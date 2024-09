CNE Direct, Inc. (dba “illumynt”) annuncia il ritorno di Paul Knight in qualità di amministratore delegato

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–CNE Direct, Inc. (dba “illumynt”) è lieta di annunciare il ritorno di Paul Knight in qualità di amministratore delegato delle attività globali dell’azienda nell’ambito del trading, dei servizi e delle soluzioni ITAD. Per l’azienda, ora al suo 23° anno di attività, questo cambiamento fa parte di una ristrutturazione di illumynt, che darà il via alla prossima fase di iniziative di crescita strategica dell’azienda. Knight ha co-fondato l’azienda nel 2002 e ne è stato l’amministratore delegato per la maggior parte della sua storia, pur ricoprendo ininterrottamente il ruolo di presidente sin dall’inizio. Il ritorno di Knight coincide con un momento in cui l’azienda si orienta verso un’ulteriore espansione globale, nuove offerte di servizi e un focus sulla fornitura di risultati leader di mercato per clienti e partner.





“Sono entusiasta di tornare in qualità di amministratore delegato e sono pronto a collaborare con il nostro team eccellente, e di avere la possibilità di trascorrere più tempo con i clienti e partner in tutto il mondo per attuare i nostri nuovi piani di crescita strategica”, ha dichiarato Knight.

Oltre al ritorno di Knight, la società oggi annuncia anche le seguenti iniziative:

Assunzione di Gavin Wilson, nuovo vicepresidente delle attività Engineering. Gavin in precedenza ha collaborato con Reconext e vanta un’esperienza più che ventennale nello sviluppo di sofisticate soluzioni di test, ripristino e recupero del valore per clienti in tutto il mondo.

Joe Conway è stato promosso al ruolo di vicepresidente di Solutions. Joe ha offerto una solida leadership nell’analisi, nella definizione dei prezzi e nell’onboarding di vasti programmi globali per illumynt, dove ha gestito team interfunzionali per risultati mirati.

Sigla di un impegno strategico con la società di consulenza ITAD Circular Integrity, guidata dal fondatore e amministratore delegato Todd Zegers, ex vicepresidente globale di ITAD e Reverse Logistics per Ingram Micro. Circular Integrity collaborerà a stretto contatto con il team dirigenziale di alto livello di CNE, per accelerare la crescita e la diversificazione.

Per espandere la nostra presenza globale, illumynt sta per aprire tre nuove fabbriche a Franklin, MA, USA, Stati Uniti, Irlanda e Thailandia.

