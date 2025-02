ClickHouse annuncia BYOC (Bring Your Own Cloud) on AWS

Fornire la potenza del più veloce database analitico in tempo reale ai VPC dei clienti

MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mentre le aziende tentano di modernizzare e adottare architetture cloud-native, esse devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza esistenti e le normative geografiche. Questo diventa particolarmente difficile con i servizi di database su base cloud, dove qualsiasi dato che lascia il Virtual Private Cloud (VPC) di un'azienda richiede un'analisi approfondita della sicurezza. Queste considerazioni sono critiche per le organizzazioni in industrie regolate o in quelle che gestiscono dati sensibili dei clienti.

ClickHouse BYOC è stata creata per affrontare proprio questa difficoltà. Consente alle organizzazioni di adottare le capacità uniche del servizio interamente gestito di ClickHouse Cloud, un importante database analitico in tempo reale, mantenendo nel contempo totale controllo e possesso dei dati all'interno del proprio VPC. Nell'architettura ClickHouse BYOC, il piano dati che consiste di archiviazione e risorse di calcolo risiede nel VPC del cliente, garantendo in tal modo ai clienti la capacità di aderire ai requisiti di residenza e governance dei dati, pur scaricando le complessità operative della gestione di ClickHouse.

"L'evoluzione del ClickHouse Cloud è interessata dalle conoscenze che apprendiamo attraverso la stretta collaborazione con i nostri utenti", ha dichiarato Tanya Bragin, VP di Prodotto & Marketing presso ClickHouse. "I nostri utenti nei settori banking, sanitario e cybersecurity devono aderire ai mandati di data governance. Con ClickHouse BYOC on AWS, rendiamo disponibili tutte le funzionalità di un ClickHouse Cloud interamente gestito in un ambiente operativo conosciuto e di fiducia per i nostri clienti… il proprio AWS VPC".

Adottando ClickHouse BYOC, i clienti possono trarre vantaggio dalla separazione totale tra calcolo e archiviazione (alimentata dal motore proprietario SharedMergeTree), scalabilità continua verticale e orizzontale dei nodi di calcolo, e separazione calcolo-calcolo. Queste capacità consentono il capillare isolamento di carichi di lavoro in ambienti multi-tenant e allocazione indipendente e più mirata di risorse di calcolo, risultando in utilizzo di risorse di calcolo più ottimizzato e riduzione dei costi delle infrastrutture.

“ClickHouse BYOC on AWS ha trasformato il modo in cui distribuiamo e gestiamo ClickHouse, rendendolo più semplice ed economico. Passando a un'architettura di archiviazione condivisa e utilizzando la capacità di separazione calcolo-calcolo, abbiamo ottimizzato significativamente i nostri costi di infrastruttura rispetto alle nostre installazioni autogestite di ClickHouse”, ha dichiarato Krishna Sai, CTO, SolarWinds.

L'architettura ClickHouse BYOC

Nel modello di distribuzione BYOC, tutti i dati dei clienti sono ospitati nel VPC del cliente. Questo comprende dati archiviati su disco, dati elaborati attraverso nodi di calcolo (compreso in memoria e nella cache del disco locale) e dati di backup. Gli unici componenti ospitati nel VPC di ClickHouse sono le interfacce web e API utilizzate per gestire l'organizzazione e i servizi, responsabili di operazioni come la gestione degli utenti, l'avvio/l'arresto dei servizi e lo scaling.

I registri dettagliati e le metriche raccolte dal sistema sono archiviati nel VPC del cliente, con solo la telemetria e gli avvisi più critici che possono uscire per permettere il monitoraggio dell'utilizzo e della salute delle risorse.

I vantaggi di ClickHouse BYOC

Il lancio di ClickHouse BYOC on AWS è una tappa significativa nel nostro percorso per consentire un'analisi dei dati flessibile, sicura e dalle alte prestazioni per verticali e mercati che devono aderire ai più rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati, compresi i settori di cybersicurezza, bancario, sanitario e altre attività che gestiscono dati personali identificativi sensibili.

Le aziende non devono più scegliere tra agilità cloud-native e controllo; possono ottenere entrambe, con i vantaggi seguenti:

Sicurezza e controllo dei dati: BYOC dà ai clienti il controllo completo dei propri dati, garantendo la conformità con le politiche interne di sicurezza e i requisiti normativi. I dati sensibili rimangono nell'ambiente del cloud del cliente, che ha piena visibilità sull'accesso al sistema.

BYOC dà ai clienti il controllo completo dei propri dati, garantendo la conformità con le politiche interne di sicurezza e i requisiti normativi. I dati sensibili rimangono nell'ambiente del cloud del cliente, che ha piena visibilità sull'accesso al sistema. Maggiore flessibilità operativa: BYOC offre un modello di distribuzione ibrido, consentendo ai clienti di controllare i propri dati, affidandosi agli esperti di ClickHouse per la gestione del database, che comprende aggiornamenti e patch di software su base continua.

BYOC offre un modello di distribuzione ibrido, consentendo ai clienti di controllare i propri dati, affidandosi agli esperti di ClickHouse per la gestione del database, che comprende aggiornamenti e patch di software su base continua. Prevedibilità delle prestazioni: Distribuendo il piano dati di ClickHouse Cloud in un account del cliente dedicato assicura l'isolamento ottimale del carico di lavoro e dà ai clienti maggiore flessibilità nella scelta di tipi di esempi per meglio supportare i propri carichi di lavoro.

Distribuendo il piano dati di ClickHouse Cloud in un account del cliente dedicato assicura l'isolamento ottimale del carico di lavoro e dà ai clienti maggiore flessibilità nella scelta di tipi di esempi per meglio supportare i propri carichi di lavoro. Ottimizzazione delle spese del cloud: Con BYOC, i clienti possono continuare a utilizzare gli impegni e gli sconti del fornitore di cloud esistente, e in tal modo ottimizzare la spesa del cloud. Inoltre, questo modello supporta il VPC peering, che aiuta a ridurre i costi di trasferimento dei dati, soprattutto in grandi volumi.

Parte di una collaborazione più ampia

il 10 dicembre 2024, ClickHouse, Inc. ha annunciato un accordo di collaborazione strategica quinquennale con Amazon Web Services (AWS) per potenziare il warehousing dei dati in tempo reale, l'osservabilità, la business intelligence, l'apprendimento automatico e le soluzioni di generative AI. Questa collaborazione mira a integrare ulteriormente ClickHouse Cloud con i servizi AWS, facilitando lo sviluppo di analisi dei dati e applicazioni di generative AI dalle alte prestazioni. La disponibilità generale di ClickHouse BYOC oggi disponibile esclusivamente su AWS è una tappa significativa in questo percorso.

Inizia ora

Se ClickHouse BYOC on AWS è il prodotto giusto per le tue esigenze, contattaci per iniziare.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnari veloce e open-source che consente l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale. Progettato per garantire elevate prestazioni, ClickHouse Cloud offre una velocità di interrogazione eccezionale, che lo rende una soluzione ideale per la gestione di grandi volumi di dati. Soluzione scelta da aziende leader come Lyft, Deutsche Bank e LangChain, ClickHouse Cloud consente alle aziende di ottenere informazioni critiche e di guidare il processo decisionale grazie a un'infrastruttura di dati scalabile, efficiente e robusta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito clickhouse.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Tyler Hannan

tyler@clickhouse.com