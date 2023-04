Canva presenta The Visual Economy Report

Il primo rapporto del suo genere rivela i nuovi modi in cui i leader aziendali globali stanno sfruttando i contenuti visivi per assumere, commercializzare e vendere

– Il 90% concorda sul fatto che i metodi di comunicazione visiva aumentano l’efficienza del posto di lavoro

– L’89% afferma che la comunicazione visiva aiuta i team remoti e i clienti a rimanere coinvolti

– Il 61% afferma che i dipendenti che ricoprono ruoli diversi dal design devono avere una conoscenza approfondita del design

SYDNEY & SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Canva, l’unica piattaforma di comunicazione visiva all-in-one al mondo, ha presentato oggi The Visual Economy Report con i dati di 1.600 leader d’azienda a livello mondiale. Il documento fornisce la visione più completa di come i leader aziendali globali stiano affrontando i principi della comunicazione visiva all’interno e all’esterno per gestire team più efficienti, creare un maggiore coinvolgimento del pubblico e alimentare maggiori ritorni economici sulle loro attività.





Tra i principali risultati del The Visual Economy Report:

La comunicazione visiva migliora l’efficienza e la collaborazione sul posto di lavoro. Quasi tutti i dirigenti aziendali concordano sul fatto che i metodi di comunicazione visiva aumentano l’efficienza (90%), migliorano la collaborazione (89%) e hanno più autorità (85%) rispetto ad altri metodi di comunicazione. La maggior parte (89%) concorda anche sul fatto che gli strumenti di comunicazione visiva producono maggiori ritorni economici.

Con i team più globali che mai, la comunicazione visiva rende possibile una maggiore collaborazione e quindi una maggiore produttività in un mondo ormai digital-first. L’alfabetizzazione al design è ormai un punto di riferimento per la maggior parte dei posti di lavoro . L’alfabetizzazione al design è diventata fondamentale per la maggior parte dei professionisti oltre ai designer formati. Per questo motivo, più della metà dei dirigenti aziendali (61%) afferma che i dipendenti che non ricoprono ruoli di design devono avere una conoscenza approfondita del design, come la capacità di creare risorse visive persuasive e presentazioni accattivanti, oltre a saper modificare con facilità i progetti degli altri. Di conseguenza, quasi due terzi (63%) forniscono formazione a coloro che non ricoprono ruoli di progettazione grafica.

Le aziende sono afflitte da problemi di coerenza, flusso di lavoro e qualità con le loro piattaforme di progettazione. Quasi due terzi dei dirigenti aziendali (64%) affermano che la loro azienda non dispone di una piattaforma software di progettazione visiva efficiente e più della metà concorda sul fatto che i loro contenuti non sono né esteticamente gradevoli (53%) né coerenti (56%). La Gen Z sta guidando il design sul posto di lavoro. La generazione Z è più agile e creativa e sta adottando più spesso strumenti di comunicazione visiva sul posto di lavoro. Più di altre generazioni, la Gen Z (93%) ritiene che la comunicazione visiva li aiuti ad articolare meglio le idee.

Le aziende di oggi operano in una nuova economia visiva, dove la riduzione dei tempi di attenzione e l’esplosione dei contenuti digitali hanno portato a una richiesta di immagini convincenti e condivisibili. I dipendenti e i clienti si aspettano che i contenuti di un marchio siano altrettanto visivi e digeribili di quelli che vedono sulle piattaforme dei social media. Di conseguenza, esistono notevoli opportunità di business per coloro che adottano un approccio design-first, dando a tutti i membri dell’organizzazione la possibilità di progettare e produrre contenuti di qualità su larga scala.

“Mentre i leader aziendali si trovano ad affrontare un ambiente economico in continua evoluzione, la comunicazione visiva può aiutare i marchi ad andare avanti. Dall’aiutare a conquistare nuovi clienti, all’attrarre e trattenere i talenti, al fare marketing in un modo che faccia breccia, la comunicazione visiva non è mai stata così fondamentale per sbloccare una comunicazione, una collaborazione e una creatività migliori”, ha dichiarato Zach Kitschke, CMO di Canva. “Oggi, catturare l’attenzione di qualcuno può essere fugace, quindi un ottimo design può essere determinante per le organizzazioni che cercano di distinguersi in questa nuova era visiva”.

Il “Rapporto sull’economia visiva 2023” di Canva può essere consultato integralmente qui.

Metodologia

Canva ha commissionato a Morning Consult un sondaggio su 1.600 leader aziendali nei settori marketing, vendite, risorse umane e commercio che sono a conoscenza degli obiettivi di fatturato dell’azienda. Questo gruppo influenza anche la strategia di coinvolgimento del pubblico delle loro organizzazioni, nonché il modo in cui i team interni comunicano tra loro, con altri team e con l’azienda in generale. Nello specifico, Canva ha intervistato 850 dirigenti aziendali negli Stati Uniti, 375 in Australia e 375 nel Regno Unito.

Informazioni su Canva

Lanciato nel 2013, Canva è una piattaforma online gratuita per la comunicazione visiva e la collaborazione, con la missione di dare a tutti gli utenti del mondo la possibilità di progettare. Grazie a una semplice interfaccia utente drag-and-drop e a una vasta gamma di modelli che vanno dalle presentazioni, ai documenti, ai siti web, alla grafica per i social media, ai poster, all’abbigliamento e ai video, oltre a un’enorme libreria di font, fotografie stock, illustrazioni, filmati e clip audio, chiunque può prendere un’idea e creare qualcosa di bello.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

