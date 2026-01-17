ClickHouse raccoglie 400 milioni di dollari in un finanziamento di serie D condotto da Dragoneer per accelerare l’espansione dell’analisi e dell’infrastruttura AI

La Società rileva Langfuse per entrare nell'osservabilità LLM e presenta un servizio nativo Postgres per unire i carichi di lavoro transazionali e analitici

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ClickHouse, un leader in ambito di analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML), ha annunciato la chiusura del suo finanziamento di serie D, raccogliendo 400 milioni di dollari. Il round è stato guidato dal Dragoneer Investment Group, con la partecipazione di Bessemer Venture Partners, GIC, Index Ventures, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, account che si sono avvalsi della consulenza di T. Rowe Price Associates, Inc. e WCM Investment Management.

Il finanziamento fa seguito a un periodo di crescita rapida e sostenuta per ClickHouse. Attualmente la società offre a oltre 3.000 clienti il suo servizio interamente gestito, ClickHouse Cloud, con un ARR che cresce ogni anno di oltre il 250 percento. Negli ultimi tre mesi, clienti come Capital One, Lovable, Decagon, Polymarket e Airwallex hanno adottato la piattaforma o ampliato le implementazioni esistenti. Questi clienti entrano a far parte di una base consolidata che comprende innovatori di intelligenza artificiale e marchi importanti come Meta, Cursor, Sony e Tesla.

“ ClickHouse è stata creata per fornire prestazioni eccezionali ed efficienza dei costi per i più esigenti carichi di lavoro di dati, e questo slancio conferma quella strategia”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “ Guardando al futuro, aggiungiamo il supporto per i carichi di lavoro transazionali e analitici unificati, quindi gli sviluppatori possono creare ogni tipo di applicazioni alimentate dall'intelligenza artificiale sulla migliore base tecnica. E stiamo ampliando la nostra offerta per includere l'osservabilità LLM, per consentire agli sviluppatori di applicazioni AI di valutare la qualità e il comportamento dei risultati AI in fase di passaggio alla produzione. Ulteriori finanziamenti, insieme alla realizzazione continua di prodotti, ci permettono di assicurare la piattaforma leader di dati e osservabilità LLM nell'era dell'AI”.

Un investimento di grande convinzione nell'infrastruttura dati e nell'intelligenza artificiale su larga scala

Fondata da Marc Stad nel 2012, Dragoneer ha un approccio fortemente selettivo e guidato dalla ricerca e cerca collaborazioni a lungo termine con un numero limitato di aziende di riferimento. L'azienda ha investito in molte delle principali piattaforme dati dell'ultimo decennio e in importanti aziende di intelligenza artificiale.

Mentre i sistemi di AI passano dalla sperimentazione alla produzione, le esigenze poste sull'infrastruttura dati sottostante sono in aumento. Le applicazioni su base AI generano volumi di query molto superiori, operano con requisiti più rigorosi di latenza e richiedono una valutazione e un'osservabilità continue. In questo ambiente, il valore aumenta sempre di più per le piattaforme infrastrutturali che alimentano carichi di lavoro produttivi su larga scala e ad alta intensità di dati.

“ I grandi cambiamenti di piattaforma alla fine sono un vantaggio per le aziende infrastrutturali più prossime alla produzione”, ha dichiarato Christian Jensen, Partner in Dragoneer Investment Group. “ Con il potenziamento dei modelli, l'ingorgo passa all'infrastruttura dati. ClickHouse si è distinta perché fornisce le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità necessarie per permettere ai sistemi AI di funzionare su scala”.

L'investimento di Dragoneer ha fatto seguito a una rigorosa valutazione che ha rivelato che la piattaforma è un leader di riferimento nel settore dei moderni data stack. ClickHouse supporta un'ampia gamma di carichi di lavoro mission-critical, in tempo reale, integrati in sistemi sempre attivi, rivolti al cliente e basati sull'AI.

