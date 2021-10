Citrix, Bob Calderoni nuovo Ceo e Presidente ad interim

Citrix Systems ha annunciato che Bob Calderoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Citrix, è stato nominato Ceo e Presidente ad interim, con effetto immediato. Calderoni succede a David J. Henshall, che si è dimesso da Presidente e CEO e da membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Bob Calderoni ha voluto ringraziare Henshall per i suoi contributi e per aver svolto un ruolo chiave nell’accelerare la transizione al cloud di Citrix. Henshall, prosegue il nuovo Ceo, ha portato a miglioramenti significativi nei prodotti, con oltre una dozzina di servizi SaaS che supportano attivamente oltre 11 milioni di abbonati.

Calderoni ha continuato, dichiarando di essere lieto di assumere il ruolo di Ceo ad interim ed entusiasta di lavorare con il Consiglio di Amministrazione, il talentuoso team di gestione e i dipendenti Citrix dedicati in un momento così importante per l’azienda.

«Rimaniamo concentrati sulla transizione del business a SaaS mentre lavoriamo per offrire in modo sicuro un’esperienza di lavoro unificata per i nostri stimati clienti. Non vedo l’ora di guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita e successo, e sono fiducioso che questa sarà una transizione di leadership senza intoppi», ha concluso il nuovo Ceo di Citrix

Inoltre, Ajei Gopal, membro del Consiglio di Amministrazione della Società eletto nel 2017, ha informato il Consiglio della sua decisione di dimettersi dal Consiglio a partire dal 4 ottobre 2021.

Il Dr. Gopal ha informato la Società che la sua decisione non comporta alcun disaccordo con la Società o il Consiglio. Piuttosto il Dr. Gopal, che è Presidente e Amministratore Delegato di Ansys, Inc., si è dimesso per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi che potrebbe sorgere perché Calderoni è membro del Consiglio di Amministrazione di Ansys.

Infine, il consiglio di amministrazione di Citrix ha anche accettato di ridurre il numero di consiglieri ad 8 membri.