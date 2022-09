Cadmatic acquisisce la società italiana CLA

MILANO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Cadmatic ha acquisito l’intero portafoglio di azioni e prodotti della società italiana di software Computer Line Associates (CLA). L’acquisizione sostiene gli obiettivi di crescita di Cadmatic, rafforza la sua posizione di mercato nel settore dei processi e dell’energia e aggiunge nuove soluzioni dedicate al settore navale e construction. I tool CLA per la gestione dei materiali, delle costruzioni e dei dati ingegneristici vanno a completare la gamma di soluzioni CAD e di gestione delle informazioni di Cadmatic e saranno integrate nell’offerta di prodotti integrati di quest’ultima.





L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo verso l ambiziosa strategia di crescita di Cadmatic, che vede l’azienda più che triplicare le sue dimensioni nei prossimi anni.

I contractor EPC e gli Owner/Operator degli impianti utilizzano il software CLA per gestire i materiali e le strutture legate al piping, i cantieri, i dati ingegneristici multidisciplinari, le gare online, la pianificazione del progetto e la saldatura dell’impianto. CLA è stata fondata nel 2001 : presso la sua sede di Piacenza lavorano 22 dipendenti.

“CLA è una soluzione strategica perfetta per noi. Vantano ottime referenze, soprattutto nel settore chiave delle società multinazionali EPC e le nostre gamme sono complementari. Integrando i prodotti CLA per la gestione dei materiali e delle costruzioni con le soluzioni Cadmatic per la progettazione, l’ingegneria e la gestione delle informazioni, siamo in grado di offrire funzionalità integrate e avanzate, il tutto con un unico punto di riferimento, a beneficio dei nostri clienti, dalla progettazione alla costruzione e oltre. Oltre ai prodotti e alla loro nutrita lista clienti, abbiamo anche accesso al loro know-how nella gestione dei materiali e delle construction, sviluppato nel corso degli anni”, afferma Jukka Rantala, CEO di Cadmatic.

Gian Mario Tagliaretti, COO di CLA e vice CEO, considera l’acquisizione una situazione vantaggiosa per tutti.

“Quando si combinano Cadmatic e CLA, si ottiene qualcosa di più grande della somma delle parti. I prodotti Cadmatic sono da sempre riconosciuti come performanti nella progettazione impiantistica, navale e nelle construction; CLA ha applicazioni generali di gestione dei dati di ingegneria. Insieme, formiamo un pacchetto completo. CLA ha sviluppato una posizione di mercato molto forte nelle multinazionali industriali con sede in Italia, ma la grande rete globale di Cadmatic significa che la soluzione integrata può avere più successo a livello internazionale. Siamo una squadra perfetta”, dice Gian Mario.

La strategia di crescita di Cadmatic prevede un posizionamento consolidato nelle industrie di processo e dell energia europee e indiane, nel business navale globale e nel settore construction in crescita locale. CLA è la quarta acquisizione tecnologica significativa per Cadmatic negli ultimi anni. Secondo Rantala, la crescita organica e un elevato livello di R&S e competenza interna, così come le fusioni e le acquisizioni aiuteranno l’azienda a creare il massimo valore aggiunto per i suoi clienti esistenti e nuovi.

“Lo scorso anno, la nostra divisione Process and Industry è cresciuto di oltre il 30%. Stiamo crescendo in modo organico, ma le fusioni e acquisizioni strategiche, come con CLA, sono anche uno dei pilastri della nostra strategia. Siamo costantemente alla ricerca di aziende che possano essere strategicamente utili per migliorare la nostra offerta e acquisire nuovi clienti.”

Rantala afferma inoltre che l’acquisizione è stata guidata non solo dalla strategia ma e il risultato di un ascolto attento delle esigenze dei propri clienti da parte di Cadmatic: essere buoni partner, e fornire ai clienti la funzionalità del software che richiedono.

“Quando il cliente presenta una chiara esigenza, o sviluppiamo internamente le funzionalità, i prodotti ed i servizi necessari a soddisfarla, rivolgiamo lo sguardo all esterno valutando una acquisizione.”

Informazioni su Cadmatic

Cadmatic è un azienda leader nei software di progettazione 3D digitale e intelligente e soluzioni software per la gestione delle informazioni per il settore energetico, di processo, navale e delle costruzioni. Il nostro obiettivo e quello di rendere la progettazione, l’ingegneria la costruzione di navi, impianti industriali e edifici migliori, più veloci e più facili. Cadmatic ha oltre 6000 clienti in 60 paesi.

www.cadmatic.com

A proposito di CLA

La mission di CLA è quella di fornire soluzioni e servizi software innovativi ai contractor EPC e agli owner/operator che operano a livello globale. Il successo di CLA si basa su relazioni a lungo termine con i suoi clienti. Questo e la prova che la strategia di sviluppo dei prodotti di CLA soddisfi le mutevoli esigenze dei clienti.

www.cla-it.com

