Cognite stringe una collaborazione con Equinor per accelerare la concretizzazione dei propri obiettivi in ambito digitale nelle aree del marketing e dell’approvvigionamento su scala globale

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite ha annunciato in data odierna di aver instaurato una collaborazione con Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), prestigiosa società che detiene una posizione di leadership nel settore energetico a livello mondiale, per espandere le capacità di gestione dei dati di Equinor e sostenerne gli obiettivi in ambito digitale.

Un team congiunto di Equinor e Cognite svilupperà ed esplorerà strumenti e soluzioni per accelerare la realizzazione delle ambizioni di Equinor in ambito digitale sfruttando Cognite Data Fusion®, la tecnologia per l’implementazione della metodologia DataOps nel settore industriale messa a punto da Cognite, come modulo integrato nell’architettura dei dati OMNIA di Equinor, sviluppata nell’ambiente cloud Microsoft Azure. Gli sforzi attuati al tal fine, che interesseranno l’intero portafoglio di risorse e le operazioni di Equinor in tutte le regioni geografiche in cui essa opera, comprendono la generazione di insight basati su dati nelle aree del marketing e dell’approvvigionamento e in altri segmenti di attività dell’azienda.

Equinor ambisce a sviluppare un ecosistema analitico avanzato che sia in grado di generare dati e insight prontamente accessibili attraverso sofisticate capacità in ambito digitale. Equinor e Cognite creeranno, in collaborazione con Microsoft, delle soluzioni volte a liberare e contestualizzare i dati dando adito a un vantaggio competitivo in mercati globali altamente complessi e dinamici. La collaborazione sarà incentrata sulla creazione di un’architettura dei dati a prova di futuro, sullo sviluppo di nuovi modelli operativi e sull’accelerazione dell’estrazione e della contestualizzazione dei dati.

“Lo sfruttamento delle tecnologie e delle competenze di entrambe Cognite e Microsoft e la stretta collaborazione con i nostri team ci aiuteranno a realizzare il nostro proposito di assumere un ruolo di primo piano nell’evoluzione digitale che sta interessando i mercati delle materie prime in tutto il mondo”, ha spiegato Ann-Elisabeth Serck-Hanssen, vicepresidentessa senior della divisione marketing e approvvigionamento presso Equinor.

“La liberazione, l’integrazione e la contestualizzazione dei dati svolgeranno un ruolo fondamentale quali acceleratori ed elementi di distinzione nei mercati del futuro ed Equinor ambisce ad affermarsi quale leader mondiale che si contraddistingue per il modo in cui gestisce e deriva insight dai dati”, ha dichiarato Torbjørn Folgerø, vicepresidente senior della divisione soluzioni digitali aziendali presso Equinor.

Attingendo ai dati contestualizzati, Equinor è in grado di sviluppare modelli e analisi di dati accessibili permettendo ai dipendenti di acquisire insight competitivi e ipotesi sottoposte a prova di stress in via continuativa.

“Siamo onorati di poter collaborare con Equinor, un leader mondiale del settore energetico con un portafoglio di operazioni di portata globale”, ha affermato il dottor John Markus Lervik, cofondatore e amministratore delegato di Cognite. “La liberazione dei dati e la tecnologia DataOps nelle operazioni commerciali permetteranno ad Equinor di distinguersi nettamente dalla concorrenza nei mercati energetici e miglioreranno in misura considerevole le capacità future in termini di processo decisionale, qualità, resilienza e competitività. La collaborazione con Equinor per contribuire alla concretizzazione delle sue ambizioni in ambito digitale rappresenta un’ottima opportunità non solo per dimostrare il potere dei dati contestualizzati, ma anche per esibire il valore del lavoro di squadra interfunzionale”.

Informazioni su Equinor

Equinor è impegnata nello sviluppo di soluzioni per i settori del petrolio, del gas e delle nuove fonti energetiche per oggi e domani, che trasformano le risorse naturali in energia per le persone e a sostegno del progresso per la società. Equinor vanta oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nella piattaforma continentale norvegese e opera al momento in più di 30 Paesi diversi. La società, la cui sede centrale si trova a Stavanger, in Norvegia, è quotata alle borse di New York e Oslo e impiega approssimativamente 22.000 dipendenti a livello mondiale.

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in software come servizio (software-as-a-service, SaaS) per applicazioni industriali che è stata fondata con uno scopo ben preciso: dotare rapidamente le aziende industriali di dati accessibili, contestualizzati e affidabili a sostegno della piena trasformazione digitale delle industrie ad uso intensivo di risorse in tutto il mondo. La nostra piattaforma di punta per l’applicazione della metodologia DataOps all’industria, Cognite Data Fusion®, consente agli utenti di dominio e di dati industriali di collaborare in modo veloce e sicuro per sviluppare, rendere operative e scalare soluzioni e applicazioni industriali basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) a sostegno della redditività e della sostenibilità. Visitate il nostro sito web all’indirizzo www.cognite.com e seguiteci su Twitter e LinkedIn.

