Commvault Italia annuncia il nuovo Country Manager: è Sergio Feliziani

Cambio al vertice per Commvault Italia, che ha annunciato la nomina di Sergio Feliziani a Country Manager per l’Italia, con la responsabilità di sviluppare nuove opportunità di business sul mercato italiano, accrescere e consolidare l’ecosistema di clienti e partner esistente.

Sergio Feliziani vanta oltre 20 anni di esperienza nel mercato ICT, duranti i quali ha sviluppato solide competenze in ambito manageriale, tecnologico e commerciale. Prima del suo ingresso in Commvault, ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà internazionali come Sun/Oracle, Emc, Ibm e Service Now.

Gabriel Martin, Area Vice President EMEA Western e Israele dell’azienda ha espresso la soddisfazione di Commvault per la nomina di Feliziani , e si è detto certo che le sue consolidate competenze permetteranno di accelerare l’espansione del business di Commvault in Italia. Secondo Martin, l’esperienza del nuovo Country Manager e le sue relazioni nei settori Telco, Public e Enterprise, gli consentiranno di sviluppare nuovi approcci alle vendite per creare importanti nuove opportunità nel mercato italiano.

La nomina di Sergio segue una serie di recenti annunci volti a rafforzare la strategia e gli investimenti di Commvault a livello italiano e internazionale, per estendere il posizionamento dell’azienda nel settore della gestione intelligente e sicura dei dati, in un momento come quello attuale in cui l’adozione del cloud sta vivendo un’accelerazione senza precedenti.