Cognite nomina Girish Rishi amministratore delegato

Girish Rishi, leader con un’esperienza di portata globale in materia di software e operazioni commerciali, assumerà la carica di amministratore delegato di Cognite

Il cofondatore di Cognite, dott. John Markus Lervik, continuerà a far parte dei vertici aziendali nelle vesti di direttore della strategia e dello sviluppo





OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader mondiale nello sviluppo di software industriale, ha annunciato in data odierna che Girish Rishi, leader dotato di un’esperienza di portata globale in materia di tecnologie e software aziendali, è stato nominato amministratore delegato a decorrere dal 4 aprile 2022. Il cofondatore e amministratore delegato uscente di Cognite, dottor John Markus Lervik, rimarrà al servizio dell’azienda in qualità di direttore della strategia e dello sviluppo.

“John Markus ha reso Cognite la prima azienda unicorno della Norvegia consolidandone la posizione di testa nel settore in continua evoluzione del software industriale” ha affermato Øyvind Eriksen, presidente del Consiglio di amministrazione di Cognite. “Accogliamo oggi con vivo entusiasmo Girish Rishi, che vanta competenze comprovate in materia di software e tecnologie, in seno alla nostra azienda. Girish è un dirigente di grande talento e collaborerà con John Markus e il team di Cognite per promuovere l’espansione dell’azienda a livello globale.”

“In questo momento in cui i settori energetico e industriale si stanno orientando verso le rispettive macro-realtà la piattaforma software di Cognite consentirà alle aziende di concretizzare i loro obiettivi di sostenibilità e sfruttare appieno le loro efficienze operative” ha dichiarato il nuovo amministratore delegato Girish Rishi. “Sono felice di poter collaborare con John Markus, che vanta una reputazione invidiabile nella creazione di aziende impegnate nello sviluppo di software trasformativo, nel rispondere alle esigenze della nostra crescente clientela e dei nostri partner sempre più numerosi”.

“La visione originaria di Cognite era quella di contribuire alla creazione di un mondo industriale basato sui dati, reinventando il modo stesso in cui vengono gestiti i settori ad uso intensivo di risorse. Oggi abbiamo clienti in tutto il mondo, nonché partner nell’area delle applicazioni e integratori che si servono del nostro software Cognite Data Fusion” ha affermato John Markus Lervik, cofondatore e direttore della strategia e dello sviluppo presso Cognite. “Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che siamo riusciti a realizzare sino ad ora e sono ancora più entusiasta di ciò che ha in serbo per noi il futuro, verso cui ora ci dirigeremo forti della collaborazione di Girish”.

Entrambi Lervik e Rishi considerano questo avvicendamento in seno ai vertici della società quale un’opportunità per rafforzare ulteriormente il percorso di crescita di Cognite e dei suoi prodotti software per la creazione di industrie high-tech autonome basate sui dati. Affidata a Rishi la carica di amministratore delegato, Lervik si concentrerà sulle opportunità commerciali ad alto impatto per Cognite. Svolgerà inoltre un ruolo chiave per quanto concerne gli investimenti nel comparto software in Aker ASA, l’azionista di maggioranza di Cognite, che svilupperà un ecosistema di software industriale facente capo a Cognite.

Girish Rishi entra a far parte di Cognite dopo aver ricoperto la carica di amministratore delegato di Blue Yonder (prima nota come JDA Software), una società di software di portata globale globale con sede negli Stati Uniti dedita alla fornitura di soluzioni per la gestione delle catena di approvvigionamento.

Prima di divenire amministratore delegato di Blue Yonder, Rishi ha ricoperto varie cariche dirigenziali con responsabilità gestionali generali, nonché responsabilità attinenti allo sviluppo e della commercializzazione di prodotti per conto di Tyco, Motorola e Symbol Technologies.

Rishi è stato nominato in seguito a un ricerca esaustiva, guidata da Lervik e dal Consiglio di amministrazione di Cognite, finalizzata al potenziamento dell’equipe dirigenziale per accelerare ulteriormente la crescita di Cognite e rafforzarne la posizione di leadership nel settore del software industriale.

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in software come servizio (software-as-a-service, SaaS) per applicazioni industriali che è stata fondata con uno scopo ben preciso: dotare rapidamente le aziende industriali di dati accessibili, contestualizzati e affidabili a sostegno della piena trasformazione digitale delle industrie ad uso intensivo di risorse in tutto il mondo. La nostra piattaforma di punta per la metodologia DataOps applicata all’industria, Cognite Data Fusion®, consente agli utenti di domini e dati industriali di collaborare in modo veloce e sicuro per sviluppare, rendere operative e scalare soluzioni e applicazioni industriali basate sull’intelligenza artificiale (artificial intellignece, AI) per accrescere la redditività e la sostenibilità.

Visitate il nostro sito web all’indirizzo www.cognite.com e seguiteci su Twitter e LinkedIn.

