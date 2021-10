Comdata Albania per il secondo anno consecutivo conquista la certificazione come Miglior ambiente di lavoro 2021

TIRANA, Albania–(BUSINESS WIRE)–Comdata Albania, parte del gruppo Comdata, tra i principali fornitori di servizi globali nel campo dell’interazione con i clienti e della gestione dei processi, di recente ha ottenuto il riconoscimento come uno dei Migliori posti di lavoro in Albania per il 2021. La certificazione della società si basa sui risultati di una valutazione che ha visto l’88% dei dipendenti definire Comdata come un ottimo datore di lavoro, rispetto al benchmark locale del 74% per un’organizzazione albanese standard. Questo risultato dimostra l’attenzione continuativa di Comdata verso la crescita e il benessere dei dipendenti, la cultura della diversità, la parità di genere e l’inclusione, tutti elementi basilari per il modo in cui la società opera e contribuisce a una cultura all’insegna della creatività e del rispetto per tutti.

Marco Besso, Business Unit Director e Country Manager di Comdata Albania, ha dichiarato: “Il benessere dei nostri dipendenti è tra i principali valori scritti nel DNA di Comdata. Dal suo debutto sul mercato, 3 anni fa, Comdata Albania si impegna a fondo per offrire un eccellente ambiente di lavoro che faccia sentire benvenute e felici le persone. Per il secondo anno consecutivo ci siamo aggiudicati il premio ‘Best Place to Work’ e questo ci motiva ancora di più a proseguire con quanto svolto sinora e a continuare a promuovere una sana cultura aziendale”.

“Siamo davvero molto onorati di ricevere, per la seconda volta consecutiva, il premio come Miglior ambiente di lavoro, una certificazione del fatto che stiamo offrendo ai nostri team uno degli standard lavorativi più elevati del mercato albanese. Attraverso la diversità, l’inclusione e lo spirito di squadra abbiamo consentito ai nostri team, anche incoraggiandoli, di sviluppare il loro potenziale sullo sfondo di una cultura basata sulla fiducia e sull’integrità. Continueremo a impegnarci a fondo per garantire che tutti, in Comdata Albania, si sentano supportati e rispettati nella vita quotidiana”, è stato il commento di Fabio Coi, responsabile delle risorse umane per l’Albania, la Romania e la divisione Clienti globali.

INFORMAZIONI SU COMDATA

Comdata è un fornitore di servizi globale e innovativo con un’esperienza trentennale, leader nell’esternalizzazione dei servizi aziendali (BPO) per la gestione dei clienti. La società coniuga la presenza internazionale con la forte esperienza locale, grazie a oltre 50.000 dipendenti appassionati che lavorano in 30 lingue, 4 continenti e 21 paesi diversi.

Concentrandosi su esigenze e opportunità di ciascun settore, Comdata offre una vasta gamma di soluzioni complete per la gestione clienti (acquisizione, fidelizzazione, servizio clienti, supporto tecnico e recupero crediti). Queste competenze si basano su un portafoglio di servizi d’eccellenza che comprendono consulenza sull’esperienza clienti e sulla reingenierizzazione dei processi, avanzate tecnologie digitali e customer operation (front office e back office). Comdata ha sede a Milano e genera un fatturato globale di circa 1 miliardo di euro. Offre servizi a oltre 670 clienti, tra cui alcuni dei marchi di maggior spicco nel segmento telecom, energetico, bancario, automotive e della mobilità, della distribuzione e dell’e-commerce.

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA BEST PLACES TO WORK

Best Places to Work è un programma internazionale di certificazione considerato come lo ‘Standard di platino’ nell’identificazione e riconoscimento dei migliori ambienti di lavoro nel mondo. Offre ai datori di lavoro l’opportunità di conoscere più approfonditamente il livello di impegno e soddisfazione dei dipendenti e di premiare l’eccellenza nell’esperienza professionale con gli standard più elevati per la gestione delle risorse. Vi invitiamo a entrare a far parte della nostra comunità su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bestplacestoworkfor.org

