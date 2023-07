Clarity AI: in media, le società nei fondi SDG vendono meno dell’1% dei loro prodotti e/o servizi nei paesi che ne hanno maggiormente bisogno

Molte aziende incluse nei fondi SDG generano oltre il 75% del fatturato nei paesi del quartile superiore dell’Indice SDG

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica globale leader nel settore della sostenibilità, oggi ha pubblicato una nuova ricerca che evidenzia un importante divario tra le intenzioni e l’impatto dei fondi SDG (Sustainable Development Goal) nei paesi con la maggior necessità di sviluppo sostenibile; le società incluse nei fondi SDG in media vendono solo l’1% dei loro prodotti e servizi in questi paesi.





