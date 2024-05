CITECH annuncia un memorandum d’intesa con WiSA Technologies per l’integrazione di WiSA E nella sua linea HiFi ROSE di media streamer

CITECH presenta il modulo ricevitore WiSA E alla fiera del settore dell’audio HIGH END a Monaco, dal 9 al 12 maggio 2024

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–WiSA Association, una filiale di WiSA Technologies, Inc. (Nasdaq: WISA) e innovatore leader nel settore della tecnologia audio wireless per dispositivi intelligenti e sistemi di home entertainment di prossima generazione, e CITECH Co., Ltd (004920.KS), azienda sudcoreana leader nella produzione di prodotti audio hi-fi, chioschi digitali pubblicitari/punti di informazione e prodotti multimediali per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi che le due aziende hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica volta a integrare il potente software WiSA E nella linea HiFi ROSE di media streamer CITECH. Inoltre, CITECH ha in programma lo sviluppo di un modulo ricevitore che l’azienda commercializzerà alle aziende di speaker partner per accelerare la diffusione degli speaker abilitati a WiSA E. La combinazione del modulo ricevitore WiSA E con il media streamer HiFi ROSE abilitato a WiSA E garantisce la distribuzione senza soluzione di continuità dell’audio multicanale wireless di alta qualità di WiSA. CITECH presenterà la propria linea di lettori multimediali HiFi ROSE alla fiera HIGH END a Monaco, in Germania, dal 9 al 12 maggio.





“Siamo orgogliosi di integrare le capacità di WiSA E nei nostri prodotti e offrire un audio wireless multicanale eccezionale ai nostri clienti,”, ha affermato Sean Kim, Chief Operating Officer, CITECH. “La nostra linea di prodotti HiFi ROSE offre una qualità audio del massimo livello agli utenti alla ricerca della portata, del dettaglio e della musicalità complessiva di un vero sistema audiofilo in un’unico prodotto di facile utilizzo. La tecnologia WiSA E integra la promessa di eccellenza del nostro marchio e consente ai nostri clienti di poter accedere a un’esperienza audio immersiva immediata.”

CITECH prevede un duplice approccio per portare la tecnologia WiSA E sul mercato. Attraverso il proprio marchio HiFi ROSE, CITECH consentirà ai propri media streamer di trasmettere fino a 6 canali di audio wireless utilizzando la tecnologia del trasmettitore WiSA E. Per introdurre sul mercato un certo numero di speaker certificati WiSA E, CITECH ha sviluppato un modulo ricevitore WiSA E che sarà messo a disposizione dei numerosi partner di CITECH per l’integrazione nei loro prodotti di speaker.

“CITECH è un partner ideale per WiSA”, ha dichiarato Tony Ostrom, presidente della WiSA Association. “L’azienda si concentra sulla creazione di un ecosistema di speaker interoperabili certificati WiSA E per integrare la sua linea di media streamer. Invitiamo qualsiasi sistema di speaker che desideri diventare parte dell’ecosistema WiSA E a contattare CITECH: il loro modulo ricevitore è la base perfetta per lo sviluppo di speaker con certificazione WiSA E.”

È possibile visitare CITECH presso la fiera del settore dell’audio HIGH END al MOC Event Center, Messe Munich, dal 9 al 12 maggio, Hall 2, G04/J03. CITECH presenterà la linea di media streamer HiFi ROSE e il modulo ricevitore progettato per consentire ai marchi di speaker di integrare facilmente la funzionalità di ricevitore certificato WiSA E negli speaker stessi.

Per ulteriori informazioni su CITECH e sulla linea di prodotti HiFi ROSE, contattare Sean Kim all’indirizzo seankim@citech.kr.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia WiSA E o sul programma di licenze di WiSA E, contattare Tony Ostrom, presidente della WiSA Association all’indirizzo tostrom@wisatechnologies.com.

Per assistere a una dimostrazione di WiSA E durante la fiera HIGH END, inviare un’e-mail all’indirizzo jcheng@wisatechnologies.com.

Informazioni su WiSA Association

WiSA® educa, diffonde e promuove soluzioni per l’audio spaziale in casa. Lavorando in collaborazione con la tecnologia sviluppata da WiSA Technologies, Inc. WiSA Association si impegna con le principali aziende di elettronica di consumo, i fornitori di tecnologia, i rivenditori e i partner dell’ecosistema per rendere l’audio immersivo un’esperienza alla portata di tutti. WiSA, LLC – la Wireless Speaker and Audio Association – è una società interamente controllata da WiSA Technologies, Inc. Per ulteriori informazioni su WiSA, visitare il sito:www.wisatechnologies.com.

Informazioni su WiSA Technologies, Inc.

WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) è un fornitore leader di tecnologie audio immersive e wireless per dispositivi intelligenti e sistemi di home entertainment di nuova generazione. Collaborando con marchi e produttori leader CE come Harman International, una divisione di Samsung, LG, Hisense, TCL, Bang & Olufsen, Platin Audio e altri ancora, l’azienda offre esperienze sonore coinvolgenti e wireless per contenuti ad alta definizione, tra cui film e video, musica, sport, gaming/e-sport e altro ancora. WiSA Technologies, Inc. è membro fondatore di WiSA™ (Wireless Speaker and Audio Association), la cui missione è definire gli standard di interoperabilità dell’audio wireless e collaborare con le principali aziende di elettronica di consumo, i fornitori di tecnologia, i rivenditori e i partner dell’ecosistema per promuovere e commercializzare le tecnologie audio spaziali di WiSA Technologies, Inc. La società ha sede a Beaverton, Oregon (USA), con team di vendita in Taiwan, Cina, Giappone, Corea e California.

Informazioni su CITECH Co., Ltd

CITECH Co., Ltd. produce e vende macchine per l’identificazione e l’emissione di biglietti in Corea del Sud. Produce inoltre chioschi pubblicitari e informativi digitali, prodotti audio hi-fi e multimediali per le telecomunicazioni. L’azienda sviluppa e vende inoltre sistemi di radiodiffusione, contenuti digitali, sistemi di controllo degli accessi, noleggio di attrezzature, gestisce ristoranti e vende generi alimentari. Inoltre, sviluppa software e vende strumenti e programmi relativi all’hardware, oltre a gestire piattaforme di formazione e apprendimento online. L’azienda era precedentemente nota come Sam Yung Holdings Co., Ltd. e ha cambiato nome in CITECH Co., Ltd. nell’aprile 2015. CITECH Co., Ltd. è stata fondata nel 1967 e ha sede a Seul, Corea del Sud.

Dichiarazione Safe Harbor

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

