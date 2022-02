Comcast e ViacomCBS annunciano la completa autorizzazione normativa per SkyShowtime

SkyShowtime sarà lanciato in vari paesi europei nel 2022

LONDRA, FILADELFIA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) oggi hanno annunciato che SkyShowtime, il nuovo servizio in streaming creato tramite una loro joint venture, ha ricevuto la completa autorizzazione normativa e si prevede che sarà lanciato in oltre 20 paesi europei – un pubblico di 90 milioni di abitazioni – nei prossimi paesi di quest’anno.

Commenta Monty Sarhan, Ceo di SkyShowtime: “Siamo lieti che SkyShowtime abbia ricevuto tutte le autorizzazioni normative necessarie e pronti a offrire questo nuovo servizio di intrattenimento, unico e irresistibile – con un’ampia gamma di alcuni dei contenuti più importanti al mondo – a milioni di consumatori in questi paesi”.

Sarhan è stato nominato Amministratore delegato SkyShowtime agli inizi di quest’anno. Un veterano sia di Comcast che di ViacomCBS, per oltre un decennio ha inoltre operato presso il servizio televisivo ad abbonamento EPIX dove, in qualità di Vicepresidente esecutivo e Direttore generale, ha ottenuto la distribuzione completa a livello nazionale con gli operatori di servizi televisivi multicanale ad abbonamento (MVPD) e ha lanciato il servizio direct-to-consumer di EPIX, guidando l’azienda durante il periodo di massima velocità di aumento delle entrate e più che raddoppiando il numero di abbonati.

SkyShowtime sarà disponibile nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La vasta offerta di SkyShowtime consisterà di 10.000 ore di contenuti in tutte le categorie di generi e pubblico – lavori teatrali, bambini e famiglia, popolari programmi su licenza, film famosi, programmi locali, documentari/reportage e altro ancora.

Ulteriori informazioni su SkyShowtime, compresi i prezzi, saranno annunciate in un secondo tempo.

CMCSA, VIAC – IR

Informazioni su SkyShowtime

SkyShowtime è un nuovo servizio di intrattenimento video ad abbonamento che sarà lanciato nei prossimi mesi di quest’anno.

Creato tramite una joint venture di Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA), combina risorse di entrambe le aziende, esperienza nei servizi direct-to-consumer e i migliori programmi di intrattenimento, film e serie originali dal portafoglio di brand di NBCUniversal, Sky e ViacomCBS – NBCUniversal, Universal Pictures, Sky Studios, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures e Nickelodeon.

SkyShowtime sarà disponibile in oltre 20 paesi europei – Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria – un pubblico di 90 milioni di abitazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media

Comcast

John Demming (John_Demming@Comcast.com)

ViacomCBS

Claudia Loda (Claudia.Loda@vimn.com)



Ashley Priest (ashley.priest@viacomcbs.com)

Sky

Stuart Mawhinney (Stuart.Mawhinney@sky.uk)

Referenti per gli investitori

Comcast

Marci Ryvicker (Marci_Ryvicker@Comcast.com)

ViacomCBS

Anthony DiClemente (Anthony.DiClemente@viacomcbs.com)