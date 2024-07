Con il nuovo Arduino® Plug and Make Kit™ l’elettronica è a portata di tutti, per costruire device connessi e divertirsi, insieme a una community globale

Con un approccio hardware innovativo, anche i principianti – di qualsiasi età – possono familiarizzare con la tecnologia e realizzare un primo progetto in pochi minuti.

LUGANO, SVIZZERA–(BUSINESS WIRE)–Oggi Arduino, azienda leader dell’open-source e da sempre forte promotore dell’accessibilità tecnologica, lancia il Plug and Make Kit. Ideale per chiunque desideri avvicinarsi all’elettronica in modo semplice e divertente, indipendentemente dall’età, il kit permette a tutti di creare un dispositivo smart e connesso, scoprendo il mondo dell’Internet of Things (IoT) in prima persona.









In quasi vent’anni Arduino ha raccolto intorno a sé una comunità globale di oltre 33 milioni di utenti, spalancando le porte dell’innovazione a tutti, con prodotti quali il microcontrollore Arduino UNO® – icona del movimento maker – ma anche l’Arduino Starter Kit, l’Arduino Cloud, il popolarissimo software Arduino IDE e una serie di kit educativi per studenti di vari livelli. L’intero ecosistema Arduino nasce per aiutare le persone a scoprire nuove passioni, innovare e soprattutto assumere un ruolo attivo nella tecnologia che ci circonda ogni giorno.

Ora il nuovo Arduino Plug and Make Kit rilancia, abbassando le barriere all’ingresso più che mai: basta aprire la scatola e seguire le istruzioni per unire i componenti e sviluppare un dispositivo smart funzionante. E provare la soddisfazione di costruire qualcosa con le proprie mani.

“L’Arduino Plug and Make Kit è un nuovo trampolino verso il mondo dell’IoT e dell’elettronica: più accessibile, divertente e coinvolgente che mai. Età, formazione e interessi non contano: tutti possono sperimentare un primo assaggio di tecnologia,” commenta Fabio Violante, CEO di Arduino.

Dall’idea all’oggetto connesso in tempo da record!

“L’esperienza Plug and Make” inizia con 7 progetti utili e divertenti: basta usare i componenti inclusi per costruire un nuovo dispositivo – senza saldatore né breadboard – e poi controllare il tutto tramite le intuitive dashboard di Arduino Cloud, anche via smartphone.

Weather Report: Mai più sorprese meteo, con il reminder che controlla le previsioni e ricorda quando serve l’ombrello

Hourglass: I soliti timer da cucina sono noiosi! Meglio una clessidra digitale personalizzata

Eco Watch: Temperatura e umidità perfette per far crescere le piante nelle condizioni ideali

Game Controller: Il controller per videogiochi fai-da-te è veramente “next level”

Sonic Synth: Aspirante DJ, fonico o rockstar? L’importante è creare un sound unico!

Smart Lights: Le luci si accendono e spengono anche dal divano, direttamente via smartphone

Touchless Lamp: La lampada che obbedisce a ogni tuo gesto

Tutti questi progetti sono già disponibili sulla piattaforma dedicata (in italiano e in inglese). Nei prossimi mesi saranno resi disponibili molti altri tutorial per idee sempre nuove.

Ed è solo l’inizio!

“I componenti del Plug and Make Kit possono essere usati per un’infinità di applicazioni – anche integrandoli rapidamente con l’ecosistema hardware e software di Arduino. Ci aspettiamo che la nostra grande community sviluppi e condivida presto molte idee originali,” conclude Fabio Violante, CEO di Arduino.

Il Plug and Make Kit rappresenta l’introduzione più facile e divertente a un mondo di opportunità e ispirazione, dove la tecnologia è a portata di tutti.

Hardware intuitivo + integrazione Cloud: facile!

