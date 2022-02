Perché il cloud non può fare a meno di un application delivery controller

Ospitiamo un intervento di Giacinto Spinillo, Regional Sales Manager A10 Networks su come supportare le aziende nella trasformazione digitale garantendo la disponibilità e sicurezza delle applicazioni.

Componenti come l’application delivery controller sono sempre più importanti nella migrazione, che le aziende stanno intraprendendo, verso hybrid e multicloud per garantire le prestazioni, la disponibilità e la sicurezza delle applicazioni.

La pandemia COVID-19 ha sottolineato l’importanza della resilienza digitale nell’era moderna. Con gran parte dei dipendenti che lavorano da casa, e uno spostamento online delle attività delle persone (dal settore bancario alla vendita al dettaglio, dai media all’intrattenimento, fino alla sanità), garantire le prestazioni delle applicazioni e la loro disponibilità è diventata una questione di sopravvivenza per la maggior parte delle aziende.

Sia che le persone stiano lavorando o che stiano vivendo la loro vita personale, si aspettano un’esperienza utente di alta qualità per le applicazioni su cui fanno affidamento quotidianamente. Questo significa che hanno bisogno di sicurezza informatica su cui contare anche per proteggere i propri dati e la privacy.

Application delivery controller, un ruolo chiaro

Queste richieste hanno reso l’application delivery controller (ADC) uno dei componenti più importanti della moderna infrastruttura digitale.

L’application delivery controller è un dispositivo di rete (hardware o software), situato in un centro dati, che esegue compiti come la gestione della sicurezza di un’applicazione o il bilanciamento del carico per gestire il flusso del traffico. I dispositivi di questo tipo garantiscono la disponibilità delle applicazioni e migliorano l’esperienza dell’utente. Nell’odierno ambiente del business digitale è necessario rimanere agili e innovativi per competere, crescere e prosperare.

Infatti, anche di fronte alla prospettiva economica incerta nell’ultimo anno, ben il 65% delle aziende ha investito o prevede di investire in spese di trasformazione digitale. Poiché le aziende cercano modi semplici e snelli per sviluppare, distribuire, cambiare e gestire le applicazioni, è opportuno che al centro della strategia di business digitale ci sia DevOps, un insieme di pratiche che unisce lo sviluppo del software con le attività IT e accorcia il ciclo di vita dello sviluppo software.

I risultati parlano da soli: le aziende che usano DevOps ottengono 46 volte più distribuzioni di software e 440 volte più velocemente. Anche in questo caso, l’application delivery controller ha un ruolo critico da svolgere per consentire la piena velocità e agilità che DevOps rende possibile.

Naturalmente, la semplice implementazione degli application delivery controller non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze di disponibilità e performance delle applicazioni. Soddisfare questi requisiti dipende dall’avere le corrette funzionalità di application delivery controller e implementarle nel modo corretto. Ecco alcuni elementi da considerare, per garantire che l’infrastruttura di application delivery soddisfi le esigenze di trasformazione digitale dell’azienda e dei clienti.

Application delivery controller e disponibilità delle applicazioni

Che siano i clienti o i dipendenti a utilizzare le applicazioni, l’esperienza che l’azienda fornisce ha un effetto diretto sulle prestazioni del business digitale. Se i clienti si sentono frustrati o non sono in grado di utilizzare efficacemente le applicazioni o i servizi, possono cambiare fornitore e passare alla concorrenza.

Senza prestazioni affidabili e disponibilità delle applicazioni, i dipendenti possono non poter procedere nel loro lavoro, causando interruzioni nel business. Gartner stima che il costo medio del downtime è di 4.700 euro al minuto, che equivalgono a più di 280.000 euro all’ora.

La soluzione application delivery controller può aiutare a mantenere un’esperienza utente di alta qualità consentendo un approccio combinato per gestire le prestazioni, risolvere i problemi e ottimizzare il traffico in ambienti complessi, permettendo di analizzare e neutralizzare più rapidamente le minacce su dispositivi, applicazioni, policy, utenti e altro ancora nei data center e nei cloud. Raccogliendo e analizzando i dati da infrastrutture hybrid e multicloud è possibile lavorare in modo proattivo per rilevare le anomalie in anticipo, diagnosticare i problemi in modo più accurato e risolverli più rapidamente.

La funzionalità di bilanciamento globale del carico dei server, una caratteristica comune delle soluzioni application delivery controller, può indirizzare in modo intelligente il traffico delle applicazioni al miglior sito disponibile per ogni utente, per garantire la migliore esperienza possibile.

La soluzione application delivery controller può aiutare a utilizzare un cloud pubblico come backup per il data center on-premise, utilizzando il bilanciamento globale del carico dei server per determinare quando e come attingere a tale servizio e reindirizzando il traffico di conseguenza.

Mentre le prestazioni e la disponibilità delle applicazioni sono alla base della soddisfazione e della fedeltà degli utenti, una violazione della sicurezza informatica può distruggere quella fiducia in un attimo. Man mano che gli attacchi ransomware, DDoS e altre minacce diventano sempre più sofisticati e gli ambienti aziendali diventano più distribuiti e dinamici, la cybersecurity diventa una sfida fondamentale.

La soluzione application delivery controller può fornire un’infrastruttura di policy unificata su ogni piattaforma distribuita , rendendo più facile fornire una coerente e uniforme protezione delle applicazioni. Gestendo l’autenticazione in modo coerente tra le piattaforme cloud e on-premise, ad esempio, è possibile supportare un modello di sicurezza Zero Trust fornendo ai dipendenti il giusto livello di accesso per le loro esigenze.

Sostenere DevOps, semplificando la gestione

DevOps non è solo una metodologia di base per la trasformazione digitale, è anche un insieme di requisiti tecnici.

Per consentire ai team di sviluppo e operativi di collaborare efficacemente durante il ciclo di vita dello sviluppo del software è necessario fornire modi semplici e snelli per sviluppare, distribuire, modificare e gestire le applicazioni.

Un set standard di strumenti di automazione su tutte le piattaforme può aiutare i team a lavorare in modo efficiente, portarli a regime più rapidamente e garantire best practice coerenti. La visualizzazione in tempo reale della Continuos Integration and Delivery (CI/CD) può aiutare i team a individuare errori costosi prima che le applicazioni entrino in produzione.