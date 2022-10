ClickHouse Cloud: Democratizzazione di insight e analisi ultrarapidi

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi, ClickHouse, Inc. ha annunciato il lancio di ClickHouse Cloud, un database cloud-based ultrarapido che semplifica e accelera gli approfondimenti e le attività di analisi per le imprese digitali moderne. Grazie all’assenza di infrastrutture da gestire, l’architettura di ClickHouse Cloud separa l’archiviazione e l’elaborazione e scala automaticamente per adattarsi ai carichi di lavoro attuali, in modo che gli utenti possano evitare di dimensionare e sintonizzare i loro cluster per ottenere una velocità di interrogazione straordinaria.

In passato, le soluzioni di infrastruttura dati e di analisi erano costose e difficili da gestire. Le aziende hanno spesso sostenuto le spese di esperti specializzati e di team di infrastrutture, per poi ottenere in cambio prestazioni inaccettabili, in quanto le soluzioni tradizionali faticavano a diventare scalabili. L’introduzione di ClickHouse Cloud, realizzato dai creatori del tanto amato progetto open source, porta l’analisi dei dati di livello aziendale e le approfondimenti rapidissimi alle masse. Un utente di ClickHouse Cloud può accedere e lanciare un nuovo servizio con pochi clic e iniziare ad analizzare i propri dati in meno di cinque minuti.

ClickHouse Cloud, inizialmente presente in versione Beta su AWS e presto su altri provider di cloud, è altamente disponibile e sicuro per default, in modo che gli utenti possano concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni critiche per l’azienda, senza l’onere di regolare le impostazioni della topologia del cluster. Gli sviluppatori possono adottare le ultime funzionalità di ClickHouse e non devono più preoccuparsi di aggiornamenti manuali che richiedono molto tempo. Costruito su solidi fondamenti di sicurezza e privacy, il servizio è già conforme ai requisiti SOC 2 Tipo I e GDPR, con ulteriori certificazioni in corso.

ClickHouse Cloud è completamente self-service, con un modello di prezzi semplice e trasparente che consente agli utenti di pagare solo per le risorse che utilizzano, senza la necessità di fare over-provisioning per i picchi di lavoro. Gli utenti ClickHouse esistenti possono migrare a ClickHouse Cloud con pochi semplici passi, e i nuovi utenti possono iniziare altrettanto facilmente. ClickHouse Cloud dispone di un solido ecosistema di integrazione di partner per l’onboarding dei dati, la visualizzazione dei dati e i client linguistici, accelerando ulteriormente la produttività di sviluppatori e analisti.

“ClickHouse è stato realizzato per consentire ai nostri utenti di ottenere approfondimenti in tempo reale da volumi di dati in continuo e costante aumento. Ora l’esperienza che i nostri utenti open source hanno amato per anni è disponibile in un servizio cloud di semplice e rapido utilizzo. Bastano pochi minuti per iniziare, e il ricchissimo e crescente ecosistema di integrazioni e partner rende ancora più facile incorporare e analizzare i dati. Crediamo che questa intersezione tra una velocità incredibilmente elevata e una scala incredibilmente efficiente offra vantaggi fondamentali ai nostri clienti”, ha dichiarato Aaron Katz, co-fondatore e CEO di ClickHouse, Inc.

“Con ClickHouse Cloud, i nostri sviluppatori possono passare dal concetto alla realizzazione di una nuova funzione analitica in pochi giorni, invece di settimane. E i nostri team operativi non devono impiegare cicli per mettere a punto le prestazioni dei cluster anche per i carichi di lavoro più impegnativi”, afferma Varun Krishnani di Adevinta. “L’architettura di archiviazione e calcolo separata e i prezzi basati sull’uso assicurano che non dobbiamo fare un over-provisioning dell’infrastruttura e, di conseguenza, la nostra attività si muove ancora più velocemente per offrire valore ai nostri utenti a un costo ridotto”.

“Utilizziamo ClickHouse Cloud per monitorare milioni di dati sulle web performance in tempo reale, per assicurarci di essere sempre più veloci”, afferma Daunish Aboobaker, VP Engineering di Minted. “La piattaforma offre una gestione dei dati rapida e affidabile, dimostrandosi anche efficiente dal punto di vista dei costi e facile da utilizzare”.

ClickHouse Cloud è disponibile immediatamente in versione Public Beta. Unitevi ai centinaia di team di sviluppo che hanno già utilizzato ClickHouse Cloud nell’ambito dei programmi di anteprima privata e di accesso anticipato dell’azienda, iscrivendovi per una prova gratuita su www.clickhouse.com.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è il sistema di gestione di database analitico online column-oriented più veloce ed efficiente al mondo in termini di risorse. Disponibile come offerta serverless sicura e scalabile nel cloud, ClickHouse Cloud consente a chiunque di accedere senza sforzo a un’efficiente elaborazione analitica in tempo reale. Per saperne di più visitare il sito clickhouse.com.

