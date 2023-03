ClickHouse, Inc. e Alibaba Cloud annunciano una nuova partnership

Alibaba Cloud offrirà in via esclusiva ClickHouse come servizio di prima parte, ufficiale nella Cina continentale





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi ClickHouse, Inc., creatrice del database di elaborazione analitica online (OLAP) e Alibaba Cloud, l’impresa di intelligence e tecnologia digitale del gruppo Alibaba Group, hanno annunciato una partnership che consentirà ad Alibaba Cloud di offrire ClickHouse come servizio aziendale diretto sulla propria piattaforma. Si tratta di un accordo esclusivo tra ClickHouse, Inc. e Alibaba Cloud nella Cina continentale finalizzato a offrire un servizio aziendale di prima parte congiunto nella regione Asia-Pacifico.

ClickHouse è il data base analitico più efficiente in termini di risorse e il più veloce al mondo e da quando è stato reso di dominio pubblico come progetto open source nel 2016 la sua adozione è cresciuta esponenzialmente – in tutto il mondo. Le aziende, grandi e piccole, si avvantaggiano della sua straordinaria velocità – attualmente le prestazioni di picco di elaborazione per una singola query si attestano a oltre due terabyte al secondo, il che significa che è possibile interrogare miliardi di righe nell’arco di millisecondi.

In qualità di principale fornitore IaaS (Infrastructure-as-a-Service) nella regione Asia-Pacifico e terzo al mondo, Alibaba Cloud offre una suite completa di servizi di cloud computing a clienti in tutto il mondo – elastic computing, database, archiviazione, virtualizzazione del network, computing in grande scala, sicurezza, servizi di gestione e applicativi. Nel 2022 Alibaba Cloud è stato nominato per il terzo anno consecutivo un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems (DBMS).

ClickHouse consente a ogni azienda di trasformare in tempo quasi reale i loro dati in informazioni approfondite e utili che mettono in grado di innovare, che si tratti di una banca che cerca di rilevare comportamenti fraudolenti o di un servizio di streaming che tiene traccia del prossimo grande successo commerciale. Tra gli utenti di ClickHouse figurano brand globali quali Alibaba, Cloudflare, eBay e Uber.

“ClickHouse è già un database analitico molto diffuso in Cina; questo accordo ci consente di crescere collaborando con un partner locale per servire le migliaia di utenti di ClickHouse in Asia”, spiega Aaron Katz, Cofondatore e Ceo di ClickHouse, Inc. “Siamo molto lieti che gli utenti asiatici saranno in grado di usufruire dello stesso livello di servizio e assistenza offerto da Alibaba Cloud che gli utenti di ClickHouse Cloud ormai si aspettano”.

Il nuovo servizio ClickHouse aziendale disponibile su Alibaba Cloud impiegherà un motore nativo sul cloud proprietario sviluppato da ClickHouse, Inc. e dotato di funzioni potenziate per la gestione di carichi di lavoro analitici nativi sul cloud. I vantaggi di questo servizio diretto sono le prestazioni ineguagliate e il notevole miglioramento dell’efficienza dei costi, grazie ai quali le moderne aziende possono investire in misura maggiore nella creazione di applicazioni analitiche – le esclusive funzioni serverless di questo servizio riducono il numero di fasi iniziali necessarie a tal fine e potrebbero consentire agli utenti di passare da 10 a 100 repliche in meno di un secondo e acquisire 350B di record entro 2 ore, mettendo in grado le aziende di innovare più rapidamente in mercati sempre più competitivi.

Aggiunge Feifei Li, Vicepresidente Alibaba Group e Presidente Database Business, Alibaba Cloud Intelligence: “ClickHouse è già uno dei database analitici più diffusi disponibile sulla nostra piattaforma. Con questa partnership siamo in grado di offrire ai nostri utenti il primo servizio ClickHouse diretto, ufficiale per assicurare i livelli di servizio richiesti attuando la migrazione di sistemi informatici aziendali e di utenti open source autogestiti indipendentemente dalle dimensioni”.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è il sistema di gestione di database orientato alle colonne analitico online più efficiente in termini di risorse e più veloce al mondo. Ora offerto come sistema serverless scalabile e sicuro sul cloud, ClickHouse Cloud consente a chiunque di avvantaggiarsi senza fatica di efficienti funzioni di elaborazione analitica in tempo reale.

Per saperne di più visitare clickhouse.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nick Peart



Vicepresidente marketing



+447971265992