Cloudera nomina Charles Sansbury Chief Executive Officer

Cloudera ha annunciato oggi la nomina di Charles Sansbury a Chief Executive Officer.

“Sono lieto di annunciare la nomina di Charles Sansbury a CEO di Cloudera”, ha dichiarato Jeff Hawn, Presidente del consiglio di amministrazione. “In oltre vent’anni di attività, in cui ha ricoperto diverse posizioni di leadership, Charles ha progettato e guidato strategie di business vincenti e iniziative di processo che hanno accelerato la crescita delle imprese sotto la sua guida. La sua leadership condurrà la strategia sui dati ibridi di Cloudera nell’era dell’AI, consentendo alle imprese di trarre ulteriore vantaggio da tutti i propri dati”.

Charles Sansbury porta in Cloudera una vasta esperienza di leadership nel settore del software. Ha ricoperto il ruolo di CEO di ASG Technologies dal 2015 fino alla sua acquisizione da parte di Rocket Software nel 2021. In precedenza, è stato COO di The Attachmate Group dal 2011 fino alla vendita a MicroFocus nel 2014. Sempre in The Attachmate Group è stato CFO dal 2006 al 2011, e prima ancora CFO di Vignette dal 2001 al 2006.

“Sono grato al consiglio di amministrazione per avermi affidato la guida di Cloudera e sono entusiasta dell’opportunità di portare l’azienda nella sua prossima fase di crescita come società di fiducia per l’enterprise AI”, ha dichiarato Sansbury. “Ciò che mi ha attratto in Cloudera è la qualità del suo team, i clienti di livello mondiale e la sua posizione di leader tecnologico che offre funzionalità critiche di intelligenza artificiale a livello enterprise. Con oltre 25 milioni di terabyte di dati in gestione, Cloudera sostiene molte aziende Fortune 1000 che si stanno concentrando sull’implementazione di open data lakehouse come primo passo verso l’uso esteso dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Sono certo che l’azienda continuerà a rafforzare la sua posizione di leadership di prodotto e le sue iniziative di crescita”.

La nomina di Charles Sansbury a Chief Executive Officer di Cloudera è effettiva dal 7 agosto 2023.