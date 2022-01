Cloud nazionale, si parte con 723 milioni di euro

Pubblicato il bando per il Polo Strategico Nazionale: parte la gara europea per la gestione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione italiana. Le offerte si presentano entro il 16 marzo.

È stato pubblicato il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), elemento sistemico infrastrutturale che, con la creazione di un vero e proprio cloud nazionale, nel giro di cinque anni dovrà gestire la maggior parte dei dati della Pubblica amministrazione italiana.

La proposta per la creazione del Polo, su cui si basa la gara, è stata individuata dal Dipartimento per la trasformazione digitale a dicembre 2021, secondo il modello di partenariato pubblico privato.

Riporta una nota del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale che la procedura è affidata a Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza.

La proposta messa a gara prevede l’investimento di 723 milioni di euro da parte del soggetto aggiudicatario per l’erogazione di servizi di cloud pubblico e privato in grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità preposte su dati e servizi strategici.

La gara è europea, ed è bandita con la vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

La gara revede l’affidamento della realizzazione e della gestione di un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale e idonea ad ospitare dati e servizi pubblici considerati critici o strategici, garantendo massima sicurezza, continuità e affidabilità.

L’operatore economico selezionato dovrà costituire una società che sarà sottoposta alla disciplina nazionale in materia di golden power.

La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 16 del 16 marzo 2022.

Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito di Difesa Servizi.

La realizzazione del Polo Strategico Nazionale costituisce la missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, componente 1, investimento 1.1 Cloud PA/Polo Strategico Nazionale) per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione e ha l’obiettivo di portare il 75% delle amministrazioni italiane ad utilizzare servizi in cloud entro il 2026.

Tutte le amministrazioni centrali, le aziende sanitarie locali e le principali amministrazioni locali potranno attingere alle risorse economiche previste dalla Missione 1 del PNRR per migrare i dati e i servizi verso il Polo Strategico Nazionale.

La creazione del PSN è uno dei tre obiettivi fondamentali previsti dalla Strategia Cloud Italia, insieme alla classificazione dei dati e dei servizi pubblici da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Il PSN dovrà effettuare la migrazione dei dati e servizi delle amministrazioni senza alterazioni (garantendo la modalità lift and shift) e abilitando servizi di cloud privato, ibrido in modalità Infrastructure as a service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS), anche sfruttando tecnologie scalabili (hyperscaler)

Nel far questo dovrà essere conforme alle disposizioni europee in materia di localizzazione e trattamento dei dati e garantire soluzioni idonee a risolvere i problemi giuridici posti dell’applicazione extraterritoriale della normativa di Paesi extra Unione Europea.