Il Plug and Make Kit unisce le vaste risorse e l’ecosistema completo di Arduino a un approccio hardware innovativo. Include:

Arduino UNO R4 WiFi come board principale: una combinazione unica di semplicità di utilizzo e grande potenziale. Basata sul Renesas RA4M1 Arm ® Cortex ® M4 come microcontrollore principale e l’Espressif ESP32 S3 come dispositivo di connettività.

come board principale: una combinazione unica di semplicità di utilizzo e grande potenziale. Basata sul Renesas RA4M1 Arm Cortex M4 come microcontrollore principale e l’Espressif ESP32 S3 come dispositivo di connettività. Sensori e attuatori Modulino ® : buzzer, IMU a 6 assi, sensore di temperatura e umidità, bottoni, pomello, striscia LED e sensore di prossimità Time-of-Flight: 7 moduli per 7 diverse funzioni! I Modulino ® si uniscono con un semplice connettore, senza rischio di errori. Alcuni includono il nuovo microcontrollore STM 32C0 basato sull’architettura Arm ® Cortex ® M0.

: buzzer, IMU a 6 assi, sensore di temperatura e umidità, bottoni, pomello, striscia LED e sensore di prossimità Time-of-Flight: 7 moduli per 7 diverse funzioni! I Modulino si uniscono con un semplice connettore, senza rischio di errori. Alcuni includono il nuovo microcontrollore STM 32C0 basato sull’architettura Arm Cortex M0. Base Modulino : una piccola piattaforma fisica progettata appositamente per tenere in ordine i nuovi progetti realizzati con il kit.

: una piccola piattaforma fisica progettata appositamente per tenere in ordine i nuovi progetti realizzati con il kit. Risorse online per una perfetta integrazione con l’ecosistema Arduino: oltre a una piattaforma dedicata in più lingue (italiano e inglese da subito; tedesco, francese e spagnolo nei prossimi mesi), Arduino mette a disposizione tool di programmazione gratuiti e user-friendly, un’ app per monitorare e controllare i device da smartphone, e tantissimi template Arduino Cloud già pronti all’uso. Per accelerare verso le prime soddisfazioni con l’elettronica!

Nel kit, anche tanta tecnologia

Il team Arduino ha scelto i migliori componenti in termini di durabilità e convenienza, in collaborazione con leader del settore come Renesas, Espressif e STMicroelectronics.

“L’anno scorso abbiamo collaborato con Arduino per sviluppare la nuova Arduino UNO R4, quintessenza delle board per la prototipazione rapida, integrando l’architettura 32-bit Arm® per aprire a una nuova dimensione di possibilità. Siamo felici di vedere che la tecnologia del nostro microcontrollore RA4M1 e del Buck Regulator ISL854102FRZ ora fa parte del Plug and Make Kit, per far crescere una nuova generazione di innovatori abbassando le barriere all’ingresso alla tecnologia,” dice Mohammed Dogar, VP and Head of Global Business Development and Ecosystem di Renesas.

“Sosteniamo con orgoglio la missione di Arduino di aprire a tutti la possibilità di innovare, dagli ambienti industriali più ostici al comfort delle mura domestiche. I Modulino® sono intuitivi nell’uso ma integrano l’alta tecnologia del nostro microcontrollore STM32C0 e dei sensori MEMS (LSM6DSOX, LPS22HB) e Time-of-Flight (VL53L4CD). È il tipo di soluzione che mette davvero un enorme potenziale nelle mani delle persone, offrendo strumenti di alta qualità e libertà di esplorazione,” aggiunge Alessandro Maloberti, Partner Ecosystem Director, STMicroelectronics.

Dove si acquista il Plug and Make Kit?

Il Plug and Make Kit è in vendita da oggi presso l’Arduino Store e i più grandi distributori al mondo, tra cui Digikey, Farnell, Mouser Electronics, Reichelt, RS Group e molti altri partner ufficiali.

About Arduino

Arduino è l’azienda leader mondiale nell’hardware e software open-source. Nata per fornire una piattaforma facile da usare per chiunque desideri creare progetti interattivi, ha affrontato un mercato sempre più ampio e si è adattata a nuove esigenze e sfide, estendendo la propria offerta a prodotti per l’IoT, dispositivi wearable, stampa 3D e ambienti integrati. A oggi, la comunità di Arduino comprende oltre 33 milioni di utenti attivi.

(immagini disponibili per il download a questo link)

