 Chery procede a tutta velocità nell’implementazione delle nuove energie

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Chery a tutt’oggi ha creato un sistema di ricerca e sviluppo formato da sei centri R&D nel Nordamerica, in Europa e a Shanghai. Ha depositato oltre 23.000 richieste di registrazione e ha ottenuto più di 14.000 brevetti (di cui 1/3 relativo a invenzioni).





Per il futuro, il Gruppo intende concentrare le proprie attività sulle nuove energie e sulla rete intelligente. Si impegnerà a realizzare tre piattaforme di veicoli, e in particolare: modelli intelligenti elettrici al 100%, vetture altamente performanti e ibride. Perfezionerà inoltre gli ambiti di batterie, motori e controlli elettronici per arrivare a una profonda integrazione tra le tecnologie delle batterie, la trazione elettrica e il software per l’energia, oltre alle importanti innovazioni legate alla ricarica e alla sostituzione delle batterie, concentrandosi sulla rete intelligente per trasformare in realtà lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie di base come l’architettura elettrica e la tecnologia over-the-air (OTA), i big data e l’ecologia interattiva, e arrivare a un’esperienza intelligente differenziata.

In qualità di prima azienda cinese che esporta all’estero veicoli, dispositivi, ricambi per kit CKD e tecnologie di produzione motori e vetture, Chery da sempre punta a inserirsi sul mercato mondiale. A tutt’oggi esporta i suoi prodotti in oltre 80 paesi e regioni, gestisce 10 fabbriche oltreoceano e una rete di oltre 1.500 concessionarie e officine internazionali, complessivamente al servizio di 10 milioni di utenti.

Fedele all’obiettivo iniziale di “Perseguire la padronanza delle tecnologie di base”, Chery è stata elogiata come “Chery la tecnologica” nelle prime fasi della sua formazione. Grazie ai sei centri di ricerca e sviluppo, a cui collaborano oltre 5.000 selezionati professionisti del settore, il Gruppo ha conseguito miglioramenti tecnici in termini di tecnologia dei carburanti tradizionali, delle nuove energie e delle soluzioni intelligenti. Dopo oltre 20 anni di analisi, Chery ha creato un’implementazione industriale completa che comprende quattro piattaforme di veicoli, cinque sistemi secondari generali e sette tecnologie di base, grazie a cui il suo modello EQ1 si è piazzato ai vertici del segmento delle piccole autovetture totalmente elettriche, in Cina e anche nel mondo. Per quanto riguarda le soluzioni intelligenti, Chery ha fatto gradualmente progredire tutto il ciclo di vita dell’intero settore della ricerca e sviluppo, produzione, marketing e assistenza, arrivando a una posizione dominante nella produzione in serie e nella commercializzazione dei modelli dotati di tecnologia ADAS.

