimCenter come suo nuovo sistema di gestione dei sinistri, in un primo momento per il solo prodotto Incendio e Furto. Nello stesso lasso di tempo ha anche implementato Guidewire DataHub per la gestione dei dati a livello aziendale.

“ Il rilascio di ClaimCenter è strategico per noi e ci consente di completare il percorso che abbiamo iniziato con l’adozione di Guidewire PolicyCenter, Guidewire BillingCenter, le applicazioni digitali di Guidewire e, in particolare, di Guidewire ProducerEngage. Per noi era importante poter disporre di una soluzione integrata dalla vendita delle polizze alla gestione dei sinistri,” ha dichiarato Paolo De Totero, Chief Information Technology di ConTe.it. “ La qualità dei dati che DataHub metterà a disposizione semplificherà la vita dei nostri software engineers e data scientist, fornendo loro un’architettura molto più moderna e orientata al cloud.”

ConTe.it ora può:

Fornire una migliore gestione dei sinistri attraverso una più rapida apertura degli stessi, una pianificazione semplificata delle attività e un pagamento automatizzato;

Gestire in tempo reale network integrati per le riparazioni automobilistiche e gli altri fornitori di servizi in outsourcing ; e

; e Consentire una reportistica operativa arricchita tramite una modellazione dei dati attuariali in fase iniziale.

“ Il nostro focus sul servizio clienti è una chiave per tutto ciò che facciamo. In ConTe.it abbiamo una roadmap evolutiva consistente, e piani per lo sviluppo di nuovi prodotti,” ha affermato Paolo Rozzi, Head of Claims & Commercial Operations presso ConTe.it. “ Tramite questo rilascio stiamo preparando attivamente ClaimCenter a gestire un grande volume di sinistri correlati alla responsabilità civile auto, compresi i flussi normativi, gli strumenti antifrode, le funzionalità di liquidazione rapida e molte altre caratteristiche. Siamo già in grado di ridurre il rischio e di offrire un servizio più ampio ai nostri clienti nell’ambito dei prodotti che abbiamo rilasciato.”

“ ConTe.it vanta una solida reputazione sul mercato italiano come compagnia assicurativa agile e innovativa in grado di fornire prodotti di alta qualità alla sua crescente platea di clienti,” ha dichiarato Laurent Fontaine, Group VP Sales – EMEA, Guidewire. “ Ci congratuliamo con la società per il successo della sua recente implementazione di Guidewire e siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership con loro.”

ConTe.it

ConTe.it è il brand italiano di Admiral Group, la compagnia di assicurazione auto leader, con sedi in Regno Unito, Spagna, Francia e Stati Uniti, oltre 7 milioni di clienti nel mondo e uno staff globale di più di 11.000 persone. ConTe.it è nata nel 2008 in Italia e, in questi anni, si è contraddistinta per la sua offerta competitiva di prodotti assicurativi per auto e moto e per l’elevata qualità del servizio clienti, che ascolta e risponde in modo chiaro e concreto alle esigenze della clientela. Una strategia che ha portato ConTe.it a superare la soglia degli 800’000 clienti. Nel 2021 ConTe.it rientra nella speciale classifica di Great Place to Work® Italia, categoria Large Companies, riservata alle aziende con oltre 500 dipendenti, confermandosi nella TOP 10 per l’undicesimo anno di fila.

Guidewire

Guidewire è la piattaforma su cui le compagnie d’assicurazione del ramo danni (P&C) fanno affidamento per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente. Combiniamo digitale, processi core, analitica e IA al fine di fornire la nostra piattaforma sotto forma di servizio cloud. Si avvalgono di Guidewire più di 400 compagnie d’assicurazione, dalle start up a quelle più grandi e complesse al mondo.

Quale partner dei nostri clienti, evolviamo di continuo per consentirne il successo. Siamo orgogliosi dei nostri successi senza precedenti, con più di 1.000 progetti, supportati dal team di ricerca e sviluppo e dall’ecosistema di partner di settore più grande in assoluto. Il nostro marketplace fornisce centinaia di applicazioni che accelerano integrazione, localizzazione e innovazione.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.guidewire.com e seguici su Twitter: @Guidewire_PandC.

NOTA: Per maggiori informazioni sui marchi commerciali di Guidewire, visita https://www.guidewire.com/legal-notices.