La crescita di ClickHouse è stata guidata anche dalla sua capacità di consentire nuovi carichi di lavoro netti piuttosto che semplicemente sostituire i sistemi esistenti. Rendendo l'analisi in tempo reale più economica su scala, la piattaforma supporta i casi d'uso che in precedenza non erano pratici a causa della latenza o di limiti di costo. A differenza di molte piattaforme di infrastruttura dati al servizio principalmente dei team di analisi interni, ClickHouse è spesso integrata nei prodotti rivolti al cliente, dove le prestazioni e l'affidabilità influiscono direttamente sull'esperienza dell'utente finale.

“ Cerchiamo piattaforme affidabili per i clienti quando i sistemi non possono fermarsi, e ClickHouse ha sempre dimostrato di possedere queste caratteristiche”, ha aggiunto Jensen.

Osservabilità LLM: ClickHouse entra nel mercato con l'acquisizione di Langfuse

ClickHouse è entusiasta di annunciare l'acquisizione di Langfuse, la piattaforma di osservabilità LLM open-source. A differenza della tradizionale osservabilità, incentrata sulla salute del sistema e sugli indicatori di prestazioni, l'osservabilità LLM si incentra sull'assicurare che sistemi di AI non-deterministici e sempre più complessi producano risultati accurati, sicuri e in linea con le intenzioni dell'utente. Mentre i sistemi di AI diventano sempre più integrati nei flussi di lavoro produttivi, l'osservabilità LLM è emersa come un requisito critico per i team che creano e gestiscono le applicazioni basate sull'AI.

Il progetto open source Langfuse ha assistito a una rapida adozione, finendo il 2025 con oltre 20mila stelle GitHub e più di 26 milioni di installazioni SDK al mese.

“ Abbiamo creato Langfuse su ClickHouse perché l'osservabilità e la valutazione LLM sono essenzialmente un problema di dati”, ha dichiarato Marc Klingen, CEO di Langfuse. “ Ora, come unico team, possiamo offrire un prodotto completo più solido: acquisizione più rapida, valutazione più approfondita e un percorso più breve da un problema di produzione a un miglioramento misurabile”.

Servizio Postgres nativo: ClickHouse annuncia un data stack unificato per creatori di AI

ClickHouse è entusiasta di annunciare un servizio Postgres di livello aziendale profondamente integrato con ClickHouse. Per alimentare applicazioni AI moderne, in tempo reale che richiedono capacità sia transazionali che analitiche, ClickHouse offre un data stack unificato che comprende Postgres scalabile ad alte prestazioni supportato da archiviazione NVMe e con funzionalità CDC native. In pochi click, gli utenti possono sincronizzare dati transazionali con ClickHouse, consentendo analisi fino a 100 volte più rapide. Con uno strato di query unificato, alimentato da un'estensione Postgres nativa, gli utenti possono creare applicazioni che integrano perfettamente transazioni e analisi senza la necessità di gestire sistemi separati. Il servizio è realizzato in collaborazione con Ubicloud, azienda open-source su cloud che offre Postgres ad alte prestazioni, guidata da un team con solida esperienza maturata in Citus Data, Heroku e Microsoft.

“ Postgres e ClickHouse si completano naturalmente a vicenda e sono essenziali per le applicazioni AI. Insieme, forniamo uno stack integrato che elimina la complessità per i team, con Postgres di livello produttivo per le transazioni e ClickHouse per l'analisi che funzionano in sintonia”, ha dichiarato Umur Cubukcu, Co-CEO e Cofondatore di Ubicloud. “ Siamo entusiasti di unire le forze con ClickHouse in Ubicloud perché è così che l'ecosistema open-source ha successo: con team affidabili che creano prodotti eccellenti che funzionano e si evolvono insieme.”

