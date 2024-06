ClickHouse Cloud è ora disponibile globalmente su Microsoft Azure

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–ClickHouse Inc, leader di analisi in tempo reale, ha annunciato l’espansione di ClickHouse Cloud su Microsoft Azure, per offrire agli utenti ancora più opzioni per la distribuzione e la gestione dei loro carichi di lavoro di analisi. Con questa espansione, ClickHouse Cloud è ora disponibile dai tre principali fornitori di servizi cloud.









Con l’adozione sempre maggiore da parte delle organizzazioni di database di analisi in tempo reale nelle loro applicazioni interattive rivolte ai clienti e basate sui dati, nonché nei loro flussi di lavoro di data warehousing e data science, la disponibilità di ClickHouse Cloud su Azure offre ai clienti una maggiore flessibilità e scelta. La disponibilità di ClickHouse Cloud in Azure Marketplace consente agli utenti di utilizzare gli investimenti esistenti effettuati in Azure e di sfruttare le integrazioni con servizi specifici di Azure, tra cui Microsoft Power BI e Azure Event Hubs.

“Aziende di ogni dimensione si affidano a ClickHouse per ottenere informazioni preziose dai loro dati, per un ampio ventaglio di casi d’uso”, dichiara Aaron Katz, cofondatore e CEO di ClickHouse, Inc. “Questo annuncio ribadisce la nostra visione di offrire il migliore data warehouse in tempo reale ai nostri utenti, indipendentemente dal cloud provider utilizzato.”

“Grazie alla disponibilità generale di ClickHouse Cloud su Microsoft Azure, le imprese e le aziende native digitali possono sfruttare l’ampia gamma di casi d’uso su una delle piattaforme cloud più aperte e flessibili”, ha dichiarato Erin Chapple, vicepresidente aziendale, Azure Core Products and Design presso Microsoft. “I clienti e i partner comuni possono ora avvalersi di soluzioni di analisi in tempo reale e di business intelligence per ottenere preziose informazioni dai loro dati in modi nuovi”.

La versione beta pubblica per ClickHouse Cloud su Azure è stata annunciata a Microsoft Build nel maggio 2024 e sta registrando una forte adozione da parte delle organizzazioni che vogliono creare applicazioni analitiche in tempo reale su Azure.

“Siamo entusiasti del lancio di ClickHouse Cloud su Microsoft Azure”, ha dichiarato Julian LaNeve, Chief Technology Officer presso Astronomer. “La nostra piattaforma dati gestisce volumi enormi di eventi in tempo reale, e ClickHouse è stata fondamentale per garantire analisi alla velocità della luce. Con ClickHouse Cloud su Azure, possiamo distribuire e adottare senza sforzo su larga scala l’affidabile e sicura infrastruttura scalabile di Azure.”

“A BaxEnergy, la nostra missione è rendere l’energia rinnovabile più semplice, efficiente, conveniente e sicura”, ha dichiarato Marco Cecconi, Responsabile di ricerca e sviluppo per BaxEnergy. “ClickHouse Cloud su Microsoft Azure ci sostiene nelle operazioni di analisi avanzata su grandi volumi di dati provenienti da diverse fonti di energia rinnovabile. Con la generazione di informazioni fruibili, la creazione di report dettagliati e lo sviluppo di dashboard personalizzate, consentiamo ai nostri clienti di ottenere prestazioni migliori e portare le loro operazioni su larga scala in modo efficace. Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla notevole velocità e flessibilità di ClickHouse e il loro team ci ha fornito un supporto dedicato eccezionale”.

Alcuni dei vantaggi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo di ClickHouse Cloud su Azure includono:

Semplicità. Con ClickHouse Cloud è possibile creare il proprio servizio con un unico clic. Non devi preoccuparti della complessità operativa delle configurazioni server e della topologia dei cluster, di shard e repliche, di gestione di backup e ripristini, di durata e tolleranza ai guasti, di monitoraggio o avvisi. Funziona e basta.

Velocità e scalabilità. ClickHouse Cloud è progettato per gestire analisi in tempo reale su set di dati su scala petabyte. Non sono necessari sharding o spostamenti manuali dei dati, perché la scalabilità è automatica. La nostra cache multistrato e altre ottimizzazioni delle prestazioni cloud-native garantiscono prestazioni di impressionanti delle interrogazioni per un’ampia gamma di carichi di lavoro.

Sicurezza e affidabilità. ClickHouse Cloud è dotato di best practice di sicurezza predefinite integrate. È configurato con l’isolamento della rete e la crittografia del traffico. Le build di ClickHouse sono ulteriormente rinforzate, testate e validate per ClickHouse Cloud. Il servizio viene replicato automaticamente in più zone di disponibilità per garantire un’elevata disponibilità.

Efficienza. ClickHouse Cloud si adegua alla natura in evoluzione dei carichi di lavoro, ricalibrandosi in base alle necessità. ClickHouse Cloud si avvale inoltre dello storage degli oggetti condiviso come storage principale, separando le risorse di calcolo. Ciò consente di aumentare in modo notevole la flessibilità e l’efficienza delle risorse, offrendo il miglior rapporto prezzo/prestazioni del settore.

Ecosistema. Le integrazioni di facile utilizzo consentono agli utenti di inserire dati e comunicare con sistemi interni ed esterni senza problemi. Oltre a centinaia di integrazioni create dalla comunità, è disponibile una serie selezionata di integrazioni di base e di partner, studiate per funzionare senza problemi con ClickHouse Cloud. All’interno dell’ecosistema Azure, ClickHouse Cloud offre integrazioni chiavi in mano con Azure Event Hubs, Power BI e Azure Blob Storage.

ClickHouse Cloud offre una prova gratuita di 30 giorni che include crediti di utilizzo gratuito di $300. Per iniziare, è possibili iscriversi qui o abbonarsi su Azure Marketplace.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnari veloce e open-source che consente l’elaborazione e l’analisi dei dati in tempo reale. Progettato per garantire elevate prestazioni, ClickHouse Cloud offre una velocità di interrogazione eccezionale, che lo rende una soluzione ideale per la gestione di grandi volumi di dati. Soluzione scelta da aziende leader come Lyft, Deutsche Bank e LangChain, ClickHouse Cloud consente alle aziende di ottenere informazioni critiche e di guidare il processo decisionale grazie a un’infrastruttura di dati scalabile, efficiente e robusta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito clickhouse.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

