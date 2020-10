Citrix cresce grazie al successo di Workspace

Citrix ha presentato i risultati finanziari per il terzo trimestre 2020, che riflettono la forte domanda di Citrix Workspace.

Il terzo trimestre segna anche il momento in cui Citrix Workspace sarà venduto come una sottoscrizione SaaS o on-premise e non sarà più disponibile con una licenza perpetua. Questa situazione in evoluzione si riflette nei risultati finanziari nel terzo trimestre e nelle aspettative.

I risultati del terzo trimestre vedono i ricavi annuali per le sottoscrizioni ammontare a 1,03 miliardi di dollari, pari a una crescita del 53% anno su anno; quelli per il SaaS a 360 milioni di dollari, pari a una crescita del 36% anno su anno. Le transazioni relative alle sottoscrizioni rispetto alle transazioni totali di prodotto hanno rappresentato il 77% nel terzo trimestre, rispetto al 59% del terzo trimestre del 2019. La crescita delle sottoscrizioni a pagamento di Citrix Cloud è arrivata a quota 8,3 milioni rispetto ai 7,5 milioni nel secondo trimestre e ai 6,1 del terzo nel 2019.

I ricavi registrati sono stati di 767 milioni di dollari nel terzo trimestre con una crescita del 5% anno su anno. Per il terzo trimestre, l’utile per azione diluito ammonta a 0,78 dollari. I ricavi da impegni futuri sono cresciuti del 20% pari a circa 433 milioni di dollari anno su anno riflettendo un mix crescente di transazioni di sottoscrizioni

La società ha commentato sottolineando i benefici della una forte domanda delle soluzioni di Workspace, via via che le aziende e i dipendenti si trovano ad adottare modelli di lavoro flessibile e iniziano a pensare a un’esperienza di lavoro agile e sicura come una priorità a lungo termine. Nel lungo termine la società americana ritiene che questa crisi cambierà il modo in cui le aziende pensano i vantaggi del lavoro flessibile. Il lavoro è un’attività, non un luogo e richiede infrastrutture flessibili a supporto dei diversi team. Ecco perché le tecnologie legate ai workspace digitali sono così importanti.

Secondo Citrix, lo spostamento dell’attenzione verso l’esperienza di lavoro e i modelli di lavoro agile sarà determinante sarà determinante per il successo della società.