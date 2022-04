ClimateTrade debutta sul mercato obbligatorio del carbonio grazie all’ammissione alla Borsa EEX

VALENCIA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–ClimateTrade, il primo marketplace climatico al mondo basato sulla blockchain, è ora operativo sul mercato obbligatorio del carbonio dell’Unione europea a seguito del completamento dell’ammissione alla Borsa European Energy Exchange (EEX).

A partire da oggi acquirenti e venditori di quote UE (EUA), cioè i crediti di carbonio negoziabili nel quadro dell’EU Emissions Trading Scheme (EU ETS), possono effettuare transazioni sul marketplace ClimateTrade, sfruttandone l’agile piattaforma digitale per ottenere efficienza e trasparenza.

ClimateTrade mette direttamente in connessione gli sviluppatori di progetti di mitigazione climatica con le aziende che puntano a compensare la propria impronta di carbonio, utilizzando la tecnologia della blockchain per garantire la tracciabilità completa dei crediti di carbonio. Dalla sua creazione, nel 2017, l’azienda ha coadiuvato la compensazione di oltre 2 milioni di tonnellate di CO2 sul mercato volontario globale del carbonio. L’ammissione alla Borsa EEX rappresenta il suo debutto nei mercati obbligatori del carbonio e ne fa la prima e sola azienda in Europa a facilitare la compensazione del carbonio sia nel mercato volontario, sia nel mercato EU ETS, tramite la tecnologia della blockchain.

Francisco Benedito, co-fondatore e CEO di ClimateTrade, ha commentato: “Disporre della capacità di operare sul mercato obbligatorio del carbonio dell’Unione europea rappresenta una parte cruciale della nostra strategia: promuovere la decarbonizzazione di diversi gigatoni, e questo risultato ci rende orgogliosi. Abbiamo scelto EEX perché è la Borsa più importante per l’energia e fornisce i mercati mondiali di commodity sicure, riuscite e sostenibili”.

“Siamo lieti di accogliere ClimateTrade, che ha sede a Valencia, come nuovo partecipante e vogliamo costruire i mercati collaborando con questa azienda. Un caloroso benvenuto da tutto il team di EEX”, è stata la dichiarazione di Carlos Miguel Urro, Senior Sales Manager di EEX per l’Europa Meridionale.

L’EU ETS è il mercato obbligatorio del carbonio più importante al mondo e influisce in modo significativo sullo sviluppo di altre realtà internazionali di questo tipo, ma la crisi climatica urgente, le maggiori ambizioni di decarbonizzazione e i contraccolpi imprevisti sul mercato dell’elettricità stanno esercitando una pressione senza precedenti su questo sistema.

Nel libro bianco A 2030 outlook for Europe’s mandatory carbon market (Una panoramica sul mercato obbligatorio del carbonio in Europa per il 2030), presentato oggi per celebrare la propria ammissione all’EEX, ClimateTrade analizza gli obiettivi prestabiliti, i recenti adeguamenti politici e i fattori esterni per prevedere l’evoluzione dell’EU ETS, e condivide la propria visione di un mercato obbligatorio del carbonio efficiente e ad alto impatto.

Il libro bianco può essere scaricato gratuitamente da questo link.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

