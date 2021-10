Cognite firma un nuovo patto con bp per la fornitura di strato singolo dati consolidati per le operazioni di estrazione di bp

Il nuovo accordo biennale è costruito sulla partnership strategica iniziale con la piattaforma Cognite Data Fusion di Industrial DataOps per ottimizzare il progetto dei pozzi e i flussi di lavoro

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader nell’innovazione industriale, ha annunciato oggi di avere siglato un accordo pluriennale con bp (NYSE: BP) per l’utilizzo della sua soluzione industriale dataops Cognite Data Fusion™ per dotare i suoi ingegneri ed esperti di settore di un migliore accesso ai dati contestualizzati, al fine di accrescere l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni dei pozzi.

“bp è lieta di espandere il suo partenariato strategico con Cognite per rivolgere l’attenzione all’ottimizzazione mediante dati contestualizzati”, ha affermato Ahmed Hashmi, vicepresidente senior di servizi digitali, produzione e commercio di bp. “La nostra collaborazione nell’uso di Cognite Data Fusion o nella nostra Well Delivery Workbench consentirà ai progettisti di pozzo, ingegneri e alle équipe operative sulle piattaforme di ottimizzare il progetto del pozzo e i flussi di lavoro di esecuzione. Questo aumenterà l’attenzione riservata ad una realizzazione sicura, ad una migliore qualità di progetto e ad una maggiore efficienza”.

“bp continua a reimmaginare l’energia attraverso soluzioni digitali audaci e siamo lieti di svolgere un ruolo, perché Cognite Data Fusion offre un singolo strato dati pozzo per aumentare efficienza e sostenibilità”, dichiara Francois Laborie, presidente di Cognite Nord America. “Sia Cognite che bp sono dedite alla trasformazione del settore attraverso l’innovazione digitale.”

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in software come servizio (software-as-a-service, SaaS) per applicazioni industriali che è stata fondata con uno scopo ben preciso: dotare rapidamente le aziende industriali di dati accessibili, contestualizzati e affidabili a sostegno della piena trasformazione digitale delle industrie ad uso intensivo di risorse in tutto il mondo. La nostra piattaforma di punta per l’applicazione della metodologia DataOps all’industria, Cognite Data Fusion™, consente agli utenti di dati industriali e domini di collaborare in modo veloce e sicuro per sviluppare, rendere operative e scalare soluzioni e applicazioni industriali di IA per realizzare redditività e sostenibilità. Visitateci all’indirizzo www.cognite.com e seguiteci su Twitter, @CogniteData, o LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata.

