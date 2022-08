Cleanwatts presenta il vicepresidente delle risorse umane, Soma Demeny

ANTANHOL, Coimbra, Portogallo–(BUSINESS WIRE)–Cleanwatts, leader nel climate tech che ambisce a semplificare, amplificare e accelerare la transizione energetica per le comunità di tutto il mondo, annuncia la nomina a vicepresidente HR di Soma Demeny, che nell’ambito delle sue responsabilità dirigerà gli asset più importanti dell’azienda: le persone.





Soma Demeny ha iniziato la carriera in Deutsche Telekom, per poi trascorrere 17 anni presso General Electric (GE), nel ruolo di direttore dei team HR nelle divisioni Finance, Digital e Corporate. La carriera internazionale di Soma si basa sull’aiuto dato alle società di servizi e di produzione per la loro evoluzione, crescita e adattamento ai cambiamenti grazie all’applicazione di infrastrutture d’eccellenza e di pratiche ottimali per le risorse umane. Più di recente, Soma ha dedicato una gran parte del suo tempo ed esperienza a piccole imprese della fascia media di mercato, aiutandole a riorganizzarsi e ad adattarsi al cambiamento.

Soma si è laureato in Economia aziendale e gestione delle risorse umane e ha completato il prestigioso Human Resources Leadership Program di GE. Di nazionalità ungherese, ha vissuto nel Regno Unito, in Austria e in Sudamerica. I tratti principali del suo carattere comprendono la curiosità, la flessibilità, la creatività e la simpatia. Come padre di due figli e ambasciatore culturale d’azienda, per Soma questo costituisce una filosofia essenziale.

Alla domanda su perché sia entrato a far parte di Cleanwatts, Soma ha risposto deciso: “Chi non vorrebbe far parte del cambiamento nel mondo?”.

La nomina di Soma Demeny rappresenta un’altra decisione importante presa da Cleanwatts in questi ultimi mesi e ne riflette l’impegno per la realizzazione di un’impresa sana, dinamica e di talento, in grado di viaggiare alla stessa velocità del mercato. Michael Pinto, co-fondatore e CEO di Cleanwatts, descrive Soma come “un eccellente leader HR che pensa fuori dagli schemi, una persona che entra facilmente in contatto con gli altri grazie al suo pensiero critico, all’intelligenza emotiva e a uno stile di comunicazione chiaro”.

Soma sarà responsabile dell’ideazione e della supervisione della strategia HR dell’azienda, in particolare i programmi per le assunzioni e la fidelizzazione delle risorse umane, la valutazione e il miglioramento della proposta di valore per i dipendenti dell’azienda, i programmi di formazione e sviluppo, oltre alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro, oltre che di una cultura sana e che sia fonte d’ispirazione, mentre Cleanwatts continua a costruire un mondo con energia pulita decentralizzata, digitale e democratica.

Fine

Informazioni su Cleanwatts

Siamo una climate tech che punta a semplificare, amplificare e accelerare la transizione energetica per le comunità in tutto il mondo. Centriamo questo risultato ottimizzando il consumo, la generazione, l’accumulo, il commercio e il bilanciamento dell’energia pulita, dove più conta: a livello locale.

Generiamo valore con la realizzazione e gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili grazie alla nostra competenza nel settore, alla tecnologia proprietaria, al capitale finanziario e alle capacità gestionali, a vantaggio dei nostri clienti.

Al centro della nostra offerta vi è Cleanwatts™ OS, il nostro sistema operativo studiato specificamente per la gestione delle comunità energetiche. Cleanwatts™ OS è una piattaforma modulare, interoperabile e localizzabile, basata sul cloud, che collega sinergicamente i punti tra l’ottimizzazione behind the meter per i membri delle comunità, la resilienza della rete elettrica in front of the meter e la gestione commerciale per i mercati locali dell’energia.

Alla data attuale gestiamo attivamente un elenco crescente di oltre 100 comunità energetiche realizzate grazie alla nostra fabbrica CER: un team interfunzionale estremamente competente, impegnato in una collaborazione a stretto contatto con clienti strategici, municipalità e altre parti della comunità, per sviluppare la miglior soluzione per ciascuna comunità locale che serviamo. Ora, grazie al successo della nostra prima fabbrica CER in Portogallo, stiamo replicando questo livello di impegno in altre aree geografiche del mondo.

Stiamo realizzando un mondo con energia pulita decentralizzata, digitale e democratica.

Seguire Cleanwatts su LinkedIn

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto: Giovanni Rossi, Direttore marketing – giovannirossi@cleanwatts.energy