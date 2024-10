CAI presenta la nuova audace identità del marchio in occasione dell’ISPE Annual Meeting & Expo

ORLANDO, Fla.–(BUSINESS WIRE)–CAI, apripista nella capacità e nell’eccellenza operativa, ha lanciato oggi un’iniziativa di rebranding completa per rispecchiare il continuo impegno dell’azienda verso un’evoluzione mirata e il suo ruolo nel guidare il progresso per le scienze della vita e le aziende mission-critical. Questo importante traguardo verrà celebrato in occasione dell’ISPE Annual Meeting & Expo, che si terrà dal 14 al 16 ottobre a Orlando, in Florida, dove i partecipanti potranno scoprire in anteprima il nuovo branding di CAI e interagire con il team allo stand n. 1104.





In un momento di sviluppi e innovazioni tecnologiche rivoluzionari in numerosi settori, CAI si dedica a offrire ai clienti gli strumenti necessari per raggiungere la capacità operativa in modo più rapido ed efficiente.

In concomitanza a questo impegno, la nuova immagine e i nuovi elementi visivi di CAI riflettono in modo audace la sua missione orientata al futuro e il suo impegno nei confronti dei clienti e delle parti coinvolte. Il nuovo logo e la palette di colori integrano vivaci tonalità di blu, viola e verde, evidenziando la fusione di tecnologia, affidabilità e precisione offerta da CAI. I design si incentrano sulla forma di un esagono per evocare un’impronta tecnologica, creando un’identità coesa ma d’impatto, innovativa e inedita.

Richard Tree, Chief Operating Officer di CAI, spiega: “La nostra nuova identità del marchio è più di un cambiamento visivo; è il riflesso di come ci siamo adattati e abbiamo accolto i progressi del settore. Adottando nuove tecnologie e metodologie, continuiamo a definire lo standard per la capacità operativa e l’esecuzione dei progetti. Il nostro nuovo marchio racconta una storia di innovazione ed efficienza che rispecchia la nostra visione strategica”.

La capacità e l’eccellenza operative sono fondamentali per le scienze della vita e i settori mission critical, in quanto sono altamente regolamentate e richiedono rigorosi standard di conformità. Per le aziende di questi settori, i servizi di capacità operativa di CAI garantiscono che le strutture, le persone e i processi siano totalmente funzionanti e allineati prima del lancio del progetto, per ridurre i rischi e prevenire costosi ritardi. I servizi di eccellenza operativa, invece, si concentrano sul mantenimento e sul miglioramento continuo degli standard di prestazione per raggiungere i massimi livelli di efficienza, qualità e convenienza.

Tree sottolinea che, dando priorità a “una strategia rigorosa e con un’attenzione costante per gli standard più elevati”, CAI ha mantenuto una reputazione straordinaria e una base di clienti fedeli nel corso dei suoi quasi 30 anni di attività. Tree prosegue: “Vogliamo guadagnarci ogni giorno la fiducia dei nostri clienti portando a termine i progetti nei tempi e secondo i costi previsti, trasmettendo il chiaro messaggio che manteniamo le nostre promesse. Non puntiamo alla sufficienza. Facciamo tutto il necessario per aiutare i nostri clienti a migliorare il loro margine competitivo”.

Jennifer Lauria Clark, vicepresidente del settore vendite e gestione dei clienti di CAI, ha dichiarato: “Siamo impazienti di presentare il nostro nuovo marchio all’ISPE Annual Meeting & Expo. Il nostro team ha lavorato molto per allineare il nostro marchio alla nostra cultura, ai nostri valori e al modo in cui supportiamo i settori a cui ci rivolgiamo. Volevamo fare le cose per bene, non solo per la nostra azienda, ma anche per i nostri clienti. Il nostro lavoro conta solo perché il loro lavoro conta”.

È inoltre possibile visitare il nuovo sito web di CAI, CAIReady.com, per accedere a un’esperienza utente aggiornata e a informazioni complete sui servizi dell’azienda.

Informazioni su CAI

CAI è un’azienda di servizi professionali composta da esperti di ingegneria, qualità e operazioni che hanno come obiettivo l’accelerazione della capacità operativa e l’eccellenza in ambienti critici. Le nostre competenze di fascia alta integrano talenti di alto livello con le tecnologie più recenti e il nostro approccio, i nostri processi e la nostra attenzione al dettaglio ci consentono di consegnare entro i tempi prestabiliti e nel rispetto del budget. Per noi la capacità operativa è più di un obiettivo a breve termine. Vogliamo essere leader del settore, costruendo il futuro attraverso il miglioramento continuo, le connessioni reali e gli standard più elevati. Siete pronti?

