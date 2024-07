Cannatrol, in collaborazione con Paralab Green, porta in Europa la tecnologia innovativa per il processo post-raccolta della cannabis

Aumenta nell’UE la disponibilità del sistema brevettato di essiccazione, cura e conservazione totale

NORTH SPRINGFIELD, Vt.–(BUSINESS WIRE)–Cannatrol, creatrice dell’unico sistema completo di essiccazione, stagionatura e stoccaggio per l’industria della cannabis, ha annunciato oggi una collaborazione esclusiva con Paralab Green, il primo distributore europeo di soluzioni di lavorazione della cannabis, avviando così la distribuzione della Vaportrol® Technology brevettata dell’azienda in tutta Europa.





“Questa collaborazione rappresenta davvero il meglio della lavorazione della cannabis”, ha dichiarato Jane Sandelman, CEO e Co-fondatrice di Cannatrol. “Paralab Green ha stabilito relazioni all’interno dell’industria europea della cannabis e possiede una comprensione unica del mercato in rapida espansione. Siamo impazienti di aprire l’accesso internazionale alla tecnologia su base scientifica di Cannatrol che porterà vantaggi ai coltivatori, e di conseguenza ai consumatori”.

Paralab Green rifornisce oltre il 70% degli impianti di produzione autorizzati in tutta l’Unione europea, offrendo una gamma di strumenti per l’industria della cannabis, dalla produzione al controllo qualità.

“Il mercato europeo continua ad essere il primo per conformità alle Norme di buona fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP), e questo sodalizio con Cannatrol è un’aggiunta fondamentale che rafforza il nostro portafoglio in Paralab Green”, ha dichiarato Rui Soares, CEO di Paralab Green. “Il team di Cannatrol apporta competenze scientifiche di grande valore per ottimizzare e semplificare il processo di essiccazione e stagionatura. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno all’eccellenza, elevando gli standard del settore e offrendo straordinario valore ai nostri clienti”.

I sistemi Cannatrol assicurano attività dell’acqua e pressione del vapore costanti, offrendo un prodotto di qualità superiore, maggiori rendimenti, conformità alle norme GMP e miglioramenti di importanza fondamentale. La tecnologia post-raccolta brevettata di Cannatrol è comprovata nell’aumentare l’efficienza della stagionatura e produce in media una ritenzione di terpeni superiore del 16% rispetto ai metodi tradizionali di essiccazione e stagionatura, secondo test indipendenti condotti da The Cannabis Research Coalition.

Oltre all’Europa, Paralab Green è presente in Israele, Nord Africa e America Latina, consentendo così agli operatori di quelle regioni l’accesso alla tecnologia Cannatrol.

Informazioni su Cannatrol

Cannatrol supporta la coltivazione commerciale della cannabis semplificando e sottoponendo a controlli rigorosi i processi fondamentali di essiccazione, stagionatura e stoccaggio post-raccolta. Grazie alla Vaportrol® Technology brevettata, il sistema controlla la perdita d’acqua regolando la pressione del vapore e assicura la corretta attività finale dell’acqua, essenziale per la ritenzione dei terpeni, la potenza massimizzata, la maggiore resa e la qualità superiore. La soluzione di controllo ambientale di Cannatrol assicura risultati costanti per ogni clima e ambiente geografico, eliminando l’incertezza e i rischi associati all’umidità stagionale e alle oscillazioni di temperatura. Per saperne di più, visitare il sito dell’azienda cannatrols.com.

Informazioni su Paralab Green

Paralab Green, una divisione di Paralab con 32 anni di leadership nell’industria, è specializzata nella fornitura di attrezzature innovative su misura per l’industria della cannabis. Con una tradizione al servizio dei settori farmaceutico, biotecnologico, energetico e chimico, Paralab Green apporta vaste competenze alla coltivazione, estrazione e produzione della cannabis. Operiamo dalle nostre sedi in Portogallo e in Spagna, e siamo il fornitore fidato di soluzioni per la maggior parte dei produttori autorizzati in Europa. Paralab Green abbina avanguardia tecnica ed eccezionale assistenza clienti per guidare l’innovazione e impostare nuovi standard nel settore della cannabis. Per saperne di più, visitare il sito dell’azienda paralab-green.com.

