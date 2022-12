ClickHouse lancia l’offerta cloud per il sistema di gestione di database OLAP più veloce al mondo

ClickHouse, utilizzato da Cloudflare, Adevinta, Uber e migliaia di altre aziende, è disponibile da oggi come offerta cloud – ClickHouse Cloud

Estensione del finanziamento di Serie B con Thrive Capital Investment

– ClickHouse Cloud ottiene la conformità SOC 2 di Tipo II e raggiunge la disponibilità generale





– ClickHouse acquisisce la IP e il team di Arctype, consentendo il lancio della nuova console SQL

– Oltre 100 clienti paganti adottano ClickHouse Cloud durante i due mesi di fase beta

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–In data odierna, ClickHouse, Inc, creatore del sistema di gestione di database OLAP (Online Analytical Processing), ha annunciato la disponibilità generale della sua ultima offerta, ClickHouse Cloud, un database cloud-based velocissimo che semplifica e accelera gli approfondimenti e le analisi per le moderne aziende digitali. Senza infrastrutture da gestire, l’architettura di ClickHouse Cloud disaccoppia storage e calcolo e scala automaticamente per adattarsi ai moderni carichi di lavoro, in modo che gli utenti non debbano dimensionare e sintonizzare i loro cluster per ottenere una velocità di interrogazione incredibile. Questo lancio include una serie di nuove funzionalità del prodotto, che migliorano la sicurezza, l’affidabilità e l’usabilità di ClickHouse Cloud.

La tecnologia ClickHouse consente alle aziende di trasformare i propri dati in approfondimenti e innovazioni in tempo quasi reale, sia che si tratti di una banca che cerca di individuare le frodi, sia che si tratti di un servizio di streaming che segue il prossimo blockbuster. Con tutte le aziende moderne che si affidano a enormi volumi di dati, la capacità di ricavare approfondimenti in millisecondi da petabyte di dati diventa di fondamentale importanza. Il lancio di ClickHouse Cloud, disponibile sia su www.clickhouse.com che attraverso l’AWS Marketplace, permette a qualsiasi azienda di accedere per la prima volta a questa tecnologia on demand.

ClickHouse Cloud è pronto per la produzione con una serie di nuove funzionalità, tra cui la conformità SOC 2 di tipo II e gli SLA di uptime per i carichi di lavoro di produzione, con un centro di fiducia pubblico e una pagina di stato che forniscono rassicurazioni ai clienti che costruiscono applicazioni basate su dati mission-critical sul servizio. In seguito all’acquisizione del client di database Arctype, gli utenti potranno usufruire di una nuova console SQL che consentirà loro di connettersi, esplorare e interrogare facilmente i propri database.

“Il vantaggio di ClickHouse è la velocità e la semplicità, e ClickHouse Cloud porta questo vantaggio a un nuovo livello, consentendo alle aziende di avviare un servizio e analizzare i dati a una frazione del costo di altre soluzioni presenti sul mercato”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “In pochi mesi, la beta di ClickHouse Cloud ha conquistato più di 100 clienti e migliaia di nuovi utenti tra sviluppatori, analisti di dati, marketing e altre aree aziendali critiche in cui i dati vengono analizzati e archiviati”.

“ClickHouse Cloud è in linea con il nostro desiderio di consentire ai nostri sviluppatori di passare dall’ideazione alla consegna di casi d’uso analitici in tempo reale in pochi giorni, accelerando drasticamente il ciclo di innovazione del prodotto. Siamo entusiasti di collaborare con ClickHouse Cloud in termini di prestazioni, scalabilità e sicurezza”, afferma Eyal Manor, Chief Product Officer di Twilio.

Oltre 100 clienti paganti hanno già adottato ClickHouse Cloud durante la fase beta di due mesi e stanno sperimentando la possibilità di concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni di dati business-critical senza l’onere delle risorse operative.

Inoltre, l’offerta ClickHouse Cloud, serverless e pronta per la produzione, aggiunge un livello ottimizzato per i casi di sviluppo. Questo tier è stato messo a punto per i carichi di lavoro più piccoli e riconosce l’importanza dei servizi a basso costo che consentono la prototipazione rapida di nuove funzionalità e prodotti di dati. L’utente può ora progettare, modellare e sperimentare con ClickHouse Cloud in preparazione di un’implementazione di produzione completa.

Oltre a questi annunci di prodotti fondamentali, ClickHouse è lieta di convalidare ulteriormente le sue opportunità di mercato, il suo team e il suo modello di business grazie a un nuovo investimento da parte di Thrive Capital, investitore leader nel settore tecnologico, come estensione della Serie B. Questo finanziamento sosterrà ulteriori investimenti in tecnologia e consentirà a ClickHouse di continuare a costruire il suo team di ingegneri software leader a livello mondiale.

“ClickHouse offre il database più efficiente per analisi veloci e su larga scala”, ha dichiarato Avery KIemmer, investitore di Thrive Capital. “Ammiriamo da tempo questo team e siamo entusiasti di collaborare con loro per il lancio di ClickHouse Cloud a un pubblico ancora più ampio”.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è il sistema di gestione di database analitici online orientato alle colonne più veloce ed efficiente al mondo in termini di risorse. Ora offerto come offerta serverless sicura e scalabile nel cloud, ClickHouse Cloud consente a chiunque di trarre facilmente vantaggio da un’efficiente elaborazione analitica in tempo reale. Per saperne di più clickhouse.com.

