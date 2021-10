Chargeurs nomina Gianluca Tanzi Amministratore Delegato di Chargeurs*PCC Fashion Technologies e Chargeurs Luxury Materials

Già executive in Luxottica, Benetton e Geox, Lanzi accelererà le sinergie fra le due linee di business

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il Gruppo Chargeurs, leader mondiale nelle pellicole di protezione temporanea, nelle interfodere, nei substrati tessili funzionali e nella lana pettinata di alta qualità – marchio Nativa™- , ha oggi annunciato la nomina di Gianluca Tanzi a CEO del business tessile di Chargeurs, comprendente Chargeurs*PCC Fashion Technologies e Chargeurs Luxury Materials. Tanzi vanta oltre vent’anni di esperienza in global operations, supply chain e produzione nei settori moda, tessili, eyewear, calzature e accessori presso Luxottica, United Colors of Benetton, Geox e altri gruppi. La nomina è effettiva dall’11 ottobre 2021 e Tanzi risponderà a Michaël Fribourg, CEO e Presidente del CdA di Chargeurs, ed a Gustave Gauquelin, Direttore della Group Performance.

“Mentre continuiamo a dare priorità alla digitalizzazione, all’efficienza e alla sostenibilità, siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Gianluca Tanzi nel Gruppo Chargeurs. Tanzi confermerà la leadership di CFT-PCC e la sua posizione preminente – data da soluzioni sostenibili e dalle avanzate tecnologie offerte – e accelererà le sinergie commerciali fra il nostro business di componenti interni e quello di Nativa™”, ha spiegato Fribourg. “Siamo convinti che la sua lunga esperienza internazionale in ruoli direttivi e la vasta competenza operativa e di supply chain nei settori tessile e moda ci consentirà di proseguire sulla scia dei recenti risultati positivi per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi. Desideriamo inoltre ringraziare sentitamente Audrey Petit, che ha operato con grande successo in qualità di CEO ad interim di Chargeurs*PCC Fashion Technologies dal 1º gennaio 2021”.

L’azienda ha inoltre precisato che Audrey Petit riprenderà a svolgere il ruolo precedente di Chief Strategy & Diversification Officer del Gruppo mentre Federico Paullier continuerà nel suo ruolo di Managing Director di Chargeurs Luxury Materials.

“Da oltre 140 anni Chargeurs è un apprezzato leader industriale e sono entusiasta di unirmi al Gruppo in questo momento cruciale in cui vediamo una notevole opportunità di espansione globale del nostro business tessile”, ha commentato Gianluca Tanzi, CEO di Chargeurs*PCC Fashion Technologies e di Chargeurs Luxury Materials. “Sono pronto a collaborare con entrambi i team di Chargeurs*PCC e di Luxury Materials per raggiungere nuovi livelli di crescita e continuare a costruire un settore della moda più sostenibile attraverso tecnologie innovative”.

Tanzi è un executive globale di lunga esperienza che ha progettato e attuato strategie di successo negli ambiti retail, wholesale ed e-commerce per i settori tessile, moda e accessori in Europa e negli Stati Uniti. In precedenza è stato Direttore operativo (COO) e membro del Consiglio di Amministrazione di Brooks Brothers, società in cui ha realizzato considerevoli riduzioni dei costi incorporando innovazioni tecniche provenienti da imprese italiane e gestendo il business su misura. Contemporaneamente ha ricoperto la carica di CEO di Southwick, un brand statunitense di capi di abbigliamento su misura controllato da Brooks Brothers. Ha inoltre operato in qualità di COO della società italiana di calzature e capi di abbigliamento Geox, in precedenza è stato Chief Supply Chain Officer del Gruppo Luxottica e Vicepresidente Esecutivo per la supply chain presso United Colors of Benetton. Agli inizi della carriera ha svolto per 14 anni vari ruoli di gestione generale presso alcuni dei principali stabilimenti tessili italiani. Tanzi ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica e management al Politecnico di Milano.

