Cloud ibrido e sovranità dei dati: le strategie vincenti per il 2025

Nel panorama tecnologico del 2025, le aziende si trovano a fronteggiare sfide complesse ma anche opportunità straordinarie. Il cloud ibrido, la modernizzazione applicativa e la sovranità del dato saranno elementi centrali per garantire flessibilità, efficienza e resilienza, soprattutto in contesti regolamentati come pubblica amministrazione, finanza e sanità.

Cloud ibrido: il modello flessibile e vincente per Aruba Cloud

Il cloud ibrido rappresenta la combinazione ottimale tra infrastrutture on-premises e ambienti pubblici e privati, permettendo alle imprese di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze di mercato. Il modello ibrido consente di scegliere la configurazione migliore per ogni workload, ottimizzando sia le performance che i costi. In particolare, la collaborazione con provider regionali come Aruba Cloud consente alle aziende di ottenere maggiore aderenza alle normative e controllo sui dati sensibili, un aspetto sempre più richiesto a livello europeo.

Modernizzazione delle applicazioni con il cloud-native

Un altro fattore determinante è la modernizzazione delle applicazioni attraverso tecnologie cloud-native come container e Kubernetes. Questa transizione è necessaria per le aziende che vogliono mantenersi agili e competitive. Aruba Cloud offre soluzioni che permettono alle imprese di migrare applicazioni legacy verso infrastrutture moderne, semplificando la gestione dei carichi di lavoro e favorendo un approccio multicloud che ottimizza sia i costi sia le prestazioni.

Sicurezza e resilienza: una priorità strategica per Aruba Cloud

La sicurezza IT e la resilienza operativa saranno priorità strategiche nel 2025. Le minacce informatiche in crescita richiedono soluzioni integrate che garantiscano la protezione dei dati e la continuità operativa. Approcci come la security by design, firewall avanzati e accessi zero-trust diventeranno essenziali per le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Aruba Cloud supporta questa evoluzione, offrendo servizi di sicurezza su misura e un monitoraggio continuo per ridurre i rischi operativi.

Sovranità del dato: controllo e conformità alle normative

La sovranità del dato è destinata a diventare una delle principali priorità aziendali, soprattutto con l’aumento delle normative europee come NIS2 e DORA. IDC sottolinea come oltre il 50% delle aziende europee consideri cruciale la collaborazione con provider che garantiscano data center locali. Aruba Cloud risponde a questa esigenza con infrastrutture di proprietà sul territorio italiano, certificate per gestire dati ordinari, critici e strategici. Questo approccio garantisce alle aziende pieno controllo e sicurezza delle informazioni sensibili.

Trasparenza dei costi: pianificazione senza sorprese

La trasparenza e la prevedibilità dei costi sono altrettanto importanti, specialmente nel contesto del cloud pubblico, dove la spesa può risultare imprevedibile. Provider come Aruba Cloud offrono modelli contrattuali chiari e soluzioni che permettono di pianificare con certezza le spese, riducendo il rischio di costi inattesi.

Cloud repatriation e strategie multicloud

Un fenomeno emergente è quello della cloud repatriation, il ritorno dai cloud pubblici puri verso modelli ibridi. Secondo Gartner, entro il 2025 oltre il 75% delle aziende adotterà strategie multicloud per evitare il lock-in tecnologico e ottimizzare la gestione dei workload. Aruba Cloud, grazie a un’infrastruttura basata su standard di mercato e tecnologie open source, garantisce massima flessibilità e riduzione del vincolo tecnologico, permettendo alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Sostenibilità: soluzioni a basso impatto ambientale

Infine, il 2025 vedrà un’accelerazione nell’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale. I data center green by design di Aruba, progettati per ottimizzare i consumi energetici e massimizzare l’efficienza, rappresentano un esempio concreto di come sia possibile coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Con la produzione di energia da fonti rinnovabili in loco, grazie agli impianti idroelettrici e fotovoltaici di proprietà (energia che poi viene immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale) e la valorizzazione delle risorse idriche anche del sottosuolo, le organizzazioni possono ridurre concretamente la propria impronta di carbonio senza compromessi sulle performance.

In sintesi, il 2025 sarà un anno cruciale per l’evoluzione del cloud. Sicurezza, agilità e sovranità del dato saranno i cardini su cui le imprese costruiranno il proprio successo, con il supporto di provider come Aruba Cloud che offrono infrastrutture avanzate, servizi personalizzati e una visione strategica orientata al futuro