Espansione globale continua e slancio dei prodotti

In parallelo con il suo finanziamento e con l'acquisizione di Langfuse, ClickHouse continua ad ampliare la sua presenza globale e il suo ecosistema. Nell'ultimo anno, la società ha fatto il suo ingresso nel mercato giapponese attraverso una partnership con Japan Cloud e ha annunciato una partnership con Microsoft Azure incentrata su OneLake. ClickHouse ha inoltre condotto eventi per gli utenti a San Francisco, New York, Amsterdam, Sydney e Bangalore, attirando più di 1000 partecipanti e ospitando relatori da aziende come OpenAI, Tesla, Capital One, Ramp e Canva, e ha ospitato l'evento per clienti AWS re:Invent Chainsmokers per il secondo anno consecutivo.

I recenti progressi nei prodotti rafforzano ulteriormente la posizione di ClickHouse all'incrocio tra analisi, AI e osservabilità. La società ha fatto investimenti significativi nel supporto ai data lake, aggiungendo compatibilità con Apache Iceberg, Delta Lake e i cataloghi dati più ampiamente utilizzati. La società ha inoltre ampliato le sue funzionalità di ricerca full-text, sempre più importanti per i casi d'uso dell'osservabilità, compresa l'osservabilità dell'AI. Infine, sono stati introdotti aggiornamenti leggeri per supportare applicazioni più esigenti basate sull'AI. La piattaforma continua a offrire prestazioni nel rapporto qualità-prezzo leader nel settore, superando i principali cloud data warehouses secondo benchmark recenti.

Con il finanziamento di serie D, l'acquisizione di Langfuse e l'introduzione di un'offerta Postgres nativa, ClickHouse è posizionata per accelerare la crescita e ampliare ulteriormente il suo ruolo come piattaforma dati unificata e osservabilità dell'AI.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente informazioni a partire da enormi volumi di dati. Mentre gli agenti AI vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart si affidano a ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

Informazioni su Dragoneer Investment Group

Dragoneer è una società di investimenti orientata alla crescita, fondata con oltre 30 miliardi di dollari in patrimoni in gestione. La società collabora con i fondatori e i team di gestione che creano aziende di riferimento sui mercati pubblico e privato. Più di 50 aziende sostenute da Dragoneer sono oggi quotate in borsa. Dragoneer investe in Airbnb, Amwins, Atlassian, Databricks, Datadog, Meta, Nubank, OpenAI, Revolut, ServiceNow, Snowflake, Spotify e Uber.

Informazioni su Langfuse

Langfuse è una piattaforma open-source per la creazione, i test e il monitoraggio di applicazioni/agenti LLM. I team utilizzano Langfuse per il tracciamento e il debugging di flussi di lavoro agentico, per effettuare valutazioni e per misurare e migliorare costantemente la qualità dei risultati AI in produzione. Langfuse è disponibile come servizio gestito su cloud e può essere ospitato indipendentemente su scala di produzione. Langfuse è una delle piattaforme di ingegneria LLM in più rapida crescita, con 20.470 stelle GitHub, più di 26 milioni di installazione SDK al mese e oltre 6 milioni di download Docker, ed è l'azienda di fiducia di 19 delle società Fortune 50 e 63 delle società Fortune 500. Per maggiori informazioni, visitare langfuse.com.

Informazioni su Ubicloud

Ubicloud sta creando l'AWS open-source, assicurando servizi essenziali su cloud in cloud bare metal e pubblici. Fondata dal team che ha creato il PostgreSQL distribuito con Citus Data (acquisito da Microsoft), la prestigiosa offerta di database di Ubicloud, Ubicloud PostgreSQL offre un'esperienza Postgres gestita, a livello aziendale con un rapporto qualità-prezzo leader nel settore. I servizi Ubicloud su AI, Compute, PostgreSQL e Kubernetes alimentano più di 1 milione di VM ogni settimana, tagliando i costi sul cloud fino al 70%. Ubicloud è supportata da Y Combinator e da altri importanti investitori della Silicon Valley. Per saperne di più, seguire Ubicloud su Twitter @ubicloudHQ o visitare il sito dell'azienda, ubicloud.com.

