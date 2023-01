Cognite nomina quattro leader globali per stimolare la spinta propulsiva del mercato

I nuovi dirigenti apportano competenze su prodotti, go-to-market, esperienza utente e sviluppo dei talenti per far crescere le attività, aumentare il valore per le parti interessate e consolidare il mercato

AUSTIN, Texas, e OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader globale nel software industriale, oggi annuncia quattro nomine per guidare gli sforzi di espansione dell’azienda verso la prossima fase della crescita. I nuovi leader esecutivi di Cognite sono Moe Tanabian, Chief Product Officer (CPO), Paul Lightfoot, vicepresidente senior per l’Esperienza utente, Emmanuelle Camus, presidente di Cognite EMEA, e Liat Berger, Chief Human Resources Officer (CHRO). Questi manager hanno ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso Red Hat, Microsoft, Amazon, PTC e Aker Solutions.





Il CEO di Cognite, Girish Rishi, ha affermato: “Costruire un team particolarmente performante e sviluppare il nostro talento rappresentano una priorità assoluta. Sono lieto di accogliere questi leader che apportano esperienze globali diversificate, tra cui approfondite competenze tecniche e incarichi presso società Fortune 500. Questi manager esperti ci aiuteranno a incrementare ulteriormente i nostri impegni verso clienti e partner, mentre risolviamo insieme il problema della disponibilità dei dati industriali in termini di valore”.

Moe Tanabian, il nuovo Chief Product Officer di Cognite, è responsabile della strategia e dell’esecuzione dei prodotti, oltre che della loro gestione, progettazione e ingegnerizzazione. Ha guidato l’innovazione su larga scala per quasi tre decenni, in particolare nelle aree delle soluzioni software e dell’IA, ML e IoT. Il signor Tanabian di recente ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e direttore generale di Azure Light Edge per Microsoft, con P&L di oltre 2 miliardi di dollari USA per il portafoglio delle proposte Microsoft nell’IoT, nell’OT e nei domini industriali integrati. Prima dell’incarico in Microsoft, Tanabian ha collaborato con Samsung come vicepresidente del settore Prodotti smart e IoT, oltre che con Amazon, dove ha guidato le attività per la realizzazione e la fornitura di Amazon Android Appstore sui dispositivi Kindle Fire e Amazon Phone. Tanabian ha conseguito un master in Ingegneria dei sistemi e dei computer presso la Carleton University di Ottawa, nell’Ontario, e si è laureato alla School of Business Queen’s University di Kingston, nell’Ontario.

Liat Berger sarà la nuova CHRO. Ha maturato una comprovata esperienza di leadership nel settore HR presso aziende multisito globali e contribuirà a guidare la strategia di espansione di Cognite. Negli ultimi dieci anni ha collaborato con Aker Solutions e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior di People and Organization, Corporate, dove si è focalizzata sulla strategia aziendale aiutando i leader a identificare, dare priorità e costruire capacità, strutture e comportamenti organizzativi necessari per supportare il mutevole panorama. È stata anche responsabile P&O per Subsea Organization presso Aker Solutions, con 4.500 dipendenti distribuiti in 10 diverse località di quattro continenti. La sua competenza include la realizzazione e il bilanciamento di aziende globali che al contempo incorporano le realtà locali, e ricoprirà una posizione importante nel dare energia alla forza lavoro globale di Cognite.

Emmanuelle Camus ricoprirà il ruolo di presidente di Cognite EMEA. Si concentrerà sull’accelerazione della crescita di Cognite e sul rafforzamento della posizione dell’azienda come fornitore leader di software industriale nella regione EMEA nei mercati dell’energia, dell’elettricità, delle tecnologie pulite e della produzione. Prima di entrare a far parte di Cognite, la signora Camus ha collaborato con PTC per 25 anni e con varie mansioni dirigenziali incentrate sulla trasformazione aziendale; più di recente, è stata vicepresidente senior di Alliances EMEAI. Ha una vasta esperienza maturata dirigendo crescite esponenziali in Europa e in India attraverso vendite B2B, alleanze e partenariati strategici, grazie anche al suo solido background nella risoluzione delle difficoltà legate a Industria 4.0, trasformazione digitale, responsabilità sociale d’impresa e diversità, uguaglianza e inclusione. Si è laureata alla NEOMA Business School.

Paul Lightfoot supporterà Tanabian come nuovo vicepresidente senior dell’esperienza utente, mentre Cognite continua a impegnarsi nella progettazione di soluzioni che consentono ai clienti di aumentare in modo esponenziale il numero di esperti in questioni industriali interni alle loro organizzazioni con conoscenza della gestione dati. In questa mansione, il signor Lightfoot guiderà la visione e la strategia di progettazione dei prodotti di Cognite per rispondere a queste esigenze in evoluzione, mentre il settore OT viene ora definito dal software e si sta evolvendo nella confluenza su larga scala tra mondi fisici e mondi digitali. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali nella progettazione di soluzioni presso diverse aziende tecnologiche a forte crescita, più recentemente con lo sviluppo delle attività di progettazione prodotti/esperienza utente presso Red Hat in qualità di direttore globale del Team di progettazione soluzioni per l’esperienza utente. Paul apporta in questo ruolo una passione per la promozione e lo sviluppo di una cultura fortemente orientata al cliente, oltre alla leadership gestionale e al focus sulla scoperta e sullo sviluppo di proposte adatte al mercato. Paul Lightfoot ha conseguito una laurea in Sistemi informatici gestionali presso la Bridgewater State University.

Informazioni su Cognite

Cognite è un’azienda SaaS industriale di livello mondiale fondata con una visione chiara: fornire rapidamente alle industrie dati contestualizzati, affidabili e accessibili per aiutare a guidare la trasformazione digitale su vasta scala delle aziende ad alto contenuto di asset in tutto il mondo. La piattaforma Industrial DataOps di base dell’azienda, Cognite Data Fusion®, consente agli utenti di dati e domini industriali di collaborare in modo veloce e sicuro per sviluppare, rendere operative e far crescere soluzioni e applicazioni di IA industriale per offrire redditività e sostenibilità. Visitare il sito di Cognite www.cognite.com e seguire l’azienda su Twitter e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

