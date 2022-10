Claudio Brusatori è il nuovo Practice Leader di BearingPoint Italia

Continua l’espansione del team italiano della società di consulenza, con l’obiettivo di portare i propri clienti a diventare leader globali





MILANO–(BUSINESS WIRE)–Claudio Brusatori è entrato nella squadra BearingPoint come Partner e Practice Leader della sede italiana. Brusatori ha iniziato la sua carriera professionale nel mondo industriale, in aziende del calibro di Bosch, Schaeffler Group e Pentair, mentre negli ultimi 13 anni ha lavorato per Porsche Consulting, società di consulenza della nota casa automobilistica. In particolare, si è occupato dello sviluppo dell’industria manifatturiera, con un focus specifico nell’eccellenza operativa dei settori automotive, aerospaziale e dei beni industriali. Le sue esperienze gli hanno permesso di affinare competenze molteplici in diverse aree e di metterle a servizio di clienti internazionali.

“Sono entusiasta del nuovo ruolo in BearingPoint: è un’azienda che valorizza le persone, l’imprenditorialità e il pensiero indipendente. Come diceva Virgilio, la fortuna aiuta gli audaci: essere audaci è uno dei punti di forza della nostra squadra. Vogliamo che i nostri clienti raggiungano un successo globale e, per questo, investiamo non solo competenze specifiche, ma soprattutto passione e dedizione incessanti. Le aziende che scelgono di rivolgersi a noi possono contare sulla nostra esperienza unica nel campo della trasformazione digitale, capace di creare obiettivi e strategie di Industria 5.0. Vogliamo portare un valore tangibile immediato, pronto per essere esteso alle diverse aree aziendali”, ha commentato Claudio Brusatori.

Per BearingPoint, la scelta di Brusatori si inserisce nella precisa volontà di potenziare il mercato italiano e aiutare i clienti a diventare leader globali. L’Italia è la terza economia dell’Unione Europea e l’ottava a livello mondiale. La società può contare al momento su più di 80 consulenti, nelle due sedi di Milano e Torino.

“Claudio è una grande risorsa per BearingPoint. Grazie alla sua lunga esperienza di lavoro con campioni del settore industriale, aiuterà a rafforzare il nostro talentuoso team di consulenti in Italia e a espandere la nostra portata internazionale. Siamo elettrizzati di averlo nella nostra famiglia”, ha dichiarato Eric Conway, Regional Leader di BearingPoint per la regione GROW, di cui l’Italia è parte.

BearingPoint

BearingPoint è una società indipendente di consulenza strategica, manageriale e tecnologica, con storia e radici europee e dal profilo internazionale, che offre servizi di consulenza, prodotti e capitali.

Nel settore Consulting, le attività di supporto sono focalizzate su aree di business selezionate e strategiche. L’area Products fornisce risorse e soluzioni digitali per gestire i processi aziendali, anche i più delicati. Capital offre servizi nelle operazioni di fusione e acquisizione.

I clienti di BearingPoint comprendono molte delle più importanti realtà aziendali di tutto il mondo.

La società ha una rete di consulenti di più di 13mila persone e supporta i propri clienti in oltre 70 Paesi, per raggiungere un successo misurabile e sostenibile.

Per maggiori informazioni:

Web: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint

Contacts

Ufficio Stampa:

Alexander Bock



Global Manager Communications



Telefono: +49 89 540338029



E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com