Celonis annuncia l’acquisizione di Process Analytics Factory (PAF) per consentire ovunque la gestione dell’operatività

NEW YORK e DARMSTADT (Germania)–(BUSINESS WIRE)–Celonis, leader globale della gestione dell’operatività, ha annunciato l’acquisizione di Process Analytics Factory GmbH (PAF), fornitore al vertice di conoscenze approfondite di process mining per Microsoft Power BI. Questa acquisizione permetterà a milioni di utenti di Microsoft Power Platform di usare il sistema di gestione operatività (Execution Management System, EMS) leader di mercato di Celonis a fini di process mining, automazione e collaborazione.





L’acquisizione di PAF rientra nella strategia di Celonis di consentire alle aziende, indipendentemente dalla loro posizione geografica e dal settore in cui operano, di utilizzare il process mining nell’ambito di Celonis EMS per mettere in luce le inefficienze di processo ed eliminarle. Celonis si impegna a emancipare gli utenti delle maggiori piattaforme di automazione, collaborazione e flussi di lavoro perché conducano le loro attività con le conoscenze di processo esclusive e le azioni perspicaci e mirate di Celonis.

Il prodotto di process mining PAFnow è completamente integrato in Microsoft Power BI e Microsoft Office 365 per l’analisi, la visualizzazione e l’ottimizzazione di pressoché ogni processo. Il 97% delle aziende Fortune 500 e oltre 260.000 a livello globale utilizzano Microsoft Power BI.

Celonis EMS combina in una piattaforma cloud integrata dati in tempo reale, process intelligence e azioni mirate per ottenere un effetto rapido sulle prestazioni. I clienti che desiderano ottenere una visione d’insieme del modo in cui si svolgono i loro processi aziendali – attraverso catene di approvvigionamento, centri servizio condivisi o ambienti di sistema – possono ora beneficiare delle capacità uniche e avanzate di Celonis EMS nell’ambito degli ambienti Microsoft a loro familiari.

Maximilian Gerbert, capo progetto Mercedes-Benz Management Consulting, ha dichiarato: “Noi, gli acceleratori digitali di Mercedes-Benz, siamo un ufficio data driven con una strategia di raccolta dati aziendali costruita nel corso di anni, ma una volta introdotto il process mining nella nostra infrastruttura BI siamo stati in grado di avere una visione complessiva e riconoscere le inefficienze di processo presenti in tutta la nostra azienda come non era mai stato possibile fare prima. Quando sorgono problemi nella catena di approvvigionamento, usiamo gli esiti del process mining all’interno di BI per trovare le i punti di blocco e intervenire per eliminarli, prima che si ripercuotano sul nostro flusso di cassa e sull’esperienza cliente. Siamo entusiasti alla notizia dell’acquisizione da parte di Celonis e di fronte alla possibilità di sfruttare le potenti risorse di Celonis EMS nell’ambito del nostro ambiente Microsoft”.

“È bello vedere Celonis e PAF unire le proprie forze”, ha dichiarato Linus Linder, responsabile IT in Muller – Die lila Logistik Service GmbH. “Ora possiamo sfruttare dati in tempo reale, process intelligence e azioni mirate in Celonis EMS all’interno del nostro familiare ambiente Microsoft Power BI”.

La rapida adozione di Celonis EMS giunge a seguito di un cambiamento generazionale verso l’uso di conoscenze e intelligence per cambiare il modo di conduzione delle aziende.

Secondo Gartner®, il mercato del software dell’iperautomazione raggiungerà quasi 860 miliardi di USD nel 20251. Ma molte aziende non massimizzano il valore dei loro investimenti digitali, perché prive di capacità di analisi in processi ormai datati che appesantiscono l’operatività dell’impresa. Secondo un rapporto Forrester commissionato da Celonis, il process mining ha raggiunto un punto d’inflessione nel 2022, poiché i decisori esigono una migliore conduzione attraverso lo svelamento delle inefficienze di processo e la loro risoluzione.

“Da quando abbiamo cominciato, undici anni fa, la missione di Celonis è sempre rimasta la stessa: aiutare i nostri clienti a raggiungere il pieno potenziale della loro azienda in termini di rendimento, eliminando le inefficienze di processo, e ciò richiede che Celonis sia ovunque”, ha affermato Alex Rinke, co-CEO e cofondatore di Celonis. “L’acquisizione di PAF permette ai milioni di utenti Microsoft Power Platform di usare le esclusive conoscenze di dati per nutrire l’analitica, l’automazione e la collaborazione”.

“Questa combinazione sfrutta la forza della leadership di mercato di Celonis con le fondamenta che PAF ha creato nella Microsoft Power Platform. Questo permette alle nostre aziende di costruire il ponte tra la Microsoft Power Platform e Celonis Execution Management System”, ha dichiarato Tobias Rother, CEO e fondatore di PAF. “Siamo entusiasti all’idea di contribuire a mettere Celonis nelle mani di una così vasta comunità di imprenditori che cresce rapidamente”.

“Nel nostro rapporto inaugurale HFS SaaS XXV 2022 abbiamo classificato Celonis come la maggiore azienda privata SaaS dal punto di vista complessivo, come creazione di valore d’impresa, impegno a fianco di un partner e allineamento OneOffice”, ha affermato Phil Fersht, CEO e analista in capo di HFS Research. “L’acquisizione di PAF dimostra il motivo per cui Celonis viene posizionata accanto a Microsoft, Salesforce, Amazon, Adobe e Google quali agenti in grado di plasmare il futuro dell’automazione nativa, dei dati e del design di processo. Celonis sposta strategicamente le proprie conoscenze approfondite ed esclusive dei dati di processo nelle piattaforme di lavoro, automazione e analisi più grandi del mondo”.

“Lo scopo del process mining è di raggiungere una comprensione fondata sui fatti del variare dei processi aziendali e dell’inefficienza, per migliorare sistematicamente i processi al fine di massimizzare le prestazioni, al contempo allineandole agli obiettivi complessivi dell’azienda. Innestare il process mining nelle comuni piattaforme di analitica rende più facile alle équipe collaborare con strumenti familiari”, ha aggiunto Maureen Fleming, vicepresidente del programma per la ricerca di mercato dell’automazione di processi intelligente e il servizio consulenze.

Le capacità software PAFnow debutteranno in Celonis Experiences in occasione del Celonis World Tour 2022. Celonis Experiences mostrerà come i clienti possono integrare senza soluzione di continuità Celonis EMS con la reportistica Microsoft Power BI, collaborare con Microsoft Teams e azionare flussi in Microsoft Power Automate.

Celonis aiuta le aziende a sfruttare i propri dati. Imperniato sull’attività principale di process mining, Celonis Execution Management System offre una suite di applicazioni, uno studio per lo sviluppo e funzionalità a livello di piattaforma per utenti e dirigenti di imprese per eliminare gli sprechi miliardari dovuti a inefficienze aziendali, garantire un’esperienza migliore ai clienti e ridurre le emissioni di carbonio. Celonis, che conta migliaia di implementazioni in clienti internazionali, ha le proprie sedi centrali a Monaco (Germania) e a New York città (USA) e altri 20 uffici sparsi in tutto il mondo.